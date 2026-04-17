Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Secretarul general al PNL: „Pentru PSD, bugetul e o conductă de bani publici, iar când începi să o închizi, apare panica. Întrebarea reală e ce face”

Dan Motreanu, secretarul general al PNL, acuză liderii PSD că, ani la rând, au fost „experți” în amânarea reformelor din administrație, din companiile de stat sau a celor privind reducerea cheltuielilor publice, iar acum provoacă o criză. Într-o postare pe Facebook, europarlamentarul susține ceea ce a afirmat și Ilie Bolojan: că tensiunile au apărut după ce premierul a început să reducă privilegii considerate nejustificate.

Dan Motreanu FOTO FB Dan Motreanu,
„PSD vrea să schimbe premierul. Ilie Bolojan vrea să schimbe lucrurile care nu merg în România. Diferența este de direcție. Când Bolojan a început să taie privilegiile și să reducă risipa, reacția PSD a fost previzibilă: nu soluții, nu reforme — ci amenințarea unei crize politice. Pentru PSD, bugetul e o conductă de bani publici, iar când începi să o închizi, apare panica. E mai ușor să creezi o criză și mult mai greu este să guvernezi o țară în momente complicate”, a scris Motreanu pe Facebook.

„Reformele nu sunt niciodată confortabile pentru PSD„

Motreanu acuză Partidul Social Democrat, aflat la guvernare, că acționează ca și când ar fi în opoziție:

„PSD este la guvernare, dar joacă rolul opoziției: critică, blochează, amână — apoi dă vina pe alții. Ani la rând, liderii PSD au fost „experți” în amânarea reformelor din administrație, din companiile de stat sau a celor privind reducerea cheltuielilor publice. Astăzi, când cineva încearcă să le facă, devin brusc deranjați. Nu e o surpriză. Reformele nu sunt niciodată confortabile pentru PSD. Guvernarea nu este un exercițiu de popularitate. Știm că dacă faci ceea ce este corect, vei fi contestat. Asta nu înseamnă că trebuie să te oprești. Responsabilitatea nu este opțională”.

„Nu poți provoca o criză și apoi să te prezinți ca soluție”

Liderul liberal critică momentul ales pentru escaladarea conflictului politic, comparând situația cu găurirea unei bărci „în mijlocul furtunii”. 

„România intră într-o perioadă dificilă: deficit mare, costuri de finanțare în creștere, nevoia urgentă de reforme și de atragere a fondurilor europene. În loc de stabilitate, PSD provoacă o criză. E ca și cum, în mijlocul unei furtuni, cineva ar decide să găurească barca și apoi ar pretinde că vine să o salveze. Cei care creează instabilitate nu pot pretinde că apără stabilitatea. Nu poți provoca o criză și apoi să te prezinți ca soluție. Leadership-ul nu înseamnă să fugi când devine greu”.

„Luni, PSD declanșează criza politică cu consecințe economice pentru fiecare român”

Motreanu avertizează că, dacă PSD va decide să provoace o criză guvernamentală, colaborarea dintre cele două partide nu va mai putea continua în actuala formulă de coaliție.

„Premierul Bolojan a spus clar: nu își va da demisia și va acționa responsabil. Întrebarea reală este: ce face PSD? Nicio explicație. Nicio soluție. Doar presiune. Luni, PSD declanșează criza politică cu consecințe economice pentru fiecare român. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu PSD. PNL susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan. PNL va acționa pentru buna guvernare și stabilitate”.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 17 aprilie, că relația cu PSD se deteriorează și că există un început de criză politică, pe care România nu și-l permite în contextul problemelor economice.

Tot vineri Sorin Grindeanu a precizat că PSD este pregătit să preia guvernarea, inclusiv într-un scenariu în care ar conduce un guvern minoritar susținut în Parlament de alte formațiuni, dacă negocierile politice vor duce la o astfel de soluție.  

