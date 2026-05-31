Nadia Comăneci, supranumită „Zeița de la Montreal”, a fost sărbătorită printr-un concert aniversar organizat în cadrul galei care îi poartă numele. Printre aparițiile care au făcut senzație s-a numărat și artista Loredana Groza, care a îngenuncheat în fața marii gimnaste.

Ziua de 29 mai 2026 a fost marcată prin evenimente dedicate Nadiei Comăneci, pentru a celebra 50 de ani de la performanța istorică ce a consacrat-o în lumea gimnasticii. Cu această ocazie, a fost organizată „Gala Nadia Comăneci”, un eveniment aniversar în cadrul căruia au fost omagiate realizările fostei mari campioane și impactul său asupra sportului românesc și internațional, scrie Click!

Loredana Groza a fost surpriza serii și a susținut un concert la „Gala Nadia Comăneci”, având o apariție spectaculoasă. Cântăreața s-a înclinat în fața Nadiei Comăneci, în semn de respect și apreciere, iar imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Momentul a fost observat și comentat de români, care au punctat imediat faptul că amândouă provin din același oraș, Onești.

„Două legende ale României, una din domeniul muzicii, alta din lumea sportului!”, a scris un utilizator.

„Din același oraș s-au ridicat două stele care au luminat lumea în felul lor. Nadia Comăneci a cucerit eternitatea prin perfecțiune, iar Loredana prin talent, curaj și artă. Zeița gimnasticii mondiale și regina muzicii românești, într-un moment plin de eleganță și respect. Oneștiul le-a văzut crescând, România le-a aplaudat, iar lumea le-a admirat”, a scris un alt utilizator.

Nadia Comăneci este considerată una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile, iar performanțele ei au rămas un simbol al excelenței și al muncii la cel mai înalt nivel.

Sâmbătă, președintele Nicușor Dan i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, printr-un decret oficial. Decorarea are loc în anul în care se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, competiție la care Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din lume care a primit nota maximă de 10, reușită obținută la doar 14 ani.