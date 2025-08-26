search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Nicușor Dan la Reuniunea Anuală a Diplomației Române: „Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă şi coerentă”

0
0
Publicat:

Nicușor Dan, s-a întors din concediu și a susținut, la Palatul Cotroceni, un discurs cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, în fața șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor Institutelor Culturale Românești. Șeful statului a subliniat principalele direcții de acțiune pentru politica externă a țării.

Nicușor Dan a anunțat continuarea sprijinului pentru Ucraina. FOTO: captură video Facebook
Nicușor Dan a anunțat continuarea sprijinului pentru Ucraina. FOTO: captură video Facebook

Trei principale direcții de acțiune sunt securitatea, dimensiunea economică și sprijinul acordat românilor din diaspora, spune președintele României.

„Trăim de câţiva ani crize multiple pe care le cunoaştem: războiul din Ucraina, competiţia globală care s-a shimbat a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse, tehnologia devine tot mai importantă, război hibrid inclusiv în zona noastră de Europă. Şi faţă de aceste schimbări evident că diplomaţia trebuie să se adapteze şi sunt convins că avem puterea să o facem”, a afirmat președintele marți, 26 august, la Palatul Cotroceni. 

Acesta a reafirmat că politica externă a României va rămâne „predictibilă și coerentă”, bazată pe apartenența la Uniunea Europeană și pe parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar și pe respectarea dreptului internațional și a ordinii mondiale bazate pe reguli.

Președintele a subliniat că România va continua să fie un aliat al NATO, dar şi interesată de Marea Neagră.

„Pe partea de securitate,evident, România va fi, va continua să fie un aliat al NATO. Vom continua să fim interesaţi de Marea Neagră şi în sensul ăsta trebuie să folosim formatul Bucureşti 9, ştiţi că vom organiza anul viitor summit-ul Bucureşti 9. Trebuie să investim în apărare şi instrumentul SAFE al Comisiei Europene pentru care deja am trimis propunerile este un mod de a o face. Evident, continuarea sprijinului pentru Ucraina şi colaborarea cu partenerii noştri pentru asta, pentru că e vorba de securitatea noastră însăşi”, a explicat Nicuşor Dan.

În ceea ce privește securitatea, Nicușor Dan a anunțat continuarea sprijinului pentru Ucraina și menținerea Republicii Moldova ca prioritate:

„Vom continua să susţinem atât eforturile de integrare în Uniune, cât şi toate chestiunile concrete de care Republica Moldova are nevoie, transport, energie, cooperare economică. Şi sunt optimist că cetăţenii Republicii Moldova vor continua în alegerile care vor fi la sfârşitul lunii viitoare vor continua direcţia europeană”.

Pe dimensiunea economică, președintele a menționat obiective precum aderarea la OCDE până la finalul lui 2026 și o strategie națională care să valorifice poziția geografică a României: „Avem o oportunitate legată de poziţia noastră geografică. România trebuie şi poate să devină un hub de conectivitate între Europa şi Asia şi Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie”.

În ceea ce privește diaspora, șeful statului a subliniat lipsa unei strategii clare:

„România nu are în momentul acesta un studiu exhaustiv despre nevoile românilor din străinătate. Și asta este ceva ce Ministerul de Externe, președinția, cu input de la dumneavoastră trebuie să facem, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete și cu termene concrete de realizare”.

Nicușor Dan a invitat diplomații să contribuie la elaborarea noii Strategii Naționale de Apărare, care urmează să fie finalizată în această toamnă.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Cetățenii români au cheltuit mai mulți bani la jocurile noroc, în primele 6 luni ale anului 2025. Ce arată datele INS despre cheltuielile de cazare
gandul.ro
image
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
mediafax.ro
image
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți bani a obținut patronul FCSB: dezvăluirile lui Dumitru Dragomir
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
gsp.ro
image
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
observatornews.ro
image
Numele lui Ilie Năstase, implicat în dosarele Epstein. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: 'Au luat toate
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
playtech.ro
image
Dezastru în afaceri pentru cumnatul lui Nicușor Dan. Cum a ajuns firma lui Bogdan Grădinaru în această situație
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Azi se afișează rezultatele finale, după contestație, ale examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă 2025
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Viitorul Primar al Capitalei! Răsturnare înainte de alegerile locale din București
mediaflux.ro
image
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
Prințul Harry și mama sa, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Noi acuze împotriva Prințului Harry: ”E așa disperat după bani, că urmează și un documentar despre Prințesa Diana”
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”

OK! Magazine

image
Nunta regală care a luat pe toată lumea prin surprindere! Prințul în vârstă de 41 de ani s-a căsătorit cu aleasa inimii lui

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență