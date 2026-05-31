Rezultatele Loto de duminică, 31 mai 2026. Marele premiu la Loto 6/49 depășește 5,2 milioane de euro

Duminică, 31 mai 2026, au avut loc noi trageri organizate de Loteria Română. Jucătorii au avut șansa de a câștiga premii consistente la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Cel mai mare report al zilei s-a înregistrat la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a depășit 27,5 milioane de lei, echivalentul a peste 5,24 milioane de euro.

Numerele câștigătoare de duminică, 31 mai

Loto 6/49: 18, 40, 6, 39, 2, 32

Noroc: 3, 2, 3, 0, 2, 0, 7

Joker: 9, 1, 43, 26, 36 + 14

Noroc Plus: 1, 7, 9, 2, 6

Loto 5/40: 3, 27, 28, 12, 4, 5

Super Noroc: 5, 9, 2, 7, 7, 8

Reporturi de milioane de lei la principalele jocuri

La Loto 6/49, reportul la categoria I a ajuns la peste 27,54 milioane de lei (peste 5,24 milioane de euro), în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 6,57 milioane de lei (aproximativ 1,25 milioane de euro).

Și la Joker premiile rămân consistente. La categoria I se înregistrează un report de peste 2,45 milioane de lei (aproximativ 468.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul depășește 92.500 de lei.

La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 195.500 de lei, iar la Loto 5/40 premiul de categoria I a trecut de 744.700 de lei. La aceeași tragere, categoria a II-a înregistrează un report de peste 39.100 de lei.

La Super Noroc, premiul pus în joc la categoria I depășește 226.200 de lei.

Câștig important obținut la tragerea precedentă

La tragerile loto organizate joi, 28 mai, Loteria Română a acordat peste 20.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,18 milioane de lei.

Cel mai important premiu a fost înregistrat la jocul Noroc, categoria a II-a, unde un jucător a câștigat 501.801,84 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din localitatea Broșteni.