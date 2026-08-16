Oana Țoiu, după interceptarea și doborârea unei drone la Galați: „Toți aliații au fost informați și au mulțumit României pentru misiunea reușită”

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a anunțat că România și-a informat aliații cu privire la incidentul produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, când o dronă care a pătruns în spațiul aerian național a fost interceptată și doborâtă în cadrul unei misiuni NATO desfășurate de forțe spaniole și române.

Oana Țoiu a avut duminică o discuție telefonică cu ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, căruia i-a mulțumit pentru contribuția Spaniei la securitatea spațiului aerian al României și al Flancului Estic al NATO.

„Am informat în această dimineață toți aliații privind incidentele recente, au mulțumit României pentru misiunea reușită manifestând îngrijorare accentuată privind frecvența ridicată a incursiunilor, vom continua să acționăm coordonat. Am avut acum o discuție telefonică cu omologul meu spaniol, José Manuel Albares, pentru a mulțumi Spaniei pentru prezența lor pe teritoriului României , în misiunea de Poliție Aeriană Întărită”, a scris Oana Țoiu, duminică, într-o postare pe Facebook.

„Acum se vede în practică îndeplinirea angajamentelor”

Ministrul de Externe amintește că noaptea trecută, o aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care executa misiuni NATO de Poliție Aeriană Întărită de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu a interceptat și a doborât, în coordonare cu militarii români din centrul de comandă, în condiții de siguranță, o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României.

„După discuția noastră anterioară am anunțat, la sfârșitul lunii mai, după incidentele din Galați, că în urma discuțiilor constante pe linie militară și diplomatică, Spania a răspuns prompt solicitării României de întărire comună a Flancului Estic. Acum se vede în practică îndeplinirea angajamentelor, cum am spus de fiecare dată solidaritatea aliată nu este un concept teoretic ci palpabil” .

„Felicitări piloților care demonstrează cât de repede pot performa împreună aliații NATO”

Oana Țoiu a subliniat că misiunea spaniolă actuală reprezintă o desfășurare extinsă, ca urmare a incidentelor anterioare cu drone.

„A început chiar acum în luna august, și este planificată în regim rotativ pentru următoarele patru luni, avioanele F-18 și misiunea fiind găzduite la baza militară Mihail Kogălniceanu. Felicitări piloților care demonstrează cât de repede pot performa împreună aliații NATO, date fiind standardele comune și interoperabilitatea, alături de militarii români, așa cum au și piloții români de F-16 din Țările Baltice au demonstrat. La treisprezece ani de la Parteneriatul Strategic dintre România și Spania, aceasta este semnificația sa în practică și este una valoroasă pentru NATO și UE”, se mai artă în postarea ministrului român de Externe.

Colaborarea dintre cele două state va continua atât în cadrul NATO, cât și al Uniunii Europene, în vederea consolidării securității și stabilității regionale, adăugat Oana Țoiu.