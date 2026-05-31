Ce-i reproșează Băsescu lui Nicușor Dan în negocierile pentru formarea Guvernului: „Unul mai bun nu avem”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat dur inițiativa privind suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan, demers propus recent de președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă. În același context politic tensionat, Traian Băsescu a comentat și situația formării unui nou guvern, afirmând că procesul de desemnare a premierului ar trebui accelerat.

Băsescu a avertizat că astfel de acțiuni politice pot afecta stabilitatea instituțională și a respins ideea suspendării șefului statului, în ciuda criticilor pe care le are față de actuala administrație.

„Decredibilizarea lui Nicușor Dan nu este în regulă. Până la urmă, nu ne place tot ce face Nicușor; mie nu-mi place lentoarea pe care o are, nu-mi place modul în care condiționează desemnarea premierului, dar unul mai bun nu avem.

Metoda asta bolșevică, să îndepărtezi președintele când nu-ți convine ceva, am crezut că este specifică PSD-ului, dar să vezi pe unul care își spune profesor universitar că are aceleași metode… îmi pare rău…”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Băsescu: „Trebuie accelerată desemnarea premierului”

În același context politic, Traian Băsescu a comentat și situația formării unui nou guvern, afirmând că procesul de desemnare a premierului ar trebui accelerat, pentru a permite formarea unei majorități parlamentare funcționale.

El a susținut că un premier desemnat are o poziție mai puternică în negocieri decât un candidat fără susținere politică și a calificat drept „o copilărie” ideea unui premier neangajat politic.

De asemenea, fostul președinte a afirmat că, în opinia sa, PSD are capacitatea de a construi majorități parlamentare, în timp ce alte formațiuni întâmpină dificultăți în acest proces.

„Ar trebui să se accelereze procesul de desemnare a premierului, nu neapărat al guvernului, pentru că doar poți presupune că ai o majoritate până când ajungi la vot în Parlament. Când ajungi la vot în Parlament afli dacă ai sau nu ai majoritate. Este o condiție asta… când am auzit, nu am crezut în ea.

Nu poți să știi cine are majoritate până nu se votează în Parlament. Și e una când această majoritate este negociată de un premier desemnat și el are credibilitatea să negocieze o majoritate și alta când spui: „nu veni la Cotroceni fără majoritate”. Nu ai cum să știi dacă ai majoritate dacă nu treci de votul din Parlament.

Nu mă aștept la o soluție care să dea direct un guvern, ci un premier. Așa este și Constituția: apare acel premier desemnat care are 10 zile să-și facă programul și să stabilească o susținere în Parlament. Este o copilărie ca, într-o situație cum e România, să desemnezi un premier neangajat politic”, a declarat Traian Băsescu în direct la România TV.

Demers de strângere de semnături pentru suspendare

Diana Șoșoacă a anunțat că parlamentarii formațiunii S.O.S. România au început strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui, susținând că demersul are sprijinul a sute de mii de membri și simpatizanți ai partidului.

Aceasta a precizat că nu vor fi făcute publice numele parlamentarilor implicați, motivând că există „scandal în partidele respective” în legătură cu inițiativa.

„Dacă vrem să reinstaurăm statul de drept în România (…) va trebui să ajungem să îl dăm la o parte și pe Nicușor Dan”, a afirmat Șoșoacă.