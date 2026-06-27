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Video Adrian Veștea, după eșecul din Parlament: „Nu este o înfrângere. Nu m-am gândit niciodată că voi pleca din Partidul Național Liberal”

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Adrian Veștea s-a întors la Brașov, după ce guvernul propus nu a obținut votul de încredere în Parlament. El a spus că nu consideră situația o înfrângere și că nu are de când să se retragă din PNL.

Adrian Veștea
Adrian Veștea s-a întors la Brașov FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Adrian Veștea a fost prezent în cadrul Galei Excelenței în Afaceri de la Brașov, unde a oferit un interviu în care a vorbit despre votul din Parlament.

„Nu este o înfrângere. A fost o provocare pe care am toată convingerea că am dus-o la bun sfârșit. Am toată convingerea că puteam să fac lucruri bune pentru România”, a spus el într-un interviu acordat publicației actualitate.net.

El a mai spus că este membru PNL de 30 de ani și că nu s-a gândit niciodată că va pleca din acest partid.

„Sunt membru de 30 de ani. Cu siguranță, toată viața mea voi fi liberal. Nu m-am gândit niciodată că voi pleca din Partidul Național Liberal, iar eu cred că timpul va demonstra acest lucru. Iar Partidul Național Liberal, dacă este să ne raportăm la resursele umane pe care le are, cred că Adrian Veștea este unul dintre cei care îl pot ajuta”, a adăugat Adrian Veștea.

Întrebat despre direcția în care se îndreaptă Brașovul, el a răspuns: „Sunt deja foarte multe oportunități care, vedem cu toții, prind contur. Din punct de vedere turistic, cred că Brașovul este singurul județ din România în care vedem că avem un turism în toate anotimpurile anului”.

În urma votului din plenul reunit al Parlamentului, guvernul condus de Adrian Veștea nu a obținut majoritatea necesară pentru învestire. Rezultatul final a fost de 189 de voturi „pentru” și 23 de voturi „împotrivă”, în condițiile în care pragul necesar pentru învestire era de 233 de voturi.

Conducerea Partidului Național Liberal a decis, în ședința Biroului Permanent Național de marți 23 iunie, să nu prelungească mandatele interimare pentru 12 filiale județene și de sector, printre care Argeș, Ilfov și Brașov, potrivit unui anunț făcut de deputatul Ionel Bogdan.

Conducerea interimară PNL Brașov a fost preluată de George Scripcaru, primarul orașului, care îl înlocuiește pe Adrian Veștea.

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