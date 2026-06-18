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Semnal de la Bruxelles în plină criză politică în România: Mesajul transmis de Roberta Metsola după discuția cu Ilie Bolojan

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Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a anunțat joi, 18 iunie, într-un moment în care politica internă din România este dominată de tensiuni politice, că a discutat cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Roberta Metsola și Ilie Bolojan FOTO arhivă Presidency.ro
Roberta Metsola și Ilie Bolojan FOTO arhivă Presidency.ro

„Mă bucur că am vorbit în această după-amiază cu premierul României, Ilie Bolojan. Am discutat despre prioritățile Europei, provocările globale cu care ne confruntăm și drumul către o Europă mai puternică și mai rezilientă”, a scris Roberta Metsola într-o postare pe platforma X.

Mesajul președintei Parlamentului European vine într-un context politic complicat pentru România, marcat de tensiuni majore, pe fondul desemnării de la Cotroceni, la interval de câteva zile, a două nume de premieri - Eugen Tomac și Adtian Veștea - pentru formarea unui nou Guvern, în contextul în care Ilie Bolojan și miniștri săi sunt sub interimat.

Discuția dintre Roberta Metsola și Ilie Bolojan semnalează dorința instituțiilor europene de a menține un dialog stabil cu Bucureștiul, în special în dosarele sensibile aflate pe agenda UE: securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina, migrația, bugetul european și reformele necesare pentru accesarea fondurilor europene.

Bolojan: „Este momentul să punem lucrurile în ordine”

Amintim că miercuri, 17 iunie, premierul interimar Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, a anunțat convocarea unui Congres Extraordinar al PNL pe data de 21 iunie, o decizie pe care o consideră necesară pentru stabilitatea partidului.

„Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune?”, a scris Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

Bolojan a insistat asupra nevoii de a restabili coerența și direcția formațiunii liberale. 

„Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României”.

Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar pentru luare de mită

Lucrurile s-au complicat însă joi, când Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și Prim-vicepreședintele PNL,  a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție într-un dosar privind suspiciuni de corupție legate de eliberarea unor avize și autorizații în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6, fiind ulterior plasat sub control judiciar.

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