search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce-i reproșează Băsescu lui Nicușor Dan în negocierile pentru formarea Guvernului: „Unul mai bun nu avem”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat dur inițiativa privind suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan, demers propus recent de președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă. În același context politic tensionat, Traian Băsescu a comentat și situația formării unui nou guvern, afirmând că procesul de desemnare a premierului ar trebui accelerat.

Traian Băsescu a criticat inițiativa SOS România. FOTO: Inquam
Traian Băsescu a criticat inițiativa SOS România. FOTO: Inquam

Băsescu a avertizat că astfel de acțiuni politice pot afecta stabilitatea instituțională și a respins ideea suspendării șefului statului, în ciuda criticilor pe care le are față de actuala administrație.

„Decredibilizarea lui Nicușor Dan nu este în regulă. Până la urmă, nu ne place tot ce face Nicușor; mie nu-mi place lentoarea pe care o are, nu-mi place modul în care condiționează desemnarea premierului, dar unul mai bun nu avem.

Metoda asta bolșevică, să îndepărtezi președintele când nu-ți convine ceva, am crezut că este specifică PSD-ului, dar să vezi pe unul care își spune profesor universitar că are aceleași metode… îmi pare rău…”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Băsescu: „Trebuie accelerată desemnarea premierului”

În același context politic, Traian Băsescu a comentat și situația formării unui nou guvern, afirmând că procesul de desemnare a premierului ar trebui accelerat, pentru a permite formarea unei majorități parlamentare funcționale.

El a susținut că un premier desemnat are o poziție mai puternică în negocieri decât un candidat fără susținere politică și a calificat drept „o copilărie” ideea unui premier neangajat politic.

De asemenea, fostul președinte a afirmat că, în opinia sa, PSD are capacitatea de a construi majorități parlamentare, în timp ce alte formațiuni întâmpină dificultăți în acest proces.

„Ar trebui să se accelereze procesul de desemnare a premierului, nu neapărat al guvernului, pentru că doar poți presupune că ai o majoritate până când ajungi la vot în Parlament. Când ajungi la vot în Parlament afli dacă ai sau nu ai majoritate. Este o condiție asta… când am auzit, nu am crezut în ea.

Nu poți să știi cine are majoritate până nu se votează în Parlament. Și e una când această majoritate este negociată de un premier desemnat și el are credibilitatea să negocieze o majoritate și alta când spui: „nu veni la Cotroceni fără majoritate”. Nu ai cum să știi dacă ai majoritate dacă nu treci de votul din Parlament.

Nu mă aștept la o soluție care să dea direct un guvern, ci un premier. Așa este și Constituția: apare acel premier desemnat care are 10 zile să-și facă programul și să stabilească o susținere în Parlament. Este o copilărie ca, într-o situație cum e România, să desemnezi un premier neangajat politic”, a declarat Traian Băsescu în direct la România TV.  

Demers de strângere de semnături pentru suspendare

Diana Șoșoacă a anunțat că parlamentarii formațiunii S.O.S. România au început strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui, susținând că demersul are sprijinul a sute de mii de membri și simpatizanți ai partidului.

Aceasta a precizat că nu vor fi făcute publice numele parlamentarilor implicați, motivând că există „scandal în partidele respective” în legătură cu inițiativa.

„Dacă vrem să reinstaurăm statul de drept în România (…) va trebui să ajungem să îl dăm la o parte și pe Nicușor Dan”, a afirmat Șoșoacă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”
digi24.ro
image
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic
stirileprotv.ro
image
Ziua Românilor de pretutindeni, prilej de doliu mai degrabă decât de sărbătoare. 6 milioane de români au plecat din țară în ultimii 15 ani, cea mai mare hemoragie de populație din lume, după Siria, țară în război
gandul.ro
image
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
mediafax.ro
image
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a publicat probele care arată că drona din Galați este rusească: „Fabricate în Federația Rusă”
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
digisport.ro
image
Imagini savuroase! Vulpe șireată, prinsă în timp ce fura hotdogi
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Românii cumpără mai rar şi plătesc mai mult în rate: "De ce să dai 500 de lei, dacă poţi să plăteşti 100"
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
cancan.ro
image
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Turiștii au făcut topul celor mai neprietenoase orașe din Europa. Unele sunt pline de români. „Nu ne mai întoarcem acolo”
playtech.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 17 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă majoritatea românilor într-o viață
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
Rușii au reacționat imediat, după ce au aflat că Mirra Andreeva o va întâlni pe Sorana Cîrstea la Roland Garros
digisport.ro
image
Horoscop luni, 1 iunie. Taurii văd proiecte profitabile la orizont, iar Capricornii au parte de pierderi financiare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cine este fetița adorabilă din imagine, care refuza să îi dea batista lui Horia Brenciu? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu
click.ro
image
Florin Piersic a reacționat după ce a fost recreat din LEGO în finala Românii au talent 2026. Ce i-a transmis lui Albert Oprea: „Te aștept”
click.ro
image
Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci: „Din același oraș s-au ridicat două stele”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Bilic avertizează: fructul care ne îngrașă mai rău decât o face zahărul! Mulți români îl consumă zilnic vara
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex