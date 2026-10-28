 PNL îi cere premierului Luca Niculescu să adopte urgent rectificarea bugetară: „România nu poate fi ținută ostatică de PSD” | adevarul.ro
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PNL îi cere premierului Luca Niculescu să adopte urgent rectificarea bugetară: „România nu poate fi ținută ostatică de PSD”

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Partidul Naţional Liberal îi solicită prim-ministrului Luca Niculescu să finalizeze şi să adopte, în cel mai scurt timp, rectificarea bugetară necesară funcţionării instituţiilor şi serviciilor publice esenţiale.

Liderii PNL
Liderii PNL cer premierului să facă rectificare Foto: Captură video PNL

„România are nevoie de finanţarea imediată a sistemului de sănătate, a serviciilor de urgenţă, a proiectelor europene şi a altor investiţii aflate în derulare. Orice nouă întârziere poate duce la blocaje grave şi poate împinge instituţii esenţiale ale statului în incapacitate de funcţionare, cu impact negativ direct asupra cetăţenilor. Avertizăm PSD că întârzierea rectificării bugetare e o încălcare flagrantă a obligaţiei de a guverna. Reamintim PSD că este singurul partid de guvernare şi nu mai are pe cine să arunce vina pentru problemele ţării", arată PNL într-un comunicat de presă.

Liberalii afirmă că, înainte de învestirea noului guvern, PSD spunea că rectificarea bugetară e vitală şi că statul riscă să nu mai poată finanţa servicii esenţiale în absenţa acesteia.

„Dacă rectificarea era vitală ieri, nu poate deveni secundară astăzi, doar pentru că PSD a ajuns la putere şi vrea să-şi facă jocurile ascunse. Spitalele, şcolile, primăriile şi companiile care aşteaptă plăţile statului nu pot funcţiona după calendarul de partid al lui Sorin Grindeanu. PSD nu poate ţine România ostatică până când Ministerul Finanţelor îi validează propaganda mincinoasă", subliniază PNL.

„Cerem PSD să nu transforme o operaţiune bugetară urgentă într-un instrument de scandal şi manipulare. Cerem de asemenea PSD să oprească vehicularea de cifre false, amestecând sume provenite din facturi emise, estimări neclare privind lucrări încă nefacturate, solicitări suplimentare ale ministerelor, impact al unor hotărâri judecătoreşti şi previziuni privind necesarul de funcţionare până la sfârşitul anului", mai spune PNL în comunicat.

Liberalii îi cer premierului Luca Niculescu să-şi exercite autoritatea de şef al guvernului şi să adopte urgent rectificarea bugetară.

„Guvernul României se conduce de la Palatul Victoria, nu din sediul PSD, iar instituţiile statului nu pot fi împinse în blocaj din cauza unui partid necinstit", menţionează PNL.

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