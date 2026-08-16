Iranul oferă 30.000 de dolari pentru fiecare soldat american ucis sau capturat. Femeile sunt plătite dublu

Armata iraniană oferă o recompensă de aproape 30.000 de dolari pentru fiecare soldat american ucis sau capturat, relatează portalul de ştiri Avash.

Potrivit pubșicației, femeile care capturează sau ucid soldaţi americani vor primi dublul sumei. Recompensa ar fi oferită de Amir Hatami, comandantul şef al armatei Republicii Islamice Iran, scrie Agerpres.

Relatarea are loc pe fondul tensiunilor militare continue dintre Statele Unite şi Iran.

În luna iunie, cele două părți au convenit asupra unui memorandum de înțelegere provizoriu. Iranului i s-a cerut să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să reafirme că nu va achiziționa sau dezvolta arme nucleare. Statele Unite urmau să ridice blocada navală și să anuleze sancțiunile impuse Teheranului.

Acordul prevedea un termen de 60 de zile pentru ca cele două țări să ajungă la o înțelegere finală.

Situația s-a deteriorat însă după ce atacuri iraniene asupra unor nave din Strâmtoarea Ormuz, în luna iulie, au determinat Statele Unite să lanseze noi lovituri aeriene și să reînnoiască blocada navală asupra porturilor iraniene.

Tensiunile privind controlul asupra strâmtorii riscă astfel să afecteze în continuare negocierile dintre Washington și Teheran și să pună presiune asupra transportului internațional de energie.