România își propune să atragă în continuare investiții franceze în sectoare precum energia, infrastructura de transport, industria de apărare și digitalizarea, în cadrul eforturilor de relansare a economiei, a transmis Luca Niculescu, într-o postare pe Facebook. Oficialul a participat la Forumul de afaceri franco-român „Nouvelle Europe Forum 2030”, unde le-a prezentat investitorilor potențialul economic al României.

Foto: Captură video/TVR 1

Acesta a subliniat că schimburile comerciale dintre România și Franța au ajuns la aproximativ 13 miliarde de euro, iar companiile franceze sunt prezente în mai multe sectoare importante ale economiei românești, contribuind la crearea de locuri de muncă.

„Ne-am asumat relansarea economiei, iar comunitatea de afaceri franco-română este un partener important în acest efort. Până în 2030, vrem o economie românească mai competitivă, cu investiții și proiecte majore în energie, infrastructură de transport, industria de apărare și digitalizare”, a scris Luca Niculescu.

Oficialul i-a încurajat pe investitorii francezi să continue să aibă încredere în România și să se implice în proiectele de dezvoltare economică.

Acesta a amintit și relațiile istorice și culturale dintre cele două țări, precum și cooperarea lor în cadrul Uniunii Europene și NATO.

„România și Franța au o relație aparte, construită de-a lungul generațiilor. Ne leagă o istorie comună, legături culturale și umane profunde, valori și idealuri împărtășite. Franța a avut un rol important în modernizarea României, iar cultura și limba franceză au lăsat o amprentă puternică asupra societății românești”, a transmis acesta.

În final, Luca Niculescu a dat asigurări că Guvernul rămâne deschis dialogului cu investitorii francezi și colaborării în proiectele economice viitoare.

„Avem o istorie bogată împreună, un parteneriat solid în prezent și multe lucruri de construit pentru viitor. Ușa Guvernului le va rămâne mereu deschisă!”, a conchis oficialul.