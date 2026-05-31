Dezbatere în mediul online după ce o mamă a fost avertizată de poliție pentru că transporta bebelușul în față, în scoica auto. Ce spune legea

Reclamația unei românce avertizată verbal de un polițist pentru că își transporta bebelușul cu mașina, într-o scoică auto montată pe locul pasagerului din față, a stârnit o dezbatere amplă în mediul online.

Ea a povestit că a fost oprită în trafic și avertizată verbal de un agent de poliție pentru că își transporta bebelușul într-o scoică auto montată cu spatele la sensul de mers, pe locul pasagerului din dreapta-față, cu airbagul dezactivat.

Potrivit administratorilor paginii de Facebook „Siguranța Auto Copii”, care au prezentat sesizarea femeii, avertismentul primit de aceasta ar fi fost nejustificat.

Ei au explicat că transportarea unui bebeluș într-o scoică auto montată cu spatele la sensul de mers, pe locul pasagerului din dreapta-față, este permisă, cu condiția ca airbagul frontal să fie dezactivat, iar dispozitivul să fie instalat conform instrucțiunilor producătorului.

Aceștia au explicat ce prevede legea în astfel de cazuri și unde ar fi apărut confuzia.

„Bebelușul era așezat într-o scoică auto omologată, potrivită pentru vârsta și dimensiunile lui. Scoica era montată rear-facing (cu spatele la sensul de mers) și poziționată pe locul pasagerului din dreapta-față, cu airbagul frontal dezactivat. Nu este cea mai sigură amplasare posibilă – varianta ideală rămâne bancheta din spate și orientarea rear-facing –, dar este o configurație permisă de lege, dacă sunt respectate instrucțiunile producătorului scaunului auto, iar airbagul este dezactivat”, arată administratorii paginii de Facebook.

Potrivit sesizării, agentul de poliție i-ar fi transmis femeii că „nu are voie așa” și că „poate duce copilul doar într-un scaun orientat cu fața la sensul de mers, dacă are peste 135 cm”.

„Problema este dublă. Pragul de 135 cm din Codul rutier nu are legătură cu obligativitatea orientării scaunului cu fața la sensul de mers. În plus, legea permite explicit montarea unui dispozitiv pentru copii pe locul din față, în anumite condiții”, au amintit administratorii paginii „Siguranța Auto Copii”.

Ce prevede legislația rutieră în astfel de situații

Articolul 97 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier arată că minorii cu o înălțime de până la 135 cm trebuie transportați obligatoriu într-un dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, omologat și adecvat caracteristicilor lor fizice.

„Copiii cu o înălțime de până la 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță pentru conducător și pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranță, doar dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul”, prevede Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

În această categorie sunt incluse, printre altele, scoicile, scaunele auto și înălțătoarele pentru copii. Legea nu prevede că dispozitivul trebuie orientat obligatoriu cu fața la sensul de mers. Copiii cu o înălțime de peste 135 cm pot fi transportați cu centura de siguranță pentru adulți, reglată astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau a feței. Ei pot fi transportați și în continuare într-un dispozitiv de fixare în scaun pentru copii.

Regula generală este ca scaunul auto să fie montat pe locurile din spate ale autovehiculului.

„Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucțiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicația electronică cu instrucțiuni care indică în ce mod și în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiții de siguranță”, arată articolul 97 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Legislația prevede însă și o excepție pentru dispozitivele care pot fi instalate pe locul pasagerului din față. În cazul scoicilor orientate cu spatele la sensul de mers, montarea este permisă numai dacă această amplasare este prevăzută de producător, iar airbagul frontal este dezactivat sau mașina nu este echipată cu airbag pe acel loc.

„Prin excepție de la prevederile alin. (1^5), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucțiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din față destinat pasagerilor prin orientarea cu fața spre direcția opusă direcției normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situația în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar și în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezența dispozitivului instalat și blochează declanșarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului”, arată Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Efectele atenționării

Astfel, scoica auto montată cu spatele la sensul de mers poate fi amplasată pe locul pasagerului din dreapta-față, dacă producătorul permite această instalare și dacă airbagul frontal este dezactivat. Dezactivarea este necesară chiar și în cazul mașinilor prevăzute cu un mecanism automat de detectare a scaunului pentru copil și de blocare a airbagului.

„În traducere liberă: ceea ce a făcut mama – montarea scoicii rear-facing pe locul pasagerului din dreapta-față, cu airbagul dezactivat – este legal, chiar dacă nu reprezintă scenariul de siguranță ideal. Varianta recomandată rămâne bancheta din spate”, adaugă administratorii paginii.

Aceștia susțin că un astfel de mesaj, venit din partea unei autorități, poate avea două efecte. Pe de o parte, sperie un părinte care a investit în siguranța copilului și a montat corect scoica. Pe de altă parte, îi poate determina pe alți părinți să renunțe la soluțiile rear-facing, de teama unei amenzi, deși legea nu interzice aceste configurații.

„Ca părinte, este important să știi că scenariul ideal de siguranță pentru un bebeluș este transportarea într-un scaun montat rear-facing pe bancheta din spate, instalat corect. Din punct de vedere legal, poți folosi și locul din față, dacă dispozitivul este omologat pentru această amplasare, iar airbagul este dezactivat”, concluzionează administratorii paginii.

Unii români susțin că au trecut prin situații asemănătoare.

„Și noi am fost opriți și ni s-a spus asta. Însă eu am fost tare-n gură și i-am spus să citească Codul rutier. Au mers la mașină, probabil au citit, apoi au venit și au spus că ei nu îmi spuseseră din punct de vedere legal, ci moral. L-am rugat să își păstreze moralitatea pentru când va avea un copil. Sunt la al treilea copil, toți ținuți rear-facing, cel mare având șase ani. Îmi pare rău și regret enorm că nu i-am făcut raport comandantului. Astfel de polițiști nu ar trebui să fie angajați. Înțeleg că sistemul are nevoie de oameni, însă îi aduc pe toți cei nepregătiți”, a reclamat o altă femeie.

Altcineva a afirmat că părinții ar trebui să aibă în mașină articolul de lege, pentru a-l putea arăta polițiștilor în cazul unui control.

Un internaut a susținut însă că, deși argumentele prezentate sunt logice, legale și practice, există și o obiecție de natură umană: montarea scaunului în față poate distrage atenția șoferului. O femeie l-a contrazis.

„Eu, când circul singură cu copilul, și o fac foarte des, prefer să o așez în față, pentru că mai pot arunca un ochi asupra ei. În spate nu o văd și este mai periculos să mă tot întorc la ea sau să pun mâna pe ea pentru a o liniști. Nu poți opri mașina de fiecare dată când scâncește, ca să vezi ce se întâmplă. Pentru multe mame este foarte dificil să ignore plânsul sau scâncetele copilului”, a explicat aceasta.

De ce este ales un astfel de mod de transport

Un alt internaut a povestit că a fost implicat într-un accident ușor provocat de o mamă distrasă de plânsul copilului aflat pe bancheta din spate.

„Exact așa a intrat o mămică în mine, în timp ce mergeam bară la bară. Nici măcar nu avea copilul așezat cu spatele la sensul de mers, doar că acesta se afla pe bancheta din spate. Copilul a plâns, iar ea era singură în mașină. Într-un moment de neatenție, m-a lovit din spate. Dacă avea copilul lângă ea, îl putea liniști cu o mângâiere sau cu o jucărie, până când reușea să tragă pe dreapta”, a relatat acesta.

O altă mamă a explicat că a ales aceeași soluție din motive practice, mai ales în perioada în care bebelușul său avea reflux.

„Nu am circulat cu teama că fac ceva ilegal sau nesigur. Din contră. Am făcut asta pentru că bebelușul avea reflux și nu puteam conduce liniștită, știind că este în spate și poate voma oricând. Am făcut-o și pentru toate momentele în care își scăpa jucăria și ar fi trebuit să opresc de 30 de ori în 15 kilometri, pentru că nu îl puteam lăsa să se încingă plângând, iar eu să conduc indiferentă. Am făcut asta tocmai pentru a putea conduce responsabil și pentru a mă putea concentra la drum”, a relatat aceasta.

Femeia a adăugat că numeroși părinți i-au atras atenția, în mod greșit, că nu ar avea voie să transporte copilul astfel.

„Nu am avut timp să îi educ pe toți. Ideea este că trăim vremuri în care legea este adaptată, din fericire, și pentru mame, pentru nevoile noastre și ale copiilor. Este foarte important să știm ce este legal în anumite circumstanțe”, a mai spus aceasta.