Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
De ce evită Casa Albă un răspuns direct după cel mai grav incident din România? Explicațiile analiștilor privind strategia administrației Trump

Cel mai grav incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina a generat, din partea Statelor Unite, un răspuns la nivel diplomatic venit din mai multe direcții instituționale. Totuși, absența unui comunicat formal al Departamentului de Stat a alimentat unele semne de întrebare în spațiul public. Analiștii consultați de „Adevărul” explică această situație mai degrabă prin mecanismele interne ale administrației Trump decât printr-o lipsă de solidaritate față de România.

Secretarul de stat american Marco Rubio, alături de Donald Trump. FOTO: X / Secretary Marco Rubio

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a reacționat vineri după incidentul în care o dronă folosită în atacurile rusești asupra Ucrainei s-a prăbușit pe teritoriul României, lovind un bloc de locuințe din Galați.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Whitaker a transmis solidaritatea Washingtonului față de România, aliat NATO, și a condamnat ferm încălcarea spațiului teritorial.

„Suntem alături de România, aliat NATO, și condamnăm această incursiune nesăbuită pe teritoriul său”, a scris ambasadorul.

Matthew Whitake a adăugat că Statele Unite sunt alături de persoanele rănite în urma exploziei provocate de dronă.

„Gândurile noastre sunt alături de răniții din Galați. Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a subliniat Whitaker.

La nivel legislativ, senatorul republican Jim Risch, președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, una dintre cele mai influente comisii ale Congresului american, a condamnat incidentul în termeni și mai direcți, cerând o reacție concretă.

„Încălcarea nesăbuită a spațiului aerian românesc de către Rusia și lipsa de respect față de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România și de aliații noștri din NATO împotriva acestui comportament provocator. Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare și să arătăm clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO", a transmis Jim Risch.

De ce nu a vorbit Casa Albă?

Analistul de politică externă Flavius Caba consideră că aceste două reacții trebuie privite în toată greutatea lor instituțională, nu minimizate prin comparație cu absența unui comunicat separat de la Casa Albă:

„Se pare că oficialii americani au condamnat într-adevăr ferm prăbușirea acestei drone rusești și au reiterat în declarațiile lor oficiale sprijinul necondiționat pentru România și pentru flancul estic al NATO. Ambele elemente au fost evidențiate. Reacțiile ambasadorului SUA la NATO și ale senatorului Jim Risch transmit mesaje în linii mari similare. Ambii oficiali americani reprezintă, de fapt, politica externă a Statelor Unite, o politică externă coerentă, care își menține angajamentul atât pentru NATO, cât și pentru solidaritatea între statele membre", a explicat Flavius Caba pentru „Adevărul.”

Întrebarea firească rămâne. De ce secretarul de stat Marco Rubio nu a comentat incidentul atunci când a fost întrebat de un corespondent american, și de ce nu a apărut un comunicat formal al Departamentului de Stat? Analiștii resping interpretarea că această tăcere ar reflecta o răcire a relației cu România sau o distanțare față de NATO.

„Probabil alți oficiali americani, până nu au avut o discuție sau o coordonare cu președintele Trump, nu au dorit să se poziționeze pe această speță. Am mai observat o situație similară, în alt caz, în care Pete Hegseth, aflat în Singapore, la alte întrebări adresate, a spus că nu are un răspuns pe tema Taiwanului privind vânzarea de armament și a îndemnat: întrebați-l pe președintele Trump. Probabil că oficialii de la Casa Albă evită să răspundă foarte clar la anumite întrebări pentru care nu au avut consultări prealabile cu președintele Trump", spune Marius Caba.

Radu Carp recunoaște că, dincolo de explicații, România s-ar fi așteptat la un gest în plus din partea Washingtonului, mai ales în comparație cu modul în care au reacționat celelalte state aliate. De asemenea, politologul este de părere că lipsa de poziționare din partea Departamentului de Stat se explică prin intenția administrației Trump de reducere a prezenței militare în Europa.

„Am văzut reacția domnului Marco Rubio la acel summit. Mi s-a părut foarte relevantă, pentru că Statele Unite vor să retragă din ce în ce mai multe trupe din Europa, iar în acest sens incidentul cu drona de la Galați a venit într-un moment total nepotrivit. În mod normal, un astfel de incident ar sugera nevoia întăririi apărării pe flancul estic. Ori, în acest moment, Statele Unite nu par să meargă în această direcție, cel puțin nu conform planurilor cunoscute. Așa îmi explic reacția. La nivel de ambasador și la nivelul NATO au existat reacții foarte bune, favorabile României. Totuși, sincer, românii s-ar fi așteptat la o reacție oficială a Departamentului de Stat, în sensul în care Statele Unite să afirme clar că sunt alături de România, așa cum au făcut oficial toate statele NATO, inclusiv Canada", afirmă Radu Carp.

Conform protocolului diplomatic, un comunicat formal al Departamentului de Stat are o greutate simbolică mai mare față de un mesaj postat pe rețelele sociale de către un ambasador, oricât de clar ar fi limbajul folosit. Cu toate acestea, Carp subliniază că nu se poate vorbi de o discontinuitate în relația bilaterală sau în angajamentul SUA față de NATO.

Ce semnifică reacțiile americane la nivel strategic

Dincolo de dezbaterea despre forme și canale de comunicare, Marius Caba atrage atenția că mesajele transmise de oficialii americani au o valoare strategică reală și trebuie citite ca atare, nu doar ca declarații de circumstanță.

„Aceste reacții ale SUA pot fi interpretate și ca semnale geopolitice și militare, reflectând reconfirmarea garanțiilor de securitate, chiar dacă într-un context tensionat. Ele reprezintă și o presiune diplomatică pentru întărirea flancului estic al NATO. Dacă este un mesaj ferm, atunci ar trebui făcut probabil mai mult pentru consolidarea acestui plan, chiar dacă există inițiative la nivel NATO privind întărirea flancului estic, cum este inițiativa Santinela Estică, stabilită după incidentul din Polonia din septembrie 2025. Nu știm exact cum funcționează aceasta, cât de activă este și care este eficiența operațională. Există și politica NATO privind apărarea integrată aeriană și antirachetă, o misiune continuă și esențială, atât în timp de pace, cât și în timp de criză sau conflict, concepută exact pentru protejarea teritoriului aliat și a forțelor aliate împotriva unor astfel de amenințări. Probabil în acest spectru se înscriu mesajele transmise de oficialii americani”, explică Marius Caba.

