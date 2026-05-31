search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dezbatere în mediul online după ce o mamă a fost avertizată de poliție pentru că transporta bebelușul în față, în scoica auto. Ce spune legea

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Reclamația unei românce avertizată verbal de un polițist pentru că își transporta bebelușul cu mașina, într-o scoică auto montată pe locul pasagerului din față, a stârnit o dezbatere amplă în mediul online.

Bebeluș transportat pe locul din față. Sursa: Magnific.com
Bebelușii pot fi ținuți pe locul din față, în anumite condiții. Foto: Magnific.com

Sesizarea unei românce, publicată pe o pagină de Facebook dedicată siguranței copiilor în mașină, a stârnit o dezbatere amplă în mediul online.

Ea a povestit că a fost oprită în trafic și avertizată verbal de un agent de poliție pentru că își transporta bebelușul într-o scoică auto montată cu spatele la sensul de mers, pe locul pasagerului din dreapta-față, cu airbagul dezactivat.

Româncă avertizată de polițist

Potrivit administratorilor paginii de Facebook „Siguranța Auto Copii”, care au prezentat sesizarea femeii, avertismentul primit de aceasta ar fi fost nejustificat.

Ei au explicat că transportarea unui bebeluș într-o scoică auto montată cu spatele la sensul de mers, pe locul pasagerului din dreapta-față, este permisă, cu condiția ca airbagul frontal să fie dezactivat, iar dispozitivul să fie instalat conform instrucțiunilor producătorului.

Aceștia au explicat ce prevede legea în astfel de cazuri și unde ar fi apărut confuzia.

„Bebelușul era așezat într-o scoică auto omologată, potrivită pentru vârsta și dimensiunile lui. Scoica era montată rear-facing (cu spatele la sensul de mers) și poziționată pe locul pasagerului din dreapta-față, cu airbagul frontal dezactivat. Nu este cea mai sigură amplasare posibilă – varianta ideală rămâne bancheta din spate și orientarea rear-facing –, dar este o configurație permisă de lege, dacă sunt respectate instrucțiunile producătorului scaunului auto, iar airbagul este dezactivat”, arată administratorii paginii de Facebook.

Potrivit sesizării, agentul de poliție i-ar fi transmis femeii că „nu are voie așa” și că „poate duce copilul doar într-un scaun orientat cu fața la sensul de mers, dacă are peste 135 cm”.

„Problema este dublă. Pragul de 135 cm din Codul rutier nu are legătură cu obligativitatea orientării scaunului cu fața la sensul de mers. În plus, legea permite explicit montarea unui dispozitiv pentru copii pe locul din față, în anumite condiții”, au amintit administratorii paginii „Siguranța Auto Copii”.

Ce prevede legislația rutieră în astfel de situații

Articolul 97 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier arată că minorii cu o înălțime de până la 135 cm trebuie transportați obligatoriu într-un dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, omologat și adecvat caracteristicilor lor fizice.

„Copiii cu o înălțime de până la 135 cm pot fi transportați în autovehicule echipate cu sisteme de siguranță pentru conducător și pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranță, doar dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul”, prevede Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

În această categorie sunt incluse, printre altele, scoicile, scaunele auto și înălțătoarele pentru copii. Legea nu prevede că dispozitivul trebuie orientat obligatoriu cu fața la sensul de mers. Copiii cu o înălțime de peste 135 cm pot fi transportați cu centura de siguranță pentru adulți, reglată astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau a feței. Ei pot fi transportați și în continuare într-un dispozitiv de fixare în scaun pentru copii.

Regula generală este ca scaunul auto să fie montat pe locurile din spate ale autovehiculului.

„Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucțiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicația electronică cu instrucțiuni care indică în ce mod și în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiții de siguranță”, arată articolul 97 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Legislația prevede însă și o excepție pentru dispozitivele care pot fi instalate pe locul pasagerului din față. În cazul scoicilor orientate cu spatele la sensul de mers, montarea este permisă numai dacă această amplasare este prevăzută de producător, iar airbagul frontal este dezactivat sau mașina nu este echipată cu airbag pe acel loc.

„Prin excepție de la prevederile alin. (1^5), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucțiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din față destinat pasagerilor prin orientarea cu fața spre direcția opusă direcției normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situația în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar și în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezența dispozitivului instalat și blochează declanșarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului”, arată Regulamentul de aplicare a Codului rutier.

Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”

Efectele atenționării

Astfel, scoica auto montată cu spatele la sensul de mers poate fi amplasată pe locul pasagerului din dreapta-față, dacă producătorul permite această instalare și dacă airbagul frontal este dezactivat. Dezactivarea este necesară chiar și în cazul mașinilor prevăzute cu un mecanism automat de detectare a scaunului pentru copil și de blocare a airbagului.

„În traducere liberă: ceea ce a făcut mama – montarea scoicii rear-facing pe locul pasagerului din dreapta-față, cu airbagul dezactivat – este legal, chiar dacă nu reprezintă scenariul de siguranță ideal. Varianta recomandată rămâne bancheta din spate”, adaugă administratorii paginii.

Aceștia susțin că un astfel de mesaj, venit din partea unei autorități, poate avea două efecte. Pe de o parte, sperie un părinte care a investit în siguranța copilului și a montat corect scoica. Pe de altă parte, îi poate determina pe alți părinți să renunțe la soluțiile rear-facing, de teama unei amenzi, deși legea nu interzice aceste configurații.

„Ca părinte, este important să știi că scenariul ideal de siguranță pentru un bebeluș este transportarea într-un scaun montat rear-facing pe bancheta din spate, instalat corect. Din punct de vedere legal, poți folosi și locul din față, dacă dispozitivul este omologat pentru această amplasare, iar airbagul este dezactivat”, concluzionează administratorii paginii.

Mulți români au trecut prin situații asemănătoare

Unii români susțin că au trecut prin situații asemănătoare.

„Și noi am fost opriți și ni s-a spus asta. Însă eu am fost tare-n gură și i-am spus să citească Codul rutier. Au mers la mașină, probabil au citit, apoi au venit și au spus că ei nu îmi spuseseră din punct de vedere legal, ci moral. L-am rugat să își păstreze moralitatea pentru când va avea un copil. Sunt la al treilea copil, toți ținuți rear-facing, cel mare având șase ani. Îmi pare rău și regret enorm că nu i-am făcut raport comandantului. Astfel de polițiști nu ar trebui să fie angajați. Înțeleg că sistemul are nevoie de oameni, însă îi aduc pe toți cei nepregătiți”, a reclamat o altă femeie.

Altcineva a afirmat că părinții ar trebui să aibă în mașină articolul de lege, pentru a-l putea arăta polițiștilor în cazul unui control.

Un internaut a susținut însă că, deși argumentele prezentate sunt logice, legale și practice, există și o obiecție de natură umană: montarea scaunului în față poate distrage atenția șoferului. O femeie l-a contrazis.

Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”

„Eu, când circul singură cu copilul, și o fac foarte des, prefer să o așez în față, pentru că mai pot arunca un ochi asupra ei. În spate nu o văd și este mai periculos să mă tot întorc la ea sau să pun mâna pe ea pentru a o liniști. Nu poți opri mașina de fiecare dată când scâncește, ca să vezi ce se întâmplă. Pentru multe mame este foarte dificil să ignore plânsul sau scâncetele copilului”, a explicat aceasta.

De ce este ales un astfel de mod de transport

Un alt internaut a povestit că a fost implicat într-un accident ușor provocat de o mamă distrasă de plânsul copilului aflat pe bancheta din spate.

„Exact așa a intrat o mămică în mine, în timp ce mergeam bară la bară. Nici măcar nu avea copilul așezat cu spatele la sensul de mers, doar că acesta se afla pe bancheta din spate. Copilul a plâns, iar ea era singură în mașină. Într-un moment de neatenție, m-a lovit din spate. Dacă avea copilul lângă ea, îl putea liniști cu o mângâiere sau cu o jucărie, până când reușea să tragă pe dreapta”, a relatat acesta.

O altă mamă a explicat că a ales aceeași soluție din motive practice, mai ales în perioada în care bebelușul său avea reflux.

„Nu am circulat cu teama că fac ceva ilegal sau nesigur. Din contră. Am făcut asta pentru că bebelușul avea reflux și nu puteam conduce liniștită, știind că este în spate și poate voma oricând. Am făcut-o și pentru toate momentele în care își scăpa jucăria și ar fi trebuit să opresc de 30 de ori în 15 kilometri, pentru că nu îl puteam lăsa să se încingă plângând, iar eu să conduc indiferentă. Am făcut asta tocmai pentru a putea conduce responsabil și pentru a mă putea concentra la drum”, a relatat aceasta.

Femeia a adăugat că numeroși părinți i-au atras atenția, în mod greșit, că nu ar avea voie să transporte copilul astfel.

„Nu am avut timp să îi educ pe toți. Ideea este că trăim vremuri în care legea este adaptată, din fericire, și pentru mame, pentru nevoile noastre și ale copiilor. Este foarte important să știm ce este legal în anumite circumstanțe”, a mai spus aceasta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”
digi24.ro
image
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic
stirileprotv.ro
image
Ziua Românilor de pretutindeni, prilej de doliu mai degrabă decât de sărbătoare. 6 milioane de români au plecat din țară în ultimii 15 ani, cea mai mare hemoragie de populație din lume, după Siria, țară în război
gandul.ro
image
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
mediafax.ro
image
Jucătorul cheie de la Dinamo a plecat după ce Kopic nu i-a dat voie să meargă la înmormântarea tatălui: “Nu voi mai putea lucra niciodată cu mister!”
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a publicat probele care arată că drona din Galați este rusească: „Fabricate în Federația Rusă”
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
digisport.ro
image
Imagini savuroase! Vulpe șireată, prinsă în timp ce fura hotdogi
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Românii cumpără mai rar şi plătesc mai mult în rate: "De ce să dai 500 de lei, dacă poţi să plăteşti 100"
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
cancan.ro
image
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Turiștii au făcut topul celor mai neprietenoase orașe din Europa. Unele sunt pline de români. „Nu ne mai întoarcem acolo”
playtech.ro
image
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
Rușii au reacționat imediat, după ce au aflat că Mirra Andreeva o va întâlni pe Sorana Cîrstea la Roland Garros
digisport.ro
image
Horoscop luni, 1 iunie. Taurii văd proiecte profitabile la orizont, iar Capricornii au parte de pierderi financiare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cine este fetița adorabilă din imagine, care refuza să îi dea batista lui Horia Brenciu? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu
click.ro
image
Florin Piersic a reacționat după ce a fost recreat din LEGO în finala Românii au talent 2026. Ce i-a transmis lui Albert Oprea: „Te aștept”
click.ro
image
Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci: „Din același oraș s-au ridicat două stele”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Bilic avertizează: fructul care ne îngrașă mai rău decât o face zahărul! Mulți români îl consumă zilnic vara
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex