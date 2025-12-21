Coloană de 11 km pe A1, la intrarea în țară prin Vama Nădlac. Poliția recomandă rute alternative

Traficul rutier pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina (km 426), se desfășoară cu dificultate, duminică, din cauza aglomerației pe sensul Nădlac – București. Potrivit Poliției Timiș, coloana de vehicule se întinde pe aproximativ 11 kilometri.

Problemele apar pentru că DN 68A nu poate prelua fluxul mare de mașini care coboară de pe autostradă.

Pentru a evita aglomerația și a fluidiza traficul, polițiștii recomandă șoferilor următoarele rute ocolitoare:

A1, km 536 – Centura ocolitoare Arad, cu legătură directă pe DN7 (E68);

A6 Lugoj – DN6 (E70);

A1, km 443 – ieșire Traian Vuia, cu legătură către DN6 și DN68A;

A1, km 443 – ieșire Traian Vuia spre Făget, cu legătură către DN7 (E68).

Conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste răbdare, să respecte indicațiile polițiștilor și regulile de circulație, precum și să se informeze înainte despre condițiile de trafic.