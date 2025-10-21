Scandal în Coaliție din cauza pensiilor magistraților. PSD a părăsit ședința de la Guvern

Tensiuni în Coaliție după ce premierul Ilie Bolojan a respins propunerea PSD privind formarea unui grup de lucru pentru o nouă lege a pensiilor magistraților. Social-democrații s-au ridicat de la masă și au părăsit ședința.

A fost scandal în ședința Coaliției de marți, după ce premierul Ilie Bolojan a respins propunerea PSD de a crea un grup de lucru pentru elaborarea unei noi legi privind pensiile magistraților. Surse politice au declarat că social-democrații s-au ridicat de la masă și au părăsit ședința de la Palatul Victoria, în semn de protest față de decizia premierului.

Ilie Bolojan le-ar fi transmis partenerilor de guvernare că executivul va elabora singur un nou proiect de reformă, după ce Curtea Constituțională a respins actuala lege.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, declarase anterior, la Parlament, că va cere în Coaliție constituirea rapidă a unui grup de lucru care să implice și CSM, pentru a evita o nouă respingere din partea Curții. „Este clar că s-a mers cumva pe repede înainte. Trebuie să avem dialog cu asociațiile de magistrați și cu toți actorii relevanți din domeniu. Este nevoie de o reglementare clară privind pensiile magistraților”, a afirmat Grindeanu.

Ședința Coaliției a continuat fără reprezentanții PSD, în timp ce tensiunile dintre cele două partide de guvernare se adâncesc.

Amintim că luni judecătorii de la Curtea Constituțională au decis că legea care trebuia să schimbe pensiile speciale ale magistraților este neconstituțională. Concret, după ce au amânat de două ori hotărârea, astăzi au anunțat că reforma pensiilor magistraților încalcă regulile fundamentale ale statului. Reacțiile nu s-au lăsat așteptate.