Povestea incredibilă a oamenilor pe care nimeni nu-i dorea pe front. Lecția dată de „Șerpii fumători”

Cel de-al Doilea Război Mondial a oferit de toate, cruzime, moarte, distrugere. Dar și povești motivaționale. Iar una dintre acestea a fost dată de un detașament de soldați pe care nimeni nu pariase. Au devenit adevărate legende ale celor mai dure bătălii ale războiului.

Cel de-al Doilea Război Mondial a fost cel mai devastator conflict din istoria omenirii. A însemnat moarte, distrugere, durere, traumă și, efectiv, unul dintre evenimentele istorice care au schimbat complet destinul omenirii. Pe lângă toate aceste atrocități, cel de-al Doilea Război Mondial a fost dovada perfectă că umanitatea nu dispare nici în cele mai crunte momente ale existenței sale. Totodată, a oferit și numeroase lecții de viață. Una dintre acestea a fost aceea a „Șerpilor Fumători”.

Aceștia erau un regiment expediționar brazilian pe care nimeni nu dădea doi bani. Au fost umiliți, subestimați, dați la o parte, considerați nedemni pentru un conflict atât de dur. În doar câteva luni, au devenit eroii care au salvat sute de mii de vieți. După 2 septembrie 1945, când s-a încheiat Al Doilea Război Mondial, nimeni nu mai râdea când auzea de „Șerpii Fumători”, iar emblema lor haioasă de pe mâneca dreaptă a uniformei devenise un simbol al elitei și al soldatului care merita respectat.

De râsul lumii....de la samba la război

În 1939, atunci când Germania Nazistă invada Polonia, și chiar după aceea, când Hitler își făcea de cap prin Europa, peste Atlantic nimeni nu-și bătea capul cu războaiele europenilor. Cu atât mai puțin Brazilia, o țară a paradoxurilor, vastă, dar slab populată, bogată în resurse, dar cu mulți oameni care duceau o viață pauperă.

Nimeni nu și-ar fi închipuit că țara renumită pentru plajele ei de lux, samba și fotbal va avea vreun rol în Al Doilea Război Mondial. Nimeni nu-și imagina că Brazilia ar fi capabilă să lupte într-un asemenea conflict, ținând cont că ultimul război la care participase fusese cel contra Paraguayului, din 1870, adică cu șapte decenii în urmă.

Nu mai vorbim de faptul că în Brazilia se afla o comunitate importantă de susținători ai forțelor Axei, în special ai Germaniei. De altfel, Brazilia avea și alte griji, în special cu rivala sa, destul de agresivă în politica sud-americană, Argentina. Și nu doar pe terenul de fotbal.

A venit însă atacul japonez de la Pearl Harbor, care a reușit să schimbe total soarta acestui război și, inclusiv, istoria omenirii. Este cunoscut faptul că, deranjați de sancțiunile economice americane, dar și de faptul că SUA se instalase în Pacific, japonezii au hotărât să atace primii și au lansat un atac surpriză, devastator, fără niciun fel de declarație de război, asupra bazei americane de la Pearl Harbor. Au distrus o parte din flota americană, dar nu au făcut decât să trezească un uriaș adormit. Practic, au băgat SUA în război de partea Aliaților.

Brazilia, o țară legată economic de americani, s-a declarat susținătoare a SUA în acest conflict. Președintele Braziliei, Getúlio Vargas, preciza, după ce Franklin D. Roosevelt, președintele SUA, a vrut să se asigure că vecinii Statelor Unite sunt de partea sa, că „Brazilia trebuie acum să stea sau să cadă alături de Statele Unite”.

Această declarație a fost făcută la Conferința de la Rio, din ianuarie 1942, și în niciun caz nu era o declarație de război contra statelor Axei. Mai ales că „ruperea relațiilor cu Germania, Italia și Japonia va duce la război, iar armata braziliană nu este pregătită pentru război”, declara ministrul de război Eurico Gaspar Dutra.

Dar Vargas era decis să transforme țara sa într-o putere regională, bazându-se pe alianța cu SUA. Deși nu a intrat oficial în război, Brazilia urma, din 1942, să ofere resursele sale, teren pentru baze care să controleze Atlanticul de Sud și, în cele din urmă, o forță de luptă pentru a duce războiul în Europa.

Americanii erau încântați de primele două oferte, mai puțin de cea de-a treia. Și anume participarea armatei braziliene la război. Americanii nu o considerau bună de nimic. La rândul său, președintele brazilian evita să declare război Axei până nu primea echipamente militare de la americani.

Președintele brazilian se încăpățâna ca țara sa să devină combatantă, chiar dacă nimeni nu-i dădea nicio șansă. Ba chiar brazilienii ajunseseră subiect de bancuri și se spunea că aceștia vor intra în război „când șerpii vor fuma”. Adică echivalentul expresiei „când porcii vor zbura”.

„Pearl Harbor-ul” Braziliei

Washingtonul sperase ca, prin Conferința de la Rio, să determine toate cele opt republici sud-americane să rupă relațiile cu puterile Axei. În cele din urmă, doar Brazilia a făcut acest lucru și, chiar dacă ar fi avut sprijinul vecinilor săi, decizia era plină de pericole.

Armata braziliană era sub orice critică din punctul de vedere al dotărilor și pregătirii. Pe lângă faptul că nu avea experiență de război, ultimul antrenament serios și ultimele dotări fuseseră asigurate de o misiune franceză, cu două decenii în urmă. Iar ofițerii brazilieni nu-i prea impresionaseră pe francezi.

Echipamentul militar era principalul punct slab al țării. Armata braziliană dispunea de un amestec pestriț de arme și vehicule americane, germane, cehe, franceze și italiene. Forțele sale aeriene, create în 1941 prin combinarea aviației marinei și armatei, operau aproape 500 de biplane învechite și avioane ușoare de transport.

Tragedia unei familii şi a unei case: Candiano-Popescu

Conștient de ce are în ogradă, Vargas a încercat să-i șantajeze pe americani: dacă vor resursele și bazele Braziliei, trebuie să furnizeze echipament militar. Americanii, cu industria de război suprasolicitată, refuzau să dea arme unui aliat pe care îl desconsiderau sau pe care încă nu-l testaseră pe câmpul de luptă.

A venit însă vara anului 1942. Submarinele U-boat ale Kriegsmarine au scufundat mai multe nave comerciale braziliene în largul Coastei de Est a Statelor Unite. Apoi, în iunie, Adolf Hitler a decis că poziția pro-americană a Braziliei constituia un act de război și a lansat un „blitz submarin” ca represalii.

Numai în luna august, un singur submarin cu rază lungă de acțiune, U-507, a scufundat șase nave braziliene în doar două zile. Țara fierbea de furie. Dintr-odată, poporul brazilian cerea răzbunare. Iar Vargas i-a oferit satisfacție: a declarat război.

A durat însă un an până când armata braziliană a strâns suficiente efective pentru a completa rândurile Forței Expediționare Braziliene (Força Expedicionária Brasileira sau FEB). Noua forță, conform acordului cu Statele Unite, urma să fie condusă de generalul João Batista Mascarenhas de Morais. Acesta era un militar în vârstă de 61 de ani, cel mai în vârstă comandant divizionar aliat din Europa.

Armata braziliană a fost însă organizată după standardele militare americane.

Atunci când șerpii încep să fumeze

În noiembrie 1944, campania aliată pentru eliberarea Italiei intrase deja în al doilea an. Ceea ce trebuia să fie o misiune simplă, mai ales că Italia fascistă căzuse, s-a transformat într-un război cumplit de uzură.

Nemții ocupaseră Italia și constituiseră Linia Gotică, o rețea defensivă care se întindea de la Marea Ligurică până la Marea Adriatică. În fața acestui ultim obstacol se aflau trupe provenite din aproape trei duzini de naționalități aliate, inclusiv americani, britanici, indieni, greci, sud-africani, canadieni, neozeelandezi și gurkha din Nepal. Nimeni nu reușea să străpungă această linie apărată cu disperare. Cu cât războiul dura mai mult, cu atât mai mulți oameni mureau.

Brazilienii voiau să meargă pe front. Americanii și-au pus mâinile în cap. Nu știau unde să-i trimită ca să nu încurce, într-o zonă liniștită și banală a frontului. Liderii brazilieni își imaginaseră trimiterea unei armate de 100.000 de oameni pentru a participa la Operation Torch. Dar campania din Africa de Nord se încheiase înainte ca ei să poată ajunge acolo, iar forța a fost redusă la o singură mare divizie de infanterie, Prima Divizie Expediționară, și un detașament aerian.

Generalii americani credeau că găsiseră în sfârșit un loc liniștit unde să țină mica forță militară braziliană, subiect de bancuri pentru toți. Mai precis, în Italia. Între timp însă, situația s-a schimbat total. Frontul italian devenise unul dintre cele mai dure din Europa. Un dezastru, considerau americanii, mai ales când se uitau la ecusonul brazilienilor, un șarpe trăgând dintr-o pipă. Ei bine, acești soldați cu ecusoane haioase, subestimați și umiliți de Aliați, au provocat o uriașă surpriză. Șarpele chiar a început să fumeze. Dar nu oricum, ci într-un mare fel, brazilian.

„Șerpii” sud-americani, eroi în Mediterana

Cei 25.000 de soldați și piloți brazilieni care au ajuns în Italia au dat o adevărată lecție de curaj. Dar, totodată, i-au învățat pe toți că nu trebuie să subestimezi pe nimeni. „Șerpii Fumători” au jucat un rol scurt, dar important și fascinant în luptele din Europa. După o reinstruire rapidă pentru a fi aduși la standardele americane, „Șerpii Fumători”, acum echipați în sfârșit cu arme, uniforme, vehicule și radiouri americane, au fost trimiși pe Linia Gotică, vasta rețea de apărare a Axei întinsă de-a lungul Italiei. Odată ajunși pe front, noii veniți, porecliți „febianos” sau „pracinhas”, s-au dovedit adevărați demoni. Adică niște soldați extrem de curajoși și eficienți.

Cel mai important politician al secolului, strivit de o suferință profundă. Cum i-a refuzat familia dragostea omului care a schimbat istoria

Brazilienii s-au adaptat rapid frontului italian și au impresionat în luptele cu trupele germane, mult mai experimentate. Una dintre marile victorii braziliene a fost la Monte Castello, un deal mare aflat la granița dintre regiunile Toscana și Emilia-Romagna. După această luptă, nimănui nu i-a mai venit să facă bancuri despre brazilieni, iar șarpele cu pipă a devenit simbolul valorii militare și al curajului. Trupele braziliene au atacat dealul de la Monte Castello de patru ori, în noiembrie și decembrie 1944. După asaltul din decembrie, un ofițer german i-a spus unui locotenent brazilian capturat:

„Sincer, voi brazilienii sunteți ori nebuni, ori foarte curajoși. N-am văzut niciodată pe cineva înaintând împotriva mitralierelor și pozițiilor bine apărate cu un asemenea dispreț față de viață. Sunteți niște diavoli”Nu a fost însă nici pe departe cea mai grozavă faptă de arme a brazilienilor. Pe 21 februarie 1945, în cadrul Operațiunii Encore, brazilienii au atacat din nou cu mare curaj. Au suferit pierderi mari, dar s-au acoperit de glorie.

În aprilie 1945, când Prima Divizie Expediționară a primit ordinul să elibereze orașul Montese de Divizia 148 germană și de trei divizii fasciste italiene, brazilienii nu au stat pe gânduri. După patru zile de lupte grele, brazilienii au suferit pierderi mari, dar au reușit din nou să impresioneze. Au capturat doi generali, 800 de ofițeri și 14.700 de soldați ai Axei. Divizia 148 a fost singura divizie germană intactă care s-a predat pe frontul italian. Și s-a predat brazilienilor.

Acasă, peste ocean, ziarele scriau despre victoriile trupelor braziliene. „Tinerii brazilieni care au înfipt steagul brazilian pe vârful Monte Castello vor cuceri pentru Brazilia locul pe care îl merită în lumea de mâine”, precizau jurnaliștii de la Correio da Manhã. În cele 229 de zile de luptă, brazilienii și-au demonstrat valoarea atât Aliaților, cât și inamicilor.