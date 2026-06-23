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PSD sau PNL la Palatul Victoria. Cine are prima șansă la un guvern minoritar: „Există argumente pentru ambele partide”

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Analize Adevărul
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După eșecul învestirii cabinetului Veștea, președintele Nicușor Dan a efectuat marți o nouă rundă de consultări în vederea instalării unui cabinet cu puteri depline la Palatul Victoria. Pe masă au rămas două scenarii principale. Primul vizează un guvern minoritar condus de PSD, sprijinit în Parlament de PNL, USR și UDMR. Al doilea merge în direcția opusă, cu PNL în poziția de forță și PSD în rol de susținător extern, variantă respinsă luni seara de Sorin Grindeanu. În opinia analistului politic Răzvan Petri, consultat de „Adevărul”, șeful statului pornește în această etapă cu un capital politic vizibil erodat și cu o marjă de decizie mai redusă decât cea a partidelor.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, și liderul PNL, Ilie Bolojan, discută în Parlament
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, în Parlament. FOTO: Inquam Photos

În acest moment, Nicușor Dan nu are un partener care să îi asigure matematic o majoritate parlamentară, ceea ce face ca desemnarea premierului să depindă strict de șansele reale de a construi o formulă viabilă în legislativ. Orice alegere care ignoră raportul de forțe riscă să ducă la un nou eșec și la o slăbire suplimentară a poziției șefului statului.

„Momentan, președintele face consultări și este obligat să ia în considerare varianta care are cele mai mari șanse de reușită. Pentru că niciun partid nu are majoritate singur în Parlament, nu este obligat să desemneze un premier de la un anumit partid, ci trebuie să se uite cine are șanse reale să formeze un guvern. Există argumente pentru ambele partide. Nici PSD, nici PNL nu pot promite singure o majoritate”, a declarat pentru „Adevărul” Răzvan Petri, analist politic.

PSD intră în această rundă cu un dezavantaj de imagine după eșecul de a instala cabinetul Veștea la Palatul Victoria. Chiar și așa, social-democrații rămân în calcule, mai ales în condițiile în care PNL a transmis că ar putea susține un premier propus de PSD, dar nu în orice condiții. Ilie Bolojan și-ar dori parafarea unui „pact național”, document care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni.

„A existat mai întâi guvernul Tomac, care a fost retras, apoi guvernul Veștea, susținut tot de PSD, care nu a reușit să treacă. Acum sunt pe masă două variante: un guvern minoritar cu PSD, care să dea premierul, și un guvern minoritar construit în jurul PNL, împreună cu USR și UDMR. Ambele formule îi oferă președintelui suficiente argumente pentru a acorda șansa formării unui executiv. Formal, președintele nu a dat încă această șansă nici PNL-ului condus de Ilie Bolojan, nici PSD-ului. Prin urmare, ambele variante pot pretinde că au posibilitatea de a construi o majoritate, mai ales în condițiile în care PNL a anunțat că ar vota un guvern asumat de PSD.”, a explicat Răzvan Petri.

Capital politic erodat de criza Veștea

Susținerea acordată candidaturii lui Adrian Veștea fără a avea girul PNL, partid din care făcea parte fostul prim-ministru desemnat, a afectat direct credibilitatea președintelui în actualele negocieri. 

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„În momentul de față, președintele are un capital politic redus. A fost erodat de această criză și de propriile greșeli de gestionare. Din acest motiv, puterea este mai degrabă la partide, iar dinamica dintre ele va determina viitoarea coaliție. Președintele poate face desemnări, dar dacă acestea nu țin cont de raporturile de forță din Parlament, ele riscă să nu treacă”, a avertizat analistul.

În mod normal, amenințarea alegerilor anticipate ar fi putut funcționa ca instrument de presiune în negocieri. În cazul de față însă, această opțiune este practic inexistentă, după ce a fost exclusă explicit de președinte. Ulterior, omul de afaceri Matei Păun, apropiat de președinte, a mai nuanțat această poziționare.

„Președintele a exclus încă de la început varianta alegerilor anticipate. Asta înseamnă că partidele pot negocia fără presiunea dizolvării Parlamentului. Chiar dacă și a doua propunere de premier ar cădea, este greu de crezut că președintele ar merge până la capăt cu anticipatele, având în vedere declarațiile sale ferme din ultimele luni”, a subliniat Răzvan Petri.

AUR rămâne un factor important de presiune

Indiferent de configurația viitorului guvern, dacă acesta nu va dispune de o majoritate clară în Parlament, acesta va funcționa permanent cu sabia lui Damocles deasupra capului. 

„O eventuală cădere a guvernului ar presupune și o moțiune de cenzură. Iar aici trebuie observat că AUR se află într-o opoziție totală. A demonstrat atât prin moțiunea de cenzură anterioară, cât și prin comportamentul recent, că nu are intenția de a proteja partidele mainstream. Nu contează dacă este vorba despre PSD sau PNL, AUR va încerca să profite de orice vulnerabilitate”, a avertizat Răzvan Petri.

Și nu doar un viitor guvern minoritar s-ar afla sub amenințarea AUR, ci și Nicușor Dan. Președintele încearcă să țină PSD și AUR cât mai departe unul de celălalt pentru a bloca un eventual scenariu de suspendare din funcție.

Un Parlament care își recapătă rolul

În mod paradoxal, explică Răzvan Petri, criza politică ar putea avea și anumite efecte benefice pentru democrația românească. Mai exact, în lipsa unui guvern fără o majoritate,  Parlamentul ar putea avea un rol mult mai important decât până acum. 

„Acum, fiecare vot contează. S-a negociat până la nivel de parlamentar individual, iar acest lucru poate face ca partidele din opoziție să își exercite funcția de control mult mai serios decât în trecut. Din această perspectivă, situația poate avea și un efect pozitiv asupra democrației românești, pentru că Parlamentul ar putea redeveni un actor relevant în supravegherea guvernului, nu doar instituția care acordă votul de învestitură și mai apare din când în când la o moțiune de cenzură”, a concluzionat Răzvan Petri.

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