PNL închide ușa unui guvern PSD. Motreanu: „În loc să vină cu soluții, a preferat să îi arunce în față pe Tomac și Veștea, să practice jocuri de culise”

Partidul Național Liberal a lansat un atac la adresa PSD, acuzând formațiunea condusă de Sorin Grindeanu că a provocat actuala criză politică prin încălcarea protocolului de guvernare și prin susținerea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Executivului.

Liberalii susțin că social-democrații nu pot invoca responsabilitatea și stabilitatea politică după ce, alături de AUR, au contribuit la demiterea unui guvern pe care PNL îl consideră „stabil și funcțional”.

„PSD este ultimul partid care poate vorbi despre stabilitate sau responsabilitate publică. Tot PSD, alături de AUR, a dărâmat un guvern stabil și funcțional, nu din grijă pentru români, ci pentru că acel guvern devenise o amenințare reală pentru rețelele lor de influență și privilegiile construite în ani de clientelism”, au transmis reprezentanții PNL, printr-un comunicat de presă.

Acuzații privind încălcarea protocolului de guvernare

Liberalii afirmă că PSD a încălcat protocolul coaliției semnat în urmă cu un an și a decis să provoace căderea Guvernului înainte de termenul stabilit pentru rotația premierilor.

Potrivit PNL, social-democrații nu ar fi acceptat existența unui prim-ministru care să nu se afle sub influența partidului și ar fi urmărit destabilizarea coaliției și slăbirea liberalilor.

„PSD nu a putut accepta ideea unui prim-ministru necontrolat de el. În loc să respecte regulile unei coaliții asumate, a ales destabilizarea”, susțin liberalii.

PNL acuză, de asemenea, PSD că urmărește accesul la putere și la resursele administrative fără asumarea responsabilității guvernării și că preferă să exercite influență politică din afara Executivului.

Dan Motreanu: „PSD a împins România într-o nouă criză politică”

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a afirmat că social-democrații au încălcat acordul politic semnat inclusiv de liderul PSD, Sorin Grindeanu, și au provocat căderea Guvernului cu aproape un an înainte de încheierea primei rotații convenite în cadrul coaliției.

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„PSD a încălcat protocolul de guvernare, semnat inclusiv de Sorin Grindeanu, și a provocat căderea Guvernului din care făcea parte, cu aproape un an înainte de încheierea primei rotații convenite. România a fost împinsă într-o nouă criză politică într-un moment în care avea nevoie de stabilitate”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Liderul liberal a susținut că, după căderea Guvernului, Sorin Grindeanu a refuzat timp de aproape două luni să își asume conducerea unui nou Executiv și a preferat negocieri politice menite să consolideze poziția PSD.

„În loc să vină cu soluții, a preferat să îi arunce în față pe Tomac și Veștea, să practice jocuri de culise, încercând să rupă PNL și să își consolideze propria poziție politică”, a declarat Motreanu.

Potrivit acestuia, negocierile dintre partidele pro-europene ar fi fost marcate de presiuni și tentative de influențare, în timp ce interesele țării ar fi fost lăsate pe plan secund.

De ce refuză PNL susținerea unui premier PSD

Dan Motreanu a explicat că PNL nu poate susține învestirea unui guvern condus de PSD în lipsa unor garanții clare privind disciplina fiscală și continuarea reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Liberalii afirmă că PSD a refuzat să semneze „Acordul pentru România”, document propus de PNL și care ar fi trebuit să stabilească principalele obiective ale guvernării până la finalul anului.

Potrivit PNL, acest acord ar fi reprezentat garanția continuării reformelor, a reducerii deficitului bugetar și a implementării angajamentelor asumate prin PNRR.

„PNL nu a afirmat niciodată că va vota un guvern condus de PSD în orice condiții. Din contră, a cerut garanții clare privind disciplina fiscală și continuarea reformelor. Experiențele guvernărilor PSD au ridicat semne de întrebare cu privire la controlul deficitului bugetar și al datoriei publice, motiv pentru care acordarea unei „autonomii totale” unui guvern PSD nu poate reprezenta o opțiune responsabilă”, a declarat Motreanu.

În același timp, PNL susține că PSD s-a izolat de celelalte partide pro-europene prin refuzul unui acord politic și prin solicitarea unui sprijin parlamentar necondiționat.

„Un alt punct esențial este angajarea răspunderii Guvernului în Parlament pentru toate proiectele de reformă din PNRR imediat după instalarea noului executiv. În același timp, PSD s-a izolat de celelalte partide pro-europene, refuzând un acord politic și solicitând sprijin necondiționat. De la începutul negocierilor, PSD a cerut voturile partidelor pro-europene fără să accepte condițiile acestora și fără să își asume un acord care să ofere predictibilitate și stabilitate guvernării”, a încheiat Motreanu.