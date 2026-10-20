Punctul zero pe agenda premierului Niculescu: rectificarea bugetară. Aderarea la OCDE „depinde de eforturi. Decizia e la americani” SURSE

Premierul Luca Niculescu se va axa în perioada următoare pe prioritățile momentului, iar cea stringentă este rectificarea bugetară, susțin surse guvernamentale pentru „Adevărul”.

Luca Niculescu, prim ministru Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Guvernul Luca Niculescu, proaspăt instalat, are de luat mai multe decizii importante în perioada imediat următoare. Cea mai stringentă este rectificarea bugetară, care trebuie făcută în cel târziu o săptămână, altfel întregul sistemul sanitar va intra în colaps.

Este un lucru știut de ceva vreme și a stat și la baza deciziei fostului premier Ilie Bolojan de a susține în Parlament instalarea unui guvern cu puteri depline, format în majoritate din reprezentanți ai PSD, în ciuda dușmăniei politice dintre liberali și social-democrați.

Potrivit surselor citate, deja discuțiile privind rectificarea sunt avansate, avantajul noului Executiv fiind că Alexandru Nazare, care care conduce Ministerul Finanțelor, a făcut parte și din Guvernul Bolojan și cunoaște foarte bine cifrele.

Premierul va efectua săptămâna viitoare o vizită la Bruxelles, în încercarea de a debloca anumite sume din PNRR, program care s-a încheiat la finalul lunii august.

Este posibil ca vineri, 23 octombrie, să aibă loc și o ședință de Guvern în care se vor lua decizii legate de inclusiv de pregătirea perioadei de iarnă.

România își propune să finalizeze cât de repede aderarea la OCDE, organizația economiilor dezvoltate, fiind una dintre prioritățile de politică externă. Însă, acest lucru va depinde de eforturile care se fac în perioada următoare. „Decizia e la americani. 80% o rezolvăm”, mai precizează sursele citate.

Faptul că România nu a avut un guvern stabil, OCDE nu și-a mai deschis în acest timp porțile, dar surse din anturajul premierului spun că situația este sub control și România va adera cât de curând la OCDE. De altfel, în prima sa conferință de presă ca premier, Luca Niculescu a spus că „aderarea României la OCDE va debloca fonduri de investiții”.