Țara din Balcani care interzice rețelele sociale minorilor: alte țări europene iau în calcul măsuri similare pentru sănătatea mintală a copiilor

Grecia va interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare începând cu 1 ianuarie 2027, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis. Legea, care va fi adoptată în această vară, are scopul de a proteja minorii de efectele negative ale algoritmilor care creează dependență.

Decizia autorităților elene vine pe fondul creșterii dependenței digitale în rândul copiilor. Premierul Mitsotakis a explicat necesitatea acestei măsuri într-un mesaj video postat pe TikTok: „Am decis să mergem mai departe cu o măsură dificilă, dar necesară: interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la reţelele de socializare. Grecia este una dintre primele ţări din lume care adoptă o astfel de măsură”, a spus Mitsotakis, potrivit Reuters.

El a adăugat pentru AFP: „Ştiu că unii dintre voi veţi fi furioşi (…) Scopul nostru nu este să vă distanţăm de tehnologie, ci să combatem dependenţa de anumite aplicaţii care vă dăunează inocenţa şi libertatea”.

Amenzi și responsabilitatea companiilor tech

Grecia urmează exemplul altor state, precum Australia, care în decembrie a devenit prima țară care a interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Platforme precum Facebook, Instagram, TikTok sau X trebuie să verifice vârsta utilizatorilor și să șteargă conturile minorilor, riscând amenzi de până la 28 de milioane de euro dacă nu respectă regulile.

Alte țări europene iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, printre care Spania, Cehia, Norvegia, Marea Britanie, Austria, Danemarca, Franța, Italia, Portugalia sau Polonia. De asemenea, Parlamentul European a cerut, în toamna anului 2025, stabilirea unei vârste minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale și interzicerea practicilor dăunătoare sau care creează dependență, consolidând astfel protecția minorilor în UE.

Impactul asupra sănătății copiilor

Studiile arată că expunerea prelungită la ecrane afectează odihna creierului și dezvoltarea naturală a copiilor. Cercetătorii de la Imperial College London au analizat datele a 2.350 de elevi din Londra, urmăriți între 11 și 15 ani. Rezultatele arată că cei care petrec mai mult de trei ore pe zi pe rețelele sociale prezintă un risc crescut de depresie și anxietate, comparativ cu cei care stau online aproximativ 30 de minute pe zi.

Profesoara Mireille Toledano, coordonatoarea studiului, a explicat: „Există o tendință clară între timpul petrecut pe rețelele de socializare și sănătatea mintală. Utilizarea excesivă afectează somnul, care este esențial pentru o dezvoltare sănătoasă”. Ea a precizat că impactul este mai pronunțat în cazul fetelor, sugerând că anumite grupuri sunt mai vulnerabile la efectele mediului online.

Premierul Mitsotakis a subliniat că legea oferă un cadru legislativ, dar familia rămâne esențială în educația copiilor: „Ştiinţa este clară: când un copil stă în faţa ecranelor ore în şir, creierul său nu se odihneşte. Această măsură este doar un instrument care nu le va înlocui niciodată prezenţa”.

Un sondaj INSCOP realizat recent în România arată că 65,4% dintre respondenți susțin stabilirea unei vârste minime pentru accesul minorilor la rețele sociale, 16,7% sunt oarecum de acord, iar 15,8% sunt împotrivă sau nu știu. În rândul susținătorilor, 27,7% consideră că limita ar trebui să fie 16 ani, 17,2% indică 18 ani, 16,6% 14 ani, iar 8,3% 15 ani.