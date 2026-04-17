Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Un partid din Coaliție cere PSD-ului să înceteze „jocul cu economia României”: „Crizele politice se fac la București, dar se plătesc în fiecare casă”

Biroul Național USR a adoptat vineri, 17 aprilie,  o rezoluție politică prin care lansează un apel public la responsabilitate adresat Partidului Social Democrat, în contextul deliberărilor privind retragerea PSD de la guvernare.

Liderii PSD și USR, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz, FOTO Mediafax
„USR cere PSD să înceteze jocul cu economia României și să se întoarcă la muncă”, se arată într-un comunicat al partidului.

În același document, Uniunea Salvați România face apel la PSD să-și evalueze deciziile prin prisma efectelor asupra cetățenilor și avertizează că o criză politică declanșată acum ar lovi direct în buzunarele românilor, într-un moment economic deja fragil:

„Ar destabiliza România pe termen mediu și lung, punând în pericol dezvoltarea țării.USR reamintește PSD că este coautor al reformelor inițiate de Guvern care au început să-și arate efectele pozitive pentru economie”.

Măsurile nepopulare, dar absolut necesare, care s-au luat în ultimele luni fac parte din programul de guvernare agreat de toate cele patru formațiuni politice din actuala coaliție, subliniază USR.

„Reformele actualului guvern au început să restabilească echilibrul bugetar, transparența administrativă și direcția corectă pentru investițiile publice. Oprirea lor acum înseamnă ștergerea cu buretele a sacrificiului de până acum al românilor”, se arată în rezoluție.

Consecințele economice ale instabilității politice pe care ieșirea PSD de la guvernare o va genera, potrivit USR

•⁠ ⁠10 miliarde de euro pierduți din PNRR. O schimbare de guvern în etapa finală a PNRR expune România la pierderea fondurilor europene destinate spitalelor, școlilor și infrastructurii.

•⁠ ⁠Deprecierea leului. Instabilitatea politică alungă investitorii. Când capitalul se retrage, moneda națională valorează mai puțin.

•⁠ ⁠Scumpiri în lanț. Un leu slab face ca tot ce importăm să coste mai mult - alimente, carburanți, medicamente, facturi la utilități.

•⁠ ⁠Creșterea ratelor la bănci. Retragerea investitorilor înseamnă că dobânzile cresc pentru familii cu credite ipotecare, pentru antreprenori și pentru statul român.

•⁠ ⁠Pierderea locurilor de muncă. Scăderea consumului și creditarea mai scumpă pun presiune pe angajatori. Primele afectate sunt firmele mici și mijlocii din HoReCa, comerț, construcții, exact acolo unde lucrează milioane de români.

„Rezoluția confirmă că USR susține direcția reformistă. USR a muncit, cot la cot cu miniștrii coaliției, pentru a imprima guvernării o direcție reformistă”, se mai arată în comunicatul partidului. 

USR precizează că reformele miniștrilor săi au început să desfacă, piesă cu piesă, mecanismul prin care a fost confiscat statul român.

„USR va apăra în continuare proiectul de reformă a statului român cu aceeași consecvență și responsabilitate. Pentru că România nu are timp pentru acțiunile egoiste ale partidelor care aleg să declanșeze crize politice artificiale, în locul responsabilității”, se arată în finalul rezoluției.

Biroul Național a reiterat UST decizia anterioară a Comitetului Politic: dacă PSD va vota, împreună cu AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului și va provoca instabilitate politică, USR nu va mai susține refacerea unei majorități alături de PSD.

Amintim că joi, 16 aprilie, Radu Miruță  (USR) a declarat în emisiunea News Pass de la postul B1 TV că o eventuală susținere a unei moțiuni de cenzură de către PSD, alături de AUR, ar modifica fundamental relația politică dintre USR și social-democrați. Ministrul Apărării a subliniat și că partidul condus de Sorin Grindeanu nu le poate spune liberalilor pe cine să-şi desemneze premier.

Bolojan: relația cu PSD se deteriorează

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 17 aprilie, că relația cu PSD se deteriorează și că există un început de criză politică, pe care România nu și-l permite în contextul problemelor economice. Sorin Grindeanu, liderul PSD a reacționat, reproșându-i acestuia că nu a ținut cont de partenerii de coaliție.  Luni, aproximativ 5.000 de delegați, cei mai mulți dintre ei de la distanță, sunt așteptați să se exprime la consultarea organizată de conducerea PSD pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

image
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
digi24.ro
image
Cel mai mare retailer online din România introduce o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
stirileprotv.ro
image
Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, cu câteva zile înainte de implozia coaliției PSD-PNL- USR. Ce au pus cei doi la cale
gandul.ro
image
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
mediafax.ro
image
Proiectul pus la punct de Maria Sharapova, după retragerea din tenis. Calcă pe urmele unei campioane mondiale
fanatik.ro
image
Iranul anunță deschiderea totală a Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale, dar cu o condiție esențială/ Trump: „Am țipat la iranieni toată ziua”
libertatea.ro
image
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt parlamentar!”. Reacția MApN
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
digisport.ro
image
FOTO Întreaga lume se uită spre România: Descoperirea care zguduie istoria – o mega-structură de 6.000 de ani arată că oamenii trăiau fără lideri
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
De ce un oraş întreg a fost ingropat în beton
observatornews.ro
image
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat ALARMA în sat
cancan.ro
image
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
prosport.ro
image
O nouă simulare pentru Evaluarea Națională 2026. Elevii care au lipsit în martie mai au o șansă
playtech.ro
image
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Derapaj în direct! A trecut pe la Real Madrid și l-a făcut praf pe Vinicius Junior: "Fără creier"
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD: Bolojan „omul străinilor”. Ne vindem sau nu țara dacă listăm companiile de stat la bursă ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu e fiartă pe Dan Alexa. Ea pune presiuni uriașe asupra lui pentru o relație asumată. Face naveta la Timișoara. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală!
romaniatv.net
image
Se deschide complet Strâmtoarea Ormuz. Trump mulțumește Iranului
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Click!

image
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

OK! Magazine

image
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian

Click! Pentru femei

image
Sandra Bullock s-a retras din Hollywood timp de patru ani, după moartea iubitului ei

Click! Sănătate

image
Cardiologii confirmă: cea mai bună metodă de a-ți scădea tensiunea arterială rapid, în siguranță