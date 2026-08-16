 Probleme cu apa caldă în București: ELCEN oprește CET Grozăvești | adevarul.ro
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Probleme cu apa caldă în București: ELCEN oprește CET Grozăvești

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Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat oprirea temporară a CET Grozăvești începând de duminică seara, ora 22:00, până luni, la ora 12:00, ca urmare a unor lucrări programate de Apa Nova la rețeaua de alimentare cu apă.

Va avea loc o reducere temporară a parametrilor apei calde. FOTO FB ELCEN
Va avea loc o reducere temporară a parametrilor apei calde. FOTO FB ELCEN

ELCEN a precizat că a programat manevrele pe timpul nopții pentru a minimiza impactul asupra populației din zonă

„Cauza întreruperii: Apa Nova efectuează lucrări de modernizare și relocare a debitmetrului de pe branșamentul care alimentează CET Grozăvești, determinând sistarea furnizării apei brute necesare procesului tehnologic. ELCEN a optat pentru oprirea centralei pe parcursul nopții (16–17 august), interval cu consum minim, pentru a limita la maximum efectele asupra cetățenilor arondați centralei” se arată pe pagina de Facebook a Electrocentrale București.

Compania a explicat de ce este afectată funcționarea centralei:

„Sursa de apă furnizată de Apa Nova este absolut necesară în procesul de tratare chimică pentru obținerea apei dedurizate, utilizată în circuitul de termoficare pentru prepararea apei calde menajere furnizate via Termoenergetica către consumatorii finali. Sistarea alimentării cu apă brută pe durata lucrărilor derulate de Apa Nova împiedică desfășurarea procesului tehnologic, motiv pentru care oprirea temporară a echipamentelor ELCEN este o măsură tehnică obligatorie”.

Când vor fi restabiliți parametri normali

Centrala va reporni în cursul dimineții de luni, 17 august, urmând ca parametrii apei calde să fie restabiliți complet până la orele prânzului.

„Efectul asupra consumatorilor din zona deservită de CET Grozăvești va fi minim, constând într-o reducere temporară a parametrilor apei calde în cursul dimineții de luni. Echipele ELCEN vor relua imediat alimentarea și pregătirea instalațiilor după finalizarea lucrărilor Apa Nova de luni dimineață, astfel încât până la ora 12:00, CET Grozăvești va reveni la parametrii normali de furnizare”, a mai transmis ELCEN.

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