search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după căderea Guvernului: „Există viață și după moțiune. Este datoria partidelor să găsească o soluție’”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 5 mai, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, că partidele trebuie să intre rapid într-o etapă de negociere pentru formarea unei noi majorități. 

Sorin Grindeanu Foto: Mediafax
Sorin Grindeanu Foto: Mediafax

„Trebuie să construim o majoritate. Votul este unul care face ca această moțiune să fie adoptată cu un număr record. (...) Am încercat să reducem presiunea, să păstrăm punți de dialog. Eu cred că există viață și după această moțiune, este datoria partidelor să găsească o soluție”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace consultări cu partidele parlamentare, în vederea formării unui nou executiv. Totodată, el a cerut ca premierul Ilie Bolojan ar trebui să își depună mandatul. chiar dacă are doar atribuții interimare.

„Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim totuși de un vot covârșitor. (...) PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluții, astfel încât să avem cât mai repede un nou guvern”, a adăugat liderul social-democrat.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru” și 4 „contra”.

Executivul va rămâne, însă, la Palatul Victoria în regim de interimat, până la instalarea unui nou guvern, pentru a asigura administrarea treburilor curente ale statului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament
stirileprotv.ro
image
E oficial. Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi. Ce urmează
gandul.ro
image
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce puteri are acum și ce fel de guvern am putea avea
fanatik.ro
image
Un oraș cu peste 350.000 de locuitori va fi înghițit de apă în câteva decenii, avertizează cercetătorii
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Guvernul Bolojan a picat. Scenarii în PNL şi primele reacţii de la partide. Ce urmează
observatornews.ro
image
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
cancan.ro
image
Verdict după căderea guvernului. Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii vor pierde 11.700 lei
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Noua Casă 2026. Cine mai poate lua credit cu garanție de la stat. Condiții și avantaje pentru români
playtech.ro
image
Surpriză uriașă la FCSB! Vorbind despre noul antrenor, MM Stoica a anunțat o împăcare istorică: „Asta am simțit. Vom merge împreună”
fanatik.ro
image
„Mediatorul” Nicușor Dan a umblat „teleleu” prin străinătate în zilele dinaintea moțiunii. Ce ar fi putut face mai bine: „Această criză nu a apărut din senin”
ziare.com
image
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Ilie Bolojan, demis. Moțiunea de cenzură PSD–AUR l-a trimis acasă după 10 luni – VIDEO
cotidianul.ro
image
DECIZIA lui Nicușor Dan după demiterea guvernului Ilie Bolojan. E BREAKING NEWS
romaniatv.net
image
Ce urmează după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Nicușor Dan, actorul central. Partidele, chemate la consultări
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Andreea Esca face bani frumoși cu șurele tradiționale. Pentru o noapte de cazare în locul copilăriei știristei de la PRO TV scoți din buzunar mai mult de jumătate din salariul minim pe economie
actualitate.net
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
click.ro
image
Casa de poveste a Danei Rogoz din Viscri. Actrița a finalizat renovarea: „Corcodușii din curte sunt înfloriți, pomii plantați de noi au înmugurit”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Beyonce si fiica ei foto Profimedia jpg
A revenit în lumina reflectoarelor doar pentru fiica ei. „E uimitor să împărtășesc asta cu ea!”
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”

OK! Magazine

image
Show grotesc la MET Gala. Katy Perry, Heidi Klum și Kylie Jenner, în fruntea vedetelor cu cele mai șocante ținute

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian