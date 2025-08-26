Sergiu Nistor, fostul consilier al președintelui Iohannis, a depus jurământul ca ambasador în Letonia

Nicușor Dan a început să confirme în funcție ambasadorii României în străinătate. Sergiu Nistor, fost consilier prezidențial al lui Klaus Iohannis, a depus jurământul în fața șefului statului ca ambasador al României în Republica Letonia.

Președintele Nicușor Dan a confirmat astăzi, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, numirea lui Sergiu Nistor, fost consilier prezidențial al lui Klaus Iohannis, în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Letonia.

Nistor a depus jurământul de credință în fața șefului statului, angajându-se să promoveze și să apere interesele României și ale cetățenilor români.

„Am depus astăzi jurământul de credință față de Statul Român în fața Președintelui Nicușor Dan, angajându-mă să promovez și să apăr interesele României și cetățenilor români in relațiile internaționale. Un act prin care, ca ambasador al României în Republica Letonia, servesc cu demnitate, loialitate și responsabilitate valorile pentru care națiunea noastră stă mândră în Europa și în lume” a scris Sergiu Nistor într-o postare pe Facebook.

Cine este Sergiu Nistor, noul ambasador al României în Republica Letonia

Sergiu Nistor a fost numit Consilier Prezidențial la data de 5 ianuarie 2015 și a coordonat Departamentul Cultură, Culte şi Minorități Naționale în Administrația Iohannis

Sergiu Nistor (n. 1960) este absolvent al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, unde în prezent este profesor la Departamentul de Istorie si Teorie a Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului. Este doctor în Arhitectură, specializarea restaurarea monumentelor istorice şi autor a numeroase proiecte, documentaţii, studii, cercetări, articole, conferinţe şi cărţi în acest domeniu. Are atestarea de expert în domeniul restaurării monumentelor istorice, potrivit Administrației Prezidențiale.

Din 2006 până în 2014 a fost Preşedintele ICOMOS România, organizaţie de expertiză mondială în domeniul monumentelor istorice recunoscută de UNESCO.

A ocupat diverse poziţii în administraţia publică centrală de specialitate: Director General al Patrimoniului (Ministerul Culturii, 1998-2000), Consilier al Ministrului Culturii (2005), Comisar al Guvernului României pentru Programul Sibiu CCE 2007 (2005-2008), Secretar General al CNR UNESCO (2008-2009), Secretar de Stat (Ministerul Culturii, 2012). A fost elaboratorul legislaţiei din domeniul protejării patrimoniului cultural din România.

A reprezentat România la reuniuni dedicate culturii şi patrimoniului cultural organizate de UNESCO şi Consiliul Europei.

A fost distins de Franţa cu Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler (2003) şi de România cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer (2004).

Sergiu Nistor a mai fost numit ambasador în Letonia, chiar de Klaus Iohannis, în 2024.

Nicușor Dan la Reuniunea Anuală a Diplomației Române: „Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă şi coerentă”

Nicușor Dan, s-a întors din concediu și a susținut, la Palatul Cotroceni, un discurs cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, în fața șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor Institutelor Culturale Românești. Șeful statului a subliniat principalele direcții de acțiune pentru politica externă a țării.

Trei principale direcții de acțiune sunt securitatea, dimensiunea economică și sprijinul acordat românilor din diaspora, spune președintele României.