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Scandal în PNL. Alin Tișe îl atacă dur pe Bolojan: „Să îți fie rușine, Ilie! Ai trădat președintele României. Opreşte-te!”

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Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tişe, a publicat un manifest în care îl critică dur pe liderul PNL Ilie Bolojan, pe care îl acuză de „trădare”.

Alin Tişe a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan FOTO Facebook
Alin Tişe a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan FOTO Facebook

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Tișe susține că președintele PNL a promovat în jurul său oameni „fără susţinere electorală şi fără rezultate”. El afirmă totodată că Bolojan l-ar fi „trădat” pe Nicușor Dan.

„Ai trădat președintele României și ai sacrificat interesul țării. Ai promis că PNL va susține guvernul propus de domnul Tomac, apoi ai întors decizia, sperând că vei rămâne prim-ministru. După aceea ai încercat să întorci partidul împotriva președintelui țării, pretinzând că vrea să îți ia partidul, ca și cum partidul ar fi proprietatea ta, nu a miilor de liberali care au muncit și au adus voturi pentru ca tu să ajungi în fruntea Guvernului”, a scris Alin Tișe.

Tișe a mai afirmat că mulți dintre cei care urmează să fie dați afară pentru susținerea guvernului Veștea sunt „liberali autentici”.

„Ai transformat diferența de opinie într-o vină şi ai făcut epurări motivate de orgoliu şi interese de grup. Acesta nu este un comportament liberal. Este comportamentul unui lider care confundă autoritatea cu controlul şi loialitatea cu obediența. Opreşte-te! Mulţi dintre cei pe care îi dai afară din partid sunt liberali autentici. Nu au făcut înţelegeri pe sub masă şi nici nu au umblat prin ministere pentru a obţine favoruri politice. Unii dintre ei au câștigat mai multe voturi pentru PNL decât ai câștigat tu şi cei din jurul tău”, a continuat Tișe.

El i-a mai reproșat premierului interimar că a refuzat, timp de un an, să susțină finanțarea Spitalului Regional de Urgenţă pentru Copii din Cluj.

„Problema mea fundamentală cu tine este că ai refuzat, timp de un an, să susții finanțarea Spitalului Regional de Urgenţă pentru Copii din Cluj, unul dintre cele mai avansate proiecte medicale din România. Ai politizat un proiect care priveşte sănătatea copilaşilor noştri. Spitalul nu era al meu sau al Clujului – era al ţării şi al regiunii, întrucât 50% dintre copiii care sunt trataţi aici sunt din alte judeţe din ţară decât Clujul. Când sacrifici interesul copiilor din orgoliu politic, problema nu mai este administrativă, ci morală”, a spus preşedintele CJ Cluj.

Tişe îl mai acuză pe Bolojan că a blocat partidul şi a pus interesul personal înaintea interesului partidului şi al României.

„Mai grav este că ai preferat să blochezi partidul chiar şi atunci când existau în PNL oameni capabili să ocupe funcția de prim-ministru, oameni cu experiență, rezultate şi legitimitate. Ai pus interesul personal înaintea interesului partidului şi al României. O faci şi astăzi în loc să demisionezi şi să laşi locul altei persoane”, a declarat liberalul.

Alin Tișe se numără printre vocile din PNL care au cerut parlamentarilor PNL să voteze învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. El a criticat modul în care PNL gestionează situația politică, susținând că formațiunea și-a uitat menirea pentru care a fost trimisă în Parlament.

Ulterior, Partidul Național Liberal a organizat, pe 21 iunie, un Congres Extraordinar în care Bolojan a fost reales președinte cu 1.769 de voturi. În urma votului exprimat de delegaţii liberali, Bolojan a obţinut 1.769 de voturi pentru.La Congres au fost prezenţi 1.886 de delegaţi, fiind 1.842 de voturi exprimate. Dintre acestea, 44 au fost anulate, iar 73 au fost declarate nule.

În cele din urmă, guvernul condus de Adrian Veștea nu a obținut majoritatea necesară pentru învestire. Rezultatul final a fost de 189 de voturi „pentru” și 23 de voturi „împotrivă”, în condițiile în care pragul necesar pentru învestire era de 233 de voturi.

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