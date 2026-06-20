Echipa cu care Ilie Bolojan se prezintă la congresul PNL. Numele noi care au apărut în partid SURSE

Ilie Bolojan ar urma să prezinte Congresului PNL o echipă de conducere din care fac parte Dan Motreanu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, alături de alți lideri liberali.

Termenul pentru depunerea candidaturilor la șefia PNL expiră sâmbătă, la ora 17:00. Lista este deja pregătită pentru candidatura lui Bolojan la conducerea Partidului Național Liberal.

Ciprian Ciucu a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL, deși discuțiile pe această variantă nu erau încă închise.

Pentru funcția de secretar general al partidului ar urma să fie propus Dan Motreanu.

Pentru funcțiile de vicepreședinți, pe lista lui Ilie Bolojan ar urma să fie propuși Oana Gheorghiu, Dragoș Pîslaru, Mircea Abrudean, Robert Sighiartău, Alexandru Muraru și Ionel Bogdan. Se mai discută despre Raluca Turcan și Florin Roman.

La Congresul de duminică, liberalii vor vota modificarea Statutului, care prevede desfiinţarea Biroului Executiv, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unul singur, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor care rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid şi clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor PNL.

Astfel, Consiliul Naţional Extraordinar a aprobat - cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă şi 3 abţineri - modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Potrivit PNL, principalele modificări ale statutului sunt: Crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEX, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEX în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi ai partidului de la patru persoane la o persoană, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului

La Congresul Extraordinar de duminică vor participa 2.500 de delegaţi.