 România vrea să învețe din experiența Greciei în administrarea taxelor | adevarul.ro
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România vrea să învețe din experiența Greciei în administrarea taxelor

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Cooperarea economică dintre România și Grecia a fost tema unei convorbiri telefonice între premierul Luca Niculescu şi omologul său grec. Pe agendă s-au aflat investițiile, proiectele de energie și transport, dar și colaborarea dintre administrațiile fiscale.

Luca Niculescu şi premierul grec Kyriakos Mitsotakis au discutat inclusiv despre finanţe.
Luca Niculescu şi premierul grec Kyriakos Mitsotakis au discutat inclusiv despre finanţe. Foto: Facebook Luca Niculescu

România și Grecia vor să aprofundeze colaborarea în domeniul fiscal, inclusiv prin schimburi de experiență și bune practici între ministerele de Finanțe și autoritățile fiscale. Subiectul a fost discutat luni, 9 noiembrie, într-o convorbire telefonică între premierul român și omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, care a inclus și teme legate de investiții, energie și infrastructura de transport, a transmis Luca Niculescu

Un accent aparte a fost pus pe experiența Greciei în consolidarea fiscală și administrarea taxelor, domenii în care aceasta poate oferi României exemple și expertiză utile. Potrivit lui Luca Nicolescu, cele două guverne au analizat posibilitatea unei cooperări mai strânse între instituțiile responsabile de finanțe și colectarea veniturilor bugetare.

„Am discutat, totodată, despre consolidarea cooperării dintre ministerele noastre de finanțe și autoritățile fiscale, în vederea schimbului de expertiză și de bune practici, în special în domeniile consolidării fiscale și administrării fiscale. Experiența Greciei în aceste domenii este deosebit de valoroasă pentru România”, a scris acesta pe Facebook, menţionând că schimburile comerciale bilaterale au ajuns la 3,6 miliarde de euro în 2025, iar companiile grecești au investiții importante în România.

Cei doi premieri au discutat și despre proiectele bilaterale și regionale care pot fi dezvoltate în continuare, cu accent pe interconectarea energetică și legăturile de transport. Grecia este considerată de partea română un partener important în Europa de Sud-Est, iar colaborarea dintre cele două țări se desfășoară și în cadrul Uniunii Europene și NATO.

La finalul convorbirii, premierul român i-a mulțumit lui Kyriakos Mitsotakis pentru sprijinul acordat de Grecia aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

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