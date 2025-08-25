search
PSD votează întoarcerea la ședințele coaliției. Așteptările lui Sorin Grindeanu: „Avem două chestiuni care trebuie clarificate"

Publicat:
Ultima actualizare:

PSD votează luni, 25 august, întoarcerea la ședințele coaliției de guvernare. Partidul a refuzat să mai participe de la începutul lunii. Liderul interimar al PSD a explicat că a avut deja o discuție cu premierul Ilie Bolojan și că se așteaptă să fie purtate mai multe discuții în cursul săptămânii actuale cu privire la pachetul II de măsuri fiscal-bugetare. Discuțiile trebuie să vizeze zona de fiscalitate și cea de administrație, spune liderul social-democrat. 

FOTO Mediafax
FOTO Mediafax

Vom hotărî astăzi dacă vom reveni. Propunerea mea este de a reveni la discuții, de a avea mai multe întâlniri săptămâna aceasta”, a explicat Sorin Grindeanu luni dimineață. 

Șeful PSD a explicat că au existat întâlniri recente între liderii coaliției, el s-a întâlnit inclusiv duminică seară cu premierul Ilie Bolojan. Eu cred că este nevoie, dacă se dorește a fi promovat acest pachet doi, nu de o singură întâlnire azi, ci de mai multe.  

„Suntem în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor, tot ceea ce conține, suntem de acord cu zona de legea insolvenței, suntem de acord cu unele măsuri venite din partea ministrului nostru de la Sănătate. Avem în acest moment două chestiuni care sunt în discuție și care trebuie să fie clarificate și discutate în această săptămână, pe zona de măsuri fiscale și pe zona de administrație”, a mai explicat Sorin Grindeanu. 

Potrivit acestuia, trebuie discutate lucrurile care țin de taxarea capitalului, de multinaționale, propunerile venite deja din partea PSD. El așteaptă clarificarea măsurilor ministerului de Finanțe și cel al Dezvoltării. 

„Trebuie să găsim un numitor comun, ceea ce propunem noi și ceea ce se vine în acest moment dinspre Ministerul Finanțelor sau dinspre Ministerul Dezvoltării. Cred că este necesar să avem mai multe întâlniri în această săptămână înainte de a promova acest pachet 2. De ce? Pentru că, astăzi, când vorbim, nu avem o formă definitivă asumată de Ministerul Dezvoltării pe pachetul care cuprinde administrația. (...) Astăzi, da, voi propune în cadrul PSD să revenim la discuții, dar ăsta este un prim pas. Pasul doi este să vedem forma finală pe care o propun cele două ministere”, a spus Grindeanu, explicând că se așteaptă ca și ministrul Nazare să prezinte măsurile fiscale ale pachetului II, precum și datele privind rectificarea bugetară. 

Grindeanu a mai spus că, dacă pachetul II se referea numai la eliminarea privilegiilor, acesta ar fi fost deja promovat: „Am spus în urmă cu două săptămâni şi mâine, dacă se asumă chestiunile pe eliminarea privilegiilor, doar că acest pachet nu se doreşte a fi doar pe eliminarea privilegiilor Nu avem nicio divergenţă, nici astăzi”.

