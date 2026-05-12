România şi Polonia, pregătite să primească cât mai mulți soldaţi americani, dacă Donald Trump decide o relocare în Europa. „Aceasta e direcţia”

România și Polonia sunt pregătite să găzduiască mai mulți soldați americani, dacă administrația Donald Trump va decide relocarea unor trupe din Germania către flancul estic al NATO.

Tema unei posibile redistribuiri a trupelor americane în Europa a fost abordată marți, 12 mai, la București, în cadrul conferinței comune susținute de președintele României, Nicușor Dan, și omologul său polonez, Karol Nawrocki, înaintea summitului București 9 (B9). Cei doi lideri au fost întrebați de un jurnalist al televiziunii publice poloneze cum privesc anunțul potrivit căruia președintele american Donald Trump ar intenționa să retragă militari americani staționați în Germania.

Atât Bucureștiul, cât și Varșovia au transmis că, într-un astfel de scenariu, sunt dispuse să primească mai multe trupe americane, considerând că întărirea prezenței SUA pe flancul estic este esențială pentru securitatea regională.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că România își dorește o prezență militară americană cât mai consistentă și a amintit că, în prezent, aproximativ 1.500 de soldați americani sunt dislocați în bazele militare din țară.

„Evident, România îşi doreşte oricât de mulţi soldaţi americani. Suntem cam la 1.500 în momentul acesta, după episodul de acum o lună şi jumătate. Avem baza militară de la Mihail Kogălniceanu, în care este o investiţie etapizată de 4 miliarde de euro, care a început şi care se va desfăşura în anii următori.

Însă aceasta (o eventuală relocare a soldaţilor americani – n.r.) nu presupune niciun fel de atitudine incorectă faţă de partenerii noştri europeni. Este o decizie care ţine strict de Statele Unite ale Americii; în măsura în care vor considera că pentru apărarea colectivă, pentru NATO România este o gazdă bună, vor fi foarte fericiţi să o facem”, a declarat Nicuşor Dan.

La rândul său, președintele Poloniei a transmis un mesaj similar, susținând că orice lider european responsabil ar trebui să încerce menținerea soldaților americani pe continent, mai ales în contextul amenințărilor de securitate de la granița estică a NATO.

„Da, s-a anunțat o relocare a soldaților americani din Germania și orice conducător de stat european responsabil - și eu consider că sunt responsabil - ar trebui să se străduiască să îi păstreze pe acești soldați în Europa. Bineînțeles că nu există îndoieli, mai ales pe flancul estic, că în următorii ani, chiar deceniu, nu există o alternativă pentru Alianța Nord-Atlantică”, a spus Karol Nawrocki.

Liderul polonez a dezvăluit că a discutat personal cu Donald Trump pe această temă și că i-a transmis disponibilitatea Poloniei de a primi trupe americane suplimentare, în cazul unei astfel de decizii.

„Am vorbit pe 3 mai cu domnul președinte Donald Trump și i-am amintit, i-am spus că dacă va lua o astfel de decizie, noi, în Polonia, suntem pregătiți să primim soldați americani. Și vă spun că aceeași părere au mulți lideri din Uniunea Europeană, mai ales din țările de pe flancul estic al NATO”, a declarat acesta.

În opinia sa, întărirea prezenței militare americane în Europa Centrală și de Est nu reprezintă un gest îndreptat împotriva statelor vestice, ci o măsură necesară pentru securitatea regiunii.

„Asta e direcția în care trebuie să mergem, pentru că astfel garantăm securitatea țării noastre, dar cât și a întregului flanc estic. Nu acționăm împotriva vecinilor din vest, ci pentru securitatea noastră proprie. Deci, în Polonia suntem gata. Suntem pregătiți să îi primim pe soldații americani, pentru că asta ar fi bine pentru Polonia și pentru țările de pe flancul estic, și din cadrul B9”, a concluzionat președintele Poloniei.