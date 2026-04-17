Un partid din Coaliție cere PSD-ului să înceteze „jocul cu economia României”: „Crizele politice se fac la București, dar se plătesc în fiecare casă”

Biroul Național USR a adoptat vineri, 17 aprilie, o rezoluție politică prin care lansează un apel public la responsabilitate adresat Partidului Social Democrat, în contextul deliberărilor privind retragerea PSD de la guvernare.

„USR cere PSD să înceteze jocul cu economia României și să se întoarcă la muncă”, se arată într-un comunicat al partidului.

În același document, Uniunea Salvați România face apel la PSD să-și evalueze deciziile prin prisma efectelor asupra cetățenilor și avertizează că o criză politică declanșată acum ar lovi direct în buzunarele românilor, într-un moment economic deja fragil:

„Ar destabiliza România pe termen mediu și lung, punând în pericol dezvoltarea țării.USR reamintește PSD că este coautor al reformelor inițiate de Guvern care au început să-și arate efectele pozitive pentru economie”.

Măsurile nepopulare, dar absolut necesare, care s-au luat în ultimele luni fac parte din programul de guvernare agreat de toate cele patru formațiuni politice din actuala coaliție, subliniază USR.

„Reformele actualului guvern au început să restabilească echilibrul bugetar, transparența administrativă și direcția corectă pentru investițiile publice. Oprirea lor acum înseamnă ștergerea cu buretele a sacrificiului de până acum al românilor”, se arată în rezoluție.

Rezoluția USR expune consecințele economice ale instabilității politice pe care ieșirea PSD de la guvernare o va genera:

•⁠ ⁠10 miliarde de euro pierduți din PNRR. O schimbare de guvern în etapa finală a PNRR expune România la pierderea fondurilor europene destinate spitalelor, școlilor și infrastructurii.

•⁠ ⁠Deprecierea leului. Instabilitatea politică alungă investitorii. Când capitalul se retrage, moneda națională valorează mai puțin.

•⁠ ⁠Scumpiri în lanț. Un leu slab face ca tot ce importăm să coste mai mult - alimente, carburanți, medicamente, facturi la utilități.

•⁠ ⁠Creșterea ratelor la bănci. Retragerea investitorilor înseamnă că dobânzile cresc pentru familii cu credite ipotecare, pentru antreprenori și pentru statul român.

•⁠ ⁠Pierderea locurilor de muncă. Scăderea consumului și creditarea mai scumpă pun presiune pe angajatori. Primele afectate sunt firmele mici și mijlocii din HoReCa, comerț, construcții, exact acolo unde lucrează milioane de români.

„Rezoluția confirmă că USR susține direcția reformistă. USR a muncit, cot la cot cu miniștrii coaliției, pentru a imprima guvernării o direcție reformistă”, se mai arată în comunicatul partidului.

USR precizează că reformele miniștrilor săi au început să desfacă, piesă cu piesă, mecanismul prin care a fost confiscat statul român.

„USR va apăra în continuare proiectul de reformă a statului român cu aceeași consecvență și responsabilitate. Pentru că România nu are timp pentru acțiunile egoiste ale partidelor care aleg să declanșeze crize politice artificiale, în locul responsabilității”, se arată în finalul rezoluției.

Biroul Național a reiterat UST decizia anterioară a Comitetului Politic: dacă PSD va vota, împreună cu AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului și va provoca instabilitate politică, USR nu va mai susține refacerea unei majorități alături de PSD.

Amintim că joi, 16 aprilie, Radu Miruță (USR) a declarat în emisiunea News Pass de la postul B1 TV că o eventuală susținere a unei moțiuni de cenzură de către PSD, alături de AUR, ar modifica fundamental relația politică dintre USR și social-democrați. Ministrul Apărării a subliniat și că partidul condus de Sorin Grindeanu nu le poate spune liberalilor pe cine să-şi desemneze premier.

Bolojan: relația cu PSD se deteriorează

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 17 aprilie, că relația cu PSD se deteriorează și că există un început de criză politică, pe care România nu și-l permite în contextul problemelor economice. Sorin Grindeanu, liderul PSD a reacționat, reproșându-i acestuia că nu a ținut cont de partenerii de coaliție. Luni, aproximativ 5.000 de delegați, cei mai mulți dintre ei de la distanță, sunt așteptați să se exprime la consultarea organizată de conducerea PSD pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.