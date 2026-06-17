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Liberalul clujean Alin Tișe le cere colegilor de partid să voteze Guvernul Veștea: „Bolojan nu este niciun salvator și nu este șeful nostru”

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Liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a lansat miercuri seara un atac fără precedent la adresa conducerii PNL, acuzând ipocrizie și lipsă de responsabilitate în contextul crizei politice prelungite.

PNL FOTO FB PNL
PNL FOTO FB PNL

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, liderul liberal a cerut parlamentarilor PNL să voteze învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea, afirmând că partidul „nu poate sabota” formarea unui nou Executiv.

„PNL este dator să participe la instalarea unui guvern”

Alin Tișe a criticat dur modul în care PNL gestionează situația politică, susținând că formațiunea și-a uitat menirea pentru care a fost trimisă în Parlament.

„Partidul Național Liberal este obligat să se situeze deasupra vremurilor și să pună înaintea interesului de partid existența statului de drept. Prin această criză prelungită de 50 de zile, PNL și-a uitat menirea”, a declarat acesta.

Președintele CJ Cluj a precizat că își menține poziția exprimată constant în ultimele săptămâni, în ciuda etichetelor primite.

„Poziția mea a fost fără echivoc: PNL este dator acestei țări să participe la instaurarea unui guvern. Dacă ulterior vrea să rămână în opoziție, poate să o facă. Dar nu poate sabota crearea unui guvern”, a spus Tișe.

„Ce avem cu țara? Cu ce ne-a greșit țara?”

Alin Tișe a acuzat că disputa internă din PNL s-a transformat într-o confruntare personală, ruptă de realitatea problemelor cu care se confruntă cetățenii.

„Această luptă politică s-a transformat într-o luptă personală, în dispute care nu au nicio legătură cu oamenii. Toate acestea au făcut din PNL o redută de luptă în care oamenii nu mai înțeleg nimic”.

Potrivit lui Tișe, mulți parlamentari liberali evită să își exprime public poziția de teamă că ar putea fi excluși din partid. Liberalul a sugerat că presiunea internă a devenit un factor care afectează capacitatea PNL de a lua decizii responsabile.

„Fecioare ieșite din bordel”

Tișe a criticat liderii PNL care resping acum colaborarea cu PSD, deși au acceptat-o în trecut:

„Unii au devenit brusc niște fecioare ieșite din bordel. Au guvernat cu PSD, au împărțit funcții, iar acum se declară scandalizați”.

„Bolojan nu este niciun salvator”

Tișe a respins și ideea că Ilie Bolojan ar reprezenta o soluție providențială pentru partid.

„Bolojan nu este niciun salvator și nu este șeful nostru. PNL nu poate fi condus prin frică”.

Congresul Extraordinar al PNL, convocat pentru „claritate și direcție” pe 21 iunie. Anunțul lui Ilie Bolojan

Amintim că premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat convocarea unui Congres Extraordinar al PNL pe data de 21 iunie, o decizie pe care o consideră necesară pentru stabilitatea partidului.

„Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune?”, a scris Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

Premierul interimar a insistat asupra nevoii de a restabili coerența și direcția formațiunii liberale. 

„Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României”.

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