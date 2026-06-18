Ilie Bolojan răspunde la ultimele acuzații ale lui Sorin Grindeanu: „Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile!”

După declarațiile făcute de Sorin Grindeanu la finalul ședinței PSD, Ilie Bolojan a reacționat prompt, printr-un mesaj pe reţelele sociale.

Negocierile pentru formarea noului Executiv sunt însoțite de un schimb tot mai dur de replici între liderii PSD și PNL. La scurt timp după declarațiile făcute de Sorin Grindeanu în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la încheierea şedinţei PSD, Ilie Bolojan îl acuză, la rândul său pe liderul social-democraţilor că „rostogoleşte” în spaţiul public „invenții toxice”.

Deranjat de afirmaţia lui Grindeanu, potrivit căruia Ilie Bolojan l-ar fi minţit pe preşedintele Nicuşor Dan atunci când i-a spus că PNL va susţine un premier tehnocrat, acesta rispostează.

„Încetați cu minciunile folosite pentru a vă justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial!

Observ că se rostogolesc în spațiul public o serie de invenții toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluțiile teoretice constituționale, în funcție de îndeplinirea unor condiții care nu au fost îndeplinite.

Și, cel mai important, în și pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta.

Totodată, nu s-a pus problema să tranzacționez pentru mine sau pentru vreo altă persoană vreo funcție, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuție.

De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca și ale trădării, de altfel”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Anterior, Grindeanu a lansat acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan, despre care a spus că și-a schimbat în repetate rânduri poziția în negocierile privind formarea guvernului.

„În momentul în care ești președinte de partid și îl minți pe președintele României, îl minți și îmi asum ceea ce spun”.

Liderul PSD a afirmat că Bolojan a acceptat inițial varianta unui guvern tehnocrat, pentru ca ulterior să formuleze noi condiții și, în final, să anunțe că nu va susține executivul.

„A venit de la o zi la alta cu alte scenarii și alte scenarii care erau îndeplinite”.

Grindeanu a susținut că actualul blocaj politic este rezultatul acestui comportament.

„Cred că lumea în acest moment e sătulă de faptul că Bolojan se gândește doar la el”, a spus Grindeanu.