Video Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după căderea Guvernului: „Există viață și după moțiune. Este datoria partidelor să găsească o soluție’”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 5 mai, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, că partidele trebuie să intre rapid într-o etapă de negociere pentru formarea unei noi majorități.

„Trebuie să construim o majoritate. Votul este unul care face ca această moțiune să fie adoptată cu un număr record. (...) Am încercat să reducem presiunea, să păstrăm punți de dialog. Eu cred că există viață și după această moțiune, este datoria partidelor să găsească o soluție”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace consultări cu partidele parlamentare, în vederea formării unui nou executiv. Totodată, el a cerut ca premierul Ilie Bolojan ar trebui să își depună mandatul. chiar dacă are doar atribuții interimare.

„Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor. (...) PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluții, astfel încât să avem cât mai repede un nou guvern”, a adăugat liderul social-democrat.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru” și 4 „contra”.

Executivul va rămâne, însă, la Palatul Victoria în regim de interimat, până la instalarea unui nou guvern, pentru a asigura administrarea treburilor curente ale statului.