Pe cine vrea Sorin Grindeanu în echipa sa de miniștri. „Alexandru Nazare e un ministru al Finanţelor care a făcut treabă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit miercuri, 24 iunie, despre nume vehiculate pentru viitorul Executiv, apreciind activitatea lui Luca Niculescu și a lui Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al Finanțelor.

„Evident că pe Luca (n.r. Luca Niculescu) mi l-aş dori. Nu am vorbit cu el, n-am primit eu nominalizarea. Adică, haideţi să nu facem paşi înainte de a se întâmpla lucrurile, dar Luca Niculescu este un om care a făcut extraordinar de bună treabă şi ca ambasador la Paris.

De asemenea, e cel care e responsabil în acest moment de închiderea dosarului aderării României la OCDE”, a mai spus Grindeanu.

Luca Niculescu este secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, şi Coordonator Naţional pentru procesul de aderare la OCDE.

Despre Alexandru Nazare, Grindeanu a spus că „în acest an a fost un ministru bun al Finanţelor, un ministru care a ţinut bine sub control lucrurile”.

„Da, eu îl apreciez, dar în acest moment, facem paşi înainte, sau speculăm despre ceva ce e, să spunem, o etapă viitoare. Alex Nazare, dincolo de relaţia personală care mă leagă cu el, în acest moment, e un ministru al Finanţelor care a făcut treabă. O să vedem”, a spus Grindeanu.

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit miercuri, 24 iunie, și au decis să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. După întrunire, Grindeanu a anunțat că social-democrații au stabilit că nu vor susține un guvern minoritar.

„Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei ministeriale. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. De aceea, am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni prooccidentale din Parlament.

PSD va avea pe deplin autonomia asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, va fi un guvern care nu se teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui.

PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu: relansarea economică și recâștigarea încrederii românilor în clasa politică. (...) Resping orice pact pe funcții, doar pe idei care să ofere prosperitate.”