Politico: Guvernul se prăbușește în România. Simion, artizanul complotului PSD-extrema dreaptă împotriva lui Bolojan

Parlamentul român l-a demis marți, 5 mai, pe premierul de centru-dreapta Ilie Bolojan prin adoptarea unui vot de neîncredere în guvernul său.

„Această moțiune de cenzură este falsă, cinică și artificială”, a deplâns Bolojan în timpul dezbaterii tensionate dinaintea votului. „Orice țară, într-o multitudine de crize, ar încerca să consolideze guvernele, nu să le schimbe.”

Partidul Social Democrat (PSD) de centru-stânga a jucat un rol decisiv în succesul votului de neîncredere. Sătul de politicile severe de austeritate, gruparea s-a retras luna trecută din guvernul condus de Partidul Național Liberal al lui Bolojan și a anunțat că va colabora cu Alianța pentru Uniunea Românilor, partid de extremă dreapta, pentru a-l înlătura pe premier.

Mișcarea a venit ca o surpriză pentru grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, din care face parte PSD. După ce a petrecut ani de zile criticând Partidul Popular European de centru-dreapta pentru că a format alianțe similare cu extrema dreaptă, evoluțiile din România au pus principalul grup de centru-stânga al UE într-o situație dificilă.

Bolojan și Partidul său Național Liberal, de centru-dreapta, sunt la putere din 2025, în urma demisiei fostului prim-ministru Marcel Ciolacu. Înlăturarea sa are loc la mai puțin de un an după ce România a organizat alegeri prezidențiale controversate, în care primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, l-a învins pe liderul Alianței pentru Uniunea Românilor, George Simion .

George Simion este considerat creierul din spatele căderii lui Bolojan

Simion este considerat pe scară largă creierul din spatele căderii lui Bolojan, scrie politico.com. Partidul său de extremă dreapta este în creștere în sondaje , iar șansele sale sunt susceptibile de a se îmbunătăți și mai mult într-o perioadă de instabilitate prelungită, care va amenința perspectivele economice deja precare ale țării. România trebuie să finalizeze reforme cheie până în august pentru a debloca aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile UE, iar dacă nu își pune ordine în finanțele publice, s-ar putea confrunta și cu o retrogradare a ratingului de credit.

Liderul de extremă dreapta a cerut organizarea de alegeri anticipate în timpul dezbaterii de marți din Parlament. „Ne asumăm viitorul acestei țări, un viitor guvern și redăm speranța românilor”, a spus el. „Destinul României trebuie decis de voturile românilor.”

Însă alegerile anticipate înainte de sfârșitul actualului mandat parlamentar, în 2028, sunt considerate puțin probabile. În schimb, se așteaptă acum ca președintele Dan să înceapă consultările cu liderii partidelor pentru a forma un nou guvern de coaliție sub conducerea unui nou prim-ministru. O posibilitate este ca liberalii și socialiștii lui Bolojan să formeze un nou parteneriat sub conducerea unui tehnocrat independent.

O altă posibilitate este ca Bolojan să fie ales să conducă un guvern minoritar, lăsând PSD în opoziție alături de parlamentarii de extremă dreapta ai lui Simion.

Bolojan este al șaptelea prim-ministru răsturnat printr-o moțiune de neîncredere de la restabilirea regimului democratic în urma Revoluției Române din 1989.

Înaintea votului de neîncredere, Dan a încercat să calmeze atât alegătorii interni, cât și aliații europeni. „Vreau să-i asigur pe români că, indiferent de ce se va întâmpla într-un fel sau altul, România își va continua să mențină direcția spre vest”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă de luni. „Pot exista una sau două săptămâni de incertitudine, dar acest lucru nu ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că există un angajament față de obiectivele importante”.