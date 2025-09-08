search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști

Publicat:

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat o reformă radicală de 1,6 miliarde de euro (1,9 miliarde de dolari) a sistemului de impozitare a veniturilor, menită să stimuleze clasa de mijloc a națiunii, care s-a chinuit să-și revină după anii de criză.

Premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis
Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști

Într-un discurs anual în care prezintă prioritățile politice ale guvernului său pentru anul următor, Mitsotakis a dezvăluit reduceri ale cotelor de impozit pe venit, în special pentru familiile cu copii, scrie Bloomberg. El a anunțat că nu se vor percepe impozite pe venit pentru familiile care au patru sau mai mulți copii din primii 20.000 de euro din venitul anual, în încercarea de a stimula ratele scăzute ale natalității din Grecia.

De asemenea, el a anunțat beneficii suplimentare pentru pensionari, salarii mai bune pentru angajații forțelor de securitate și diplomați, precum și alte reduceri de impozite introduse pentru prima dată în timpul crizei datoriilor din Grecia, care a durat un deceniu.

Planurile sunt concepute pentru a oferi ușurare cetățenilor împovărați de creșterea costului vieții și de salariile reale încă scăzute.

Mitsotakis este la putere de șase ani, dar sondajele arată că popularitatea sa a scăzut sub nivelul obținut la alegerile din 2023. Având în vedere că intenționează să candideze pentru un al treilea mandat în 2027, el dorește să demonstreze progrese în ceea ce privește promisiunile sale de îmbunătățire a veniturilor oamenilor.

Știu foarte bine că prețurile mari sunt cea mai mare problemă”, iar reforma fiscală este concepută pentru a rezolva acest lucru, a declarat Mitsotakis la Târgul Internațional de la Salonic.

Noile reduceri de impozite au fost posibile deoarece bugetul Greciei este supraperformant. O creștere neașteptată a veniturilor din 2024 este așteptată să se repete anul acesta, deoarece măsurile împotriva evaziunii fiscale dau roade, iar datele pentru 2025 arată că Grecia este pregătită să depășească din nou obiectivele bugetare.

Toate schimbările anunțate au fost pe deplin măsurate și „respectă obligațiile noastre europene”, a declarat premierul.

Măsurile anunțate sâmbătă includ:

  • Reduceri ale cotelor de impozit pe venit și eliminarea acestora pentru familiile cu patru sau mai mulți copii.
  • Cotă de impozitare mai mică pentru venituri între 40.000 și 60.000 de euro.
  • Lucrătorii cu venituri de până la 20.000 de euro care au sub 25 de ani nu vor plăti impozit.
  • Cotă de impozitare mai mică pentru veniturile din proprietățile închiriate.
  • Grecii din satele cu cel mult 1.500 de locuitori vor plăti jumătate din impozitul pe proprietate în 2026 și nu vor mai trebui să plătească în 2027 și ulterior.
  • Taxa pe valoarea adăugată în insulele îndepărtate cu cetățeni sub 20.000 de euro este redusă cu 30%

Cel mai bun mod de a returna dividendul creșterii economice către cetățeni nu este prin beneficii, ci prin reduceri de impozite”, a spus Mitsotakis.

TVA-ul redus cu 30% pentru insulele îndepărtate

Presa greacă a detaliat măsura reducerii TVA cu 30% pentru insulele îndepărtate.

În timpul discursului său anual de la Târgul Internațional de la Salonic, prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat o reducere de 30% a TVA-ului pentru insulele îndepărtate cu o populație sub 20.000 de locuitori, scrie greekreporter.com.

Conform noii măsuri, cota standard de TVA (taxa pe valoarea adăugată) de 24% va scădea la 17%, în timp ce cota de 13% va scădea la 9% în zonele eligibile.

Insulele eligibile pentru reducerea TVA-ului

Guvernul a confirmat că următoarele municipalități grecești izolate vor beneficia de regimul redus de TVA :

  • Municipiul Leipsoi – 778 de locuitori
  • Municipiul Tilos – 746 de locuitori
  • Municipiul Agathonisi – 202 locuitori
  • Municipiul Halki – 475 de locuitori
  • Municipiul Megisti – 584 locuitori
  • Municipalitatea Kalymnos – 17.752 locuitori
  • Municipalitatea Nisyros – 1.048 de locuitori
  • Municipalitatea Patmos – 3.283 de locuitori
  • Municipiul Symi – 2.603 locuitori
  • Municipalitatea Karpathos – 6.567 de locuitori
  • Municipalitatea Kasos – 1.233 de locuitori
  • Municipiul Astypalaia – 1.376 de locuitori
  • Municipalitatea Lemnos – 16.411 locuitori
  • Municipalitatea Agios Efstratios – 257 de locuitori
  • Municipalitatea Ikaria – 8.843 de locuitori
  • Municipalitatea Fournoi Korseon – 1.343 de locuitori
  • Municipiul Oinousses – 911 locuitori
  • Municipalitatea Psara – 420 de locuitori
  • Municipiul Samotrakia – 2.596 de locuitori
  • Beneficii pentru locuitori și economia locală

Se preconizează că reducerea TVA-ului va reduce costurile la alimente, bunuri de bază, restaurante, servicii turistice și produse precum medicamente și cărți.

Oficialii anticipează, de asemenea, că măsura va consolida competitivitatea afacerilor locale și a sectorului turistic, transmițând un semnal clar de sprijin comunităților care susțin regiunile cele mai sensibile și îndepărtate ale Greciei .

Economie

