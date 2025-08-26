Nicușor Dan la Reuniunea Anuală a Diplomației Române: „Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă şi coerentă”

Nicușor Dan, s-a întors din concediu și a susținut, la Palatul Cotroceni, un discurs cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Române, în fața șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor Institutelor Culturale Românești. Șeful statului a subliniat principalele direcții de acțiune pentru politica externă a țării.

Trei principale direcții de acțiune sunt securitatea, dimensiunea economică și sprijinul acordat românilor din diaspora, spune președintele României.

„Trăim de câţiva ani crize multiple pe care le cunoaştem: războiul din Ucraina, competiţia globală care s-a shimbat a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse, tehnologia devine tot mai importantă, război hibrid inclusiv în zona noastră de Europă. Şi faţă de aceste schimbări evident că diplomaţia trebuie să se adapteze şi sunt convins că avem puterea să o facem”, a afirmat președintele marți, 26 august, la Palatul Cotroceni.

Acesta a reafirmat că politica externă a României va rămâne „predictibilă și coerentă”, bazată pe apartenența la Uniunea Europeană și pe parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar și pe respectarea dreptului internațional și a ordinii mondiale bazate pe reguli.

Președintele a subliniat că România va continua să fie un aliat al NATO, dar şi interesată de Marea Neagră.

„Pe partea de securitate,evident, România va fi, va continua să fie un aliat al NATO. Vom continua să fim interesaţi de Marea Neagră şi în sensul ăsta trebuie să folosim formatul Bucureşti 9, ştiţi că vom organiza anul viitor summit-ul Bucureşti 9. Trebuie să investim în apărare şi instrumentul SAFE al Comisiei Europene pentru care deja am trimis propunerile este un mod de a o face. Evident, continuarea sprijinului pentru Ucraina şi colaborarea cu partenerii noştri pentru asta, pentru că e vorba de securitatea noastră însăşi”, a explicat Nicuşor Dan.

În ceea ce privește securitatea, Nicușor Dan a anunțat continuarea sprijinului pentru Ucraina și menținerea Republicii Moldova ca prioritate:

„Vom continua să susţinem atât eforturile de integrare în Uniune, cât şi toate chestiunile concrete de care Republica Moldova are nevoie, transport, energie, cooperare economică. Şi sunt optimist că cetăţenii Republicii Moldova vor continua în alegerile care vor fi la sfârşitul lunii viitoare vor continua direcţia europeană”.

Pe dimensiunea economică, președintele a menționat obiective precum aderarea la OCDE până la finalul lui 2026 și o strategie națională care să valorifice poziția geografică a României: „Avem o oportunitate legată de poziţia noastră geografică. România trebuie şi poate să devină un hub de conectivitate între Europa şi Asia şi Africa. Trebuie să lucrăm la asta. Strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această strategie”.

În ceea ce privește diaspora, șeful statului a subliniat lipsa unei strategii clare:

„România nu are în momentul acesta un studiu exhaustiv despre nevoile românilor din străinătate. Și asta este ceva ce Ministerul de Externe, președinția, cu input de la dumneavoastră trebuie să facem, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete și cu termene concrete de realizare”.

Nicușor Dan a invitat diplomații să contribuie la elaborarea noii Strategii Naționale de Apărare, care urmează să fie finalizată în această toamnă.