Nicoleta Pauliuc (PNL): „De ce să plecăm de la guvernare?” Senatoarea cere linie fermă împotriva extremismului

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a lansat marți seara, în ședința Biroului Politic Național, un mesaj dur, avertizând că liberalii se află „într-un moment de cotitură” și că deciziile luate acum vor defini direcția formațiunii pentru anii următori. Pauliuc a cerut conducerii PNL să nu abandoneze guvernarea și să rămână consecventă liniei pro-europene și euro-atlantice.

„E un moment de cotitură pentru PNL. Domnule președinte Bolojan, direcția pro-europeană euro-atlantică, în ultimele 10 luni, am repetat că apărăm cu fermitate parcursul european al României. Acum, vă întreb pe dvs: Pentru că a trecut o moțiune politică, ne dezicem de această construcție? Cine apără direcția euro-atlantică, dacă nu noi? Vom refuza oare invitația Președintelui de a participa la o guvernare pro-europeană?”, a spus senatoarea PNL.

Avertisment privind „albirea” AUR

Nicoleta Pauliuc a reamintit că, pe 21 aprilie, a propus o rezoluție prin care PNL să se disocieze complet de AUR, SOS și POT, însă documentul nu a fost supus la vot.

„Două săptămâni mai târziu, căderea Guvernului Bolojan nu s-ar fi putut produce fără AUR”, a spus senatoarea, criticând faptul că unii colegi au început în ultimele zile „o operațiune de albire” a formațiunii extremiste.

„Aceasta nu este consecvență. Eu spun că e o capitulare în fața unei convenții morale pe care PNL a apărat-o cinci ani”, a afirmat senatoarea PNL.

Critici privind traseismul și negocierile „la bucată”

Nicoleta Pauliuc a denunțat și negocierile individuale purtate de unii liberali cu parlamentari AUR pentru a opri moțiunea:

„Am criticat ani de zile traseismul și cumpărarea de oameni la bucată. Și din păcate, de prea multe ori, în ultimele zile am făcut breaking news prin faptul că sunt colegi de-ai noștri care au negociat, la bucată, parlamentari de la AUR și sateliți pentru a opri moțiunea. Încă o dată, trebuie să ne uităm și în propria oglindă.”

Senatoarea i-a adresat președintelui PNL o serie de întrebări legate de alianțele politice din București:

„Domnule președinte, e adevărat, le-ați dat funcții colegilor din USR, celor din REPER, SENS, ONG-uri ca să fie posibilă alegerea domnului Ciucu în funcția de primar general?”.

Liberala a continuat:

„De ce să plecăm de la guvernare exact când măsurile încep să dea roade?”.

Nicoleta Pauliuc a criticat ideea retragerii PNL de la guvernare, în condițiile în care partidul și-a asumat măsuri dure, care abia acum ar urma să producă efecte:

„Ne-am asumat în ultima perioadă măsurile dure, le-am explicat oamenilor și am pierdut puncte în sondaje. Acum, exact când ar trebui să dea roade aceste măsuri, propunem noi să plecăm de la guvernare? Cum? Să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile electorale?”, a întrebat ea.

Senatoarea a subliniat că singurul lider politic consecvent în raport cu AUR a fost președintele Nicușor Dan:

„Singurul om care a fost consecvent față de AUR în această perioadă a fost Președintele Nicușor Dan. Nu s-a întâlnit cu liderii lor prin cotloane. Nu i-a albit.”

Nicoleta Pauliuc a criticat atacurile unor colegi liberali la adresa președintelui:

„Astăzi, partenerul nostru, Nicușor Dan, a fost transformat în cel mai mare dușman al PNL, atacat de colegi la televizor. Vrem sau nu să avem în Președinte un partener?”

Propunere: un pact al partidelor împotriva extremismului

Pauliuc a cerut ca partidul său să inițieze un acord politic prin care toate partidele democratice să declare public că AUR este un partid extremist și că nu vor colabora cu el:

„Eu cred că PNL ar trebui să vină la masa negocierilor unde toate partidele participante să semneze că AUR este un partid extremist și că nu vor colabora cu el”, a explicat ea.

În încheiere, senatoarea a transmis un apel la consecvență și responsabilitate:

„Un partid demn își apără munca și nu fuge când lupta devine grea. Un partid consecvent rămâne pe direcție, nu pe scaun. Iar direcția PNL - euro-atlantică, reformistă, partener al președintelui - se apără mai bine la guvernare decât din opoziție”.

Liberala a adăugat:

„A spune «suntem parte din soluție» un an întreg și apoi a sări peste bord la prima furtună — eu cred că asta este inconsecvență. Mesajul nostru trebuie să fie că nu vrem să facem cadou țara celor care sunt pregătiți și au planuri de demolare”.

Amintim că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de AUR și PSD, a trecut marți, 5 mai, în urma votului în Parlament, fiind votată de 281 de parlamentari (cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României). Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.

Partidul Național Liberal (PNL) s-a reunit marți, de la ora 17:00, în cadrul unei ședințe extinse a Biroului Politic Național, după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.