Scandal fără precedent în PNL. Rareș Bogdan îl atacă dur pe liderul liberalilor: „Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD”

Conflict deschis în interiorul PNL: europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat acuzații dure la adresa conducerii formațiunii și a lui Ilie Bolojan. Acesta susține că deciziile recente ale PNL favorizază, de fapt, Partidul Social Democrat.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Rareș Bogdan acuză conducerea PNL de ipocrizie politică și de lipsă de coerență în deciziile privind susținerea viitorului guvern.

„Ipocrizie fără margini. Dai vot unui pesedist, dar acum două zile ai blocat un liberal. Sancționați pentru pact de guvernare cu social-democrații deoarece țara avea și are nevoie urgent de un Guvern, iar noi susțineam un premier PNL, un vicepremier PNL și 5 miniștri liberali, care se angajau să continue lupta cu deficitul și să facă reforme, iar acum ce să vezi? Bolojan și camarila slugilor anunță că PNL va vota un guvern PSD, exclusiv PSD, cu premier PSD... !!!!! Tare, nu?”, a scris europarlamentarul Rareș Bogdan, unul dintre principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan.

„Pe Bolojan și pe cei ce vor vota acest Guvern cine îi sancționează? Acum nu mai sunt «salvarea țării», pericolul de «junk» și «stabilitatea bugetară» —gargară, vorbe în vânt? Este un teatru ieftin în care marile principii doctrinare devin brusc flexibile (un fleac, i-am ciuruit) când se apropie votul. Culmea ipocriziei politice! Sub pretextul unei mari responsabilități naționale se dă oxigen unui guvern minoritar exclusiv PSD, condus chiar de PSD-istul șef, cu sprijinul lui Bolojan si al neoprogresistilor săi din PNL”, a transmis europarlamentarul Rareș Bogdan, criticând dur conducerea PNL.

„Nu se urcă oficial în aceeași barcă, ca să nu-și enerveze electoratul”

Europarlamentarul mai susține că susținerea unui astfel de guvern este făcută indirect, pentru a evita asumarea politică directă: „Nu se urcă oficial în aceeași barcă, ca să nu-și enerveze electoratul chiar de tot, dar le ține vâslele din umbră. Acest număr de magie e doar fugă disperată de responsabilitate și strategie cinică de supraviețuire.”, a spus Rareș Bogdan.

În același mesaj, Rareș Bogdan susține că „partidul e în picaj, dar mândrul cârmaci e orbit de vanitate, în viteza trotinetei”.

„Dar economia se duce de râpă din cauza găurilor din buget, a taxelor aberante și a măsurilor anti-economice promovate în ultimul an. Așa se ajunge la situația aberantă în care exact cei care se pretindeau reformatori și intransigenți livrează acum liniște legislativă exact celor pe care îi numeau adversari de neîmpăcat. Asta da coloană vertebrală!”, a concluzionat europarlamentarul.

Rareș Bogdan este unul dintre membrii PNL aflați în tabăra anti-Bolojan și se află pe lista celor vizați pentru excludere din partid.

PNL exclude intrarea la guvernare alături de PSD, însă ar putea vota învestirea unui cabinet minoritar social-democrat, cu condiția semnării unui acord pe 6 luni care să includă mai multe angajamente clare.