Marți, 12 August 2025
Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny" au fost finalizate. Multe nu mai pot fi plătite și vor rămân neterminate - Analiză Expert Forum

Publicat:

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, vital pentru infrastructura României, se confruntă cu o criză severă după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat tăieri importante de buget. Doar o treime dintre proiectele aprobate mai pot primi finanțare. 

Tăierile din programul Saligny aruncă aer multe proiecte locale / Sursa foto: MIPE

Prioritizarea proiectelor din acest program se va face în funcție de stadiul implementării. Disputa politică a escaladat în coaliție, iar riscul ca multe investiții să rămână nefinalizate sau să se degradeze crește, pe fondul unor decizii bugetare luate fără o evaluare realistă a capacității de plată.

Tăierile din programul Anghel Saligny aruncă aer multe proiecte locale începute

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” a reintrat în centrul atenției după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat reduceri semnificative de buget, lăsând fără finanțare o parte importantă a proiectelor aprobate. Considerat o sursă crucială de bani pentru infrastructura locală, programul a devenit, din nou, miza unor dispute politice majore, arată o analiză ExpertForum.ro.

Doar 4% din proiectele finanțate de acest program au fost finalizate

Conform datelor disponibile pe site-ul MDLPA, până la 30 iunie 2025, 187 de proiecte au fost declarate ca finalizate și recepționate – adică aproximativ 4% din totalul proiectelor pentru care există contracte semnate. Cele mai multe au fost finalizate în 2024 – 128. Cele mai multe proiecte finalizate, câte 4, figurează la Vălenii de Munte (PH) și Petroșani (HD).

Stadiul decontărilor este diferit de cel declarat de beneficiari în mai multe cazuri și sunt înregistrate proiecte unde s-a declarat că s-a implementat 5-6% din proiect, dar s-au decontat toți banii.   

Cum arată situația proiectelor finalizate în țară

2022: 2 proiecte finalizate

2023: 33 proiecte finalizate

2024: 128 proiecte finalizate

2025: 24 proiecte finalizate

4.758 proiecte nefinalizate, mai arată raportul. Împărțirea pe partide

  Pâna acum s-au efectuat deconturi (parțiale sau totale) pentru 3.120 de proiecte.  Pentru 970 dintre proiectele contractate nu a fost efectuat niciun decont. Dintre acestea, 509 sunt la beneficiari de la PSD și 310 de la PNL.    

Există proiecte pentru care Stadiu obiectiv declarat este peste 80%, dar pentru care nu există niciun decont plătit. Aceste date sunt declarate de către beneficiari. De exemplu, mai jos puteți vedea proiecte aflate în această situație, care au o valoare de peste 2 milioane de lei, decont zero și stadiu de implementare declarat peste 80%. Este posibil ca în unele din aceste cazuri, mai ales dacă bugetele proiectelor nu sunt foarte mari, ca deconturile să se facă la final. De asemenea, este vorba de decontări întârziate sau de firme care preferă să lucreze pe banii lor și să deconteze doar la finalul proiectului – astfel că un procent mic de decontare poate fi înșelător. 

Partidul Social Democrat: 2.606 proiecte 

Partidul Național Liberal: 1.762 proiecte

Uniunea Democrată Maghiară din România: 366 proiecte

Independenți: 60 proiecte

Alianța pentru Unirea Românilor: 47 proiecte

Uniunea Salvați România: 43 proiecte

Pe ce tip de lucrări și investiții s-au alocat cei mai mulți bani

  Din totalul de 45 de miliarde lei, 28 de miliarde au fost alocate proiectelor de infrastructură rutieră (drumuri, poduri sau drumuri + poduri), iar restul de aproximativ 17 miliarde lei au fost alocate proiectelor pentru rețele de apă și/sau canalizare.

Citește și: Sorin Grindeanu: „Anghel Saligny, o linie roșie pentru PSD”. Ședință crucială cu liderii județeni

Cel mai mult s-a decontat pentru proiectele pentru drumuri (49%), pe când pentru cele legate de canalizare s-a decontat 37%. Pentru proiectele de apă și canalizare s-a decontat o treime din suma alocată.   

Unde s-au dus cei mai mulți bani din program Anghel Saligny / Sursa foto: ExpertForum

Cei mai puțini bani alocați pentru proiectul mamut „Plafonul Unirii”. Situația din Capitală

  La nivelul municipiului au fost aprobate 30 de proiecte, în valoare de 928 de milioane de lei, din care au fost contractate 838 milioane de lei. Sectoarele 1 și 5 au câte un proiect fiecare, Sectorul 4 are 2 (incluzând Plafonul Unirii), Sectorul 3 are 7, Sectorul 2 are 9, iar Sectorul 6 are cele mai multe (10).

Dintre acestea, doar 10 (33%) au fost contractate, mult sub media națională la nivel județean. Sectorul 4 este singurul care are toate proiectele contractate. Sectoarele 1, 2 și 5 nu au, în schimb, niciun proiect contractat din cele 11 în valoare de 76 de milioane de lei.

Deconturile efectuate pentru proiecte la nivelul Municipiului București însumează aproximativ 91 milioane lei, adică 11% din suma contractată.

Cea mai mică rată de decont este la proiectul mamut de la Piața Unirii, administrat de Primăria Sectorului 4, din care s-au plătit doar 17 milioane de lei din 750 de milioane de lei.   

Citește și: Programul „Anghel Saligny” rămâne fără finanțare: Ministrul Dezvoltării: „Posibilitățile financiare pentru acest program și-au atins limita”

Dispute în coaliția pe tema tăierilor propuse de premierul Ilie Bolojan

La finalul lunii iulie, premierul anunța că banii s-au terminat și doar o treime din proiecte mai pot primi finanțare, urmând a avea loc o prioritizare în funcție de stadiul implementării. Principalii oponenți au fost liderii PSD, care au comunicat faptul că programul Saligny este o ”linie roșie” pentru rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Chiar mini-scandalul din coaliţie zilele astea are ca miză, între altele, continuarea finanţării fără mari întrebări privind rostul şi eficienţa programului.

Cert este că Guvernul nu poate plăti pentru toate proiectele, mai ales că din motive politice au fost aprobate foarte multe, fără a exista în mod evident și bugetul pentru a le plăti, ceea ce este o practică foarte veche în administraţia română. Și este evident că o parte dintre aceste proiecte nu vor fi finalizate în condiții optime sau chiar se vor degrada – costul unor calcule politice care nu au legătură cu realitatea bugetară.

Întregul raport poate fi consultat AICI

Economie

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie