Arabia Saudită depășește recordul anual de execuții, stârnind critici internaționale

Arabia Saudită a înregistrat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai mare număr anual de execuții, provocând reacții dure din partea organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.

În 2025, cel puțin 347 de persoane au fost executate, față de 345 în 2024, conform datelor Reprieve, organizație britanică care monitorizează pedeapsa capitală în regat, informează BBC. Reprieve a caracterizat anul curent drept „cel mai sângeros de la începutul monitorizărilor”, subliniind că majoritatea execuțiilor au vizat infracțiuni fără violență. Printre ultimele cazuri se numără doi cetățeni pakistanezi condamnați pentru infracțiuni legate de droguri.

Conform raportului organizației, aproximativ două treimi dintre persoanele executate au fost condamnate pentru infracțiuni non-letale legate de droguri, ceea ce contravine standardelor internaționale, potrivit ONU. Mai mult de jumătate dintre executați au fost străini, ceea ce, în opinia activiștilor, reflectă o „campanie dură antidrog” derulată de autorități.

Printre cei executați în 2025 se regăsesc un jurnalist, doi tineri care erau minori la momentul presupuselor infracțiuni legate de proteste și cinci femei. Reprieve a semnalat, de asemenea, că unele condamnări s-ar fi bazat pe confesiuni obținute sub tortură.

„Arabia Saudită acționează acum fără nicio limită”, a declarat Jeed Basyouni, responsabil pentru monitorizarea pedepsei capitale în Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Reprieve, caracterizând situația drept „o represiune brutală și arbitrară”.

Creșterea execuțiilor a urmat deciziei autorităților saudite de a pune capăt, la finalul lui 2022, unui moratoriu neoficial pentru pedepsele cu moartea în cazurile legate de droguri, o măsură criticată de Biroul ONU pentru Drepturile Omului.

Familiile condamnaților au descris teroarea trăită în așteptarea execuțiilor, afirmând că autoritățile nu oferă notificări prealabile și nu returnează cadavrele. Deși metoda de execuție nu este confirmată public, se presupune că este vorba despre decapitare sau pluton de execuție.

Deși sub conducerea prințului moștenitor Mohammed bin Salman Arabia Saudită a promovat reforme sociale și economice, organizații precum Human Rights Watch consideră că situația drepturilor omului rămâne „catastrofală”. În regiune, doar China și Iranul raportează un număr mai mare de execuții.

Raportorul special al ONU pentru execuțiile extrajudiciare a solicitat un moratoriu imediat și respectarea garantată a drepturilor internaționale, inclusiv accesul la asistență juridică și notificarea familiilor. Autoritățile saudite nu au comentat oficial cifrele recente, dar au susținut anterior că pedeapsa cu moartea este aplicată doar pentru „cele mai grave infracțiuni” și că drepturile omului sunt protejate, iar tortura este interzisă prin lege.