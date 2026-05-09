Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
Orașul din Germania care privește cu neliniște retragerea trupelor americane: „Consecințele ar fi dramatice”

În pitorescul oraș bavarez Vilseck, unde prezența militarilor americani a devenit parte din identitatea locală, vestea unei posibile retrageri a trupelor SUA a provocat neliniște și un profund sentiment de pierdere. Orașul ar printre cele mai afectate dacă administrația americană va pune în aplicare planul de retragere a cel puțin 5.000 de militari din Germania, relatează Reuters.

Orașul Vilseck din Bavaria de Nord unde este staționat un regiment american FOTO shutterstock
Printre unitățile ce ar putea fi afectate de reducerea trupelor americane se numără Regimentul 2 Cavalerie Stryker, singura brigadă permanentă de luptă a SUA din Germania, care este staționată la baza Rose Barracks din Vilseck. Deși autoritățile americane nu au confirmat oficial retragerea regimentului, în oraș oamenii vorbesc deja despre ce ar putea urma.

Pentru noul primar al localității, Thorsten Graedler, subiectul a devenit prima mare provocare a mandatului său. Instalarea sa în funcție coincide cu perspectiva pierderii a mii de locuri de muncă într-o regiune rurală unde baza militară reprezintă principalul angajator din zonă.

„Consecințele ar fi dramatice”, spune edilul. În opinia sa, Vilseck a ajuns într-o relație de dependență economică față de armata americană, fiind o sursă de locuri de muncă pentru populație, dar și de clienți pentru afacerile locale.

„Întregul nostru oraș depinde de zona militară. Puburile, restaurantele, atelierele auto, supermarketurile, foarte multe afaceri locale trăiesc datorită bazei de antrenament a americanilor”, subliniază el.

Orașul de aproximativ 6.500 de locuitori găzduiește de ani buni militari americani și membri ai familiilor acestora - numărul acestora depășindu-l chiar pe cel al localnicilor. În multe privințe, Vilseck s-a transformat într-un spațiu unde cultura germană și cea americană coexistă firesc. Restaurantele servesc burgeri și fripturi pentru soldați veniți de peste ocean, iar cluburile sportive locale au membri americani.

Dincolo de impactul economic, locuitorii vorbesc însă și despre o ruptură emoțională. Generații întregi au crescut alături de soldații americani, iar cultura locală s-a modelat în jurul acestei conviețuiri.

„Nu am cunoscut niciodată Vilseck altfel decât trăind alături de americani”, spune Graedler.

Prezența militară americană în Germania are rădăcini adânci. După cel de-Al Doilea Război Mondial și apoi în timpul Războiului Rece, Germania de Vest a devenit principalul centru militar american din Europa. La apogeul confruntării cu Uniunea Sovietică, aproximativ 250.000 de soldați americani erau staționați pe teritoriul german, alături de zeci de mii de angajați civili.

În 1989, anul căderii Zidului Berlinului, aproape 60% dintre toate bazele militare americane din străinătate se aflau în Germania. Multe dintre ele erau construite în orașe mici din sud-vest precum Vilseck, și funcționau ca adevărate „mici Americi”, cu locuințe, magazine și facilități proprii.

După sfârșitul Războiului Rece, efectivele americane au început să scadă constant. Astăzi, în Germania au rămas aproximativ 35.000 de militari americani, cel mai mare contingent american din Europa, însă mult redus comparativ cu anii ’80.

Decizia administrației conduse de Donald Trump de a reduce prezența militară vine într-un moment în care Washingtonul cere tot mai insistent statelor europene să investească mai mult în apărare. Oficialii americani susțin că multe țări europene s-au bazat excesiv pe protecția oferită de SUA și au neglijat propriile armate.

În timpul primului mandat al lui Trump, ideea retragerii Regimentului 2 Cavalerie Stryker fusese deja discutată, însă administrația fostului președinte Joe Biden a renunțat ulterior la plan.

Autoritățile locale nutresc încă speranța că americanii se vor răzgândi

„Este important să spunem că nu există încă o confirmare oficială că regimentul va pleca. Nu mi-am pierdut speranța”, spune primarul.

În oraș însă, teama este deja prezentă. Mulți localnici își amintesc cât de mult s-a schimbat atmosfera după reducerile de trupe de la începutul anilor ’90.

Judith Georgiadis, în vârstă de 63 de ani, a lucrat timp de 17 ani în administrația bazei militare. Ea își amintește un Vilseck mult mai animat în anii ’80, când soldații americani umpleau barurile și restaurantele din zonă.

„Pe atunci viața era extraordinară aici. Era o viață de noapte foarte activă, cu multe baruri și puburi”, spune ea.

După reducerea efectivelor militare, orașul a devenit treptat mai liniștit. Acum, vestea unei noi retrageri provoacă anxietate.

„Oamenii care lucrează pentru americani sunt speriați. Există foarte multă îngrijorare”, spune ea.

Ea consideră că administrația locală ar fi trebuit să reducă de mult dependența economică față de baza militară.

„Când erai tânăr aici, aveai doar două opțiuni: fie lucrai pentru americani, fie plecai”, spune Georgiadis.

Impact asupra afacerilor locale

Impactul ar putea fi devastator și pentru mediul de afaceri. Numeroase companii locale și-au construit activitatea aproape exclusiv în jurul militarilor americani.

Robert Grassick, proprietarul unei firme care vinde mașini militarilor și familiilor acestora, spune că afacerea sa depinde aproape complet de prezența trupelor SUA.

„Mulți dintre noi, cei din afaceri, ne-am construit companiile în proporție de 100% în jurul clienților americani”, explică el.

Și proprietarii de locuințe se tem de ce va urma. Albin Merkl, un pensionar de 66 de ani care închiriază apartamente soldaților americani, spune că relațiile dintre localnici și militari au devenit foarte apropiate în timp.

Europa, în pericol? Cum ar afecta securitatea continentului reducerea prezenței militare SUA. Analist militar: „Moscova știe că nu are nicio șansă”

„La început ne făceam griji că vor fi agresivi sau dificili, dar sunt oameni foarte de treabă”, povestește el.

Seara, spune Merkl, trenurile spre orașul apropiat Nuremberg sunt pline de soldați tineri care ies în oraș după terminarea programului.

Chiar și militarii americani vorbesc cu atașament despre viața din Germania. Robert Moore, sergent american în vârstă de 31 de ani, stabilit în apropiere de Vilseck din 2022, spune că s-a adaptat rapid.

„Nu există nimic care să nu-mi placă aici. Oamenii sunt prietenoși și respectuoși, iar țara este foarte sigură”, afirmă el.

Pentru o parte dintre localnici, posibilitatea retragerii americane nu este însă o surpriză totală. Brenda Hutchinson, în vârstă de 61 de ani, fiica unui fost militar american și a unei germane, spune că zvonurile despre plecarea armatei circulă de decenii.

„De când eram copil se vorbea mereu despre faptul că americanii vor pleca și baza se va închide”, spune ea. „Se vorbea despre asta încă de pe vremea când tatăl meu era în armată.”

De această dată însă, în Vilseck mulți simt că amenințarea este mai reală ca niciodată. Pentru un oraș care s-a dezvoltat pe fundalul prezenței bazelor americane, întrebarea care planează acum nu este doar câți soldați vor pleca, ci ce vor lăsa în urmă.

Anunțul SUA a suscitat reacții puternice în rândul oficialilor germani

Premierul bavarez Markus Söder a avertizat asupra consecințelor economice și de securitate ale unei astfel de măsuri.

Potrivit publicației germane Der Spiegel, Pentagonul ia în calcul retragerea a cel puțin 5.000 de militari americani din Germania în următoarele șase până la douăsprezece luni. De asemenea, Washingtonul ar renunța la planurile privind staționarea de rachete cu rază medie de acțiune pe teritoriul german. Deocamdată, autoritățile americane nu au precizat oficial ce baze vor fi vizate.

Trump amenință cu mai multe tăieri, după ce SUA au anunțat retragerea a 5.000 de soldați din Germania

Conform informațiilor apărute în presa germană, Brigada Stryker ar urma să fie relocată din Vilseck, una dintre cele mai importante baze americane din Europa și cea mai mare zonă de antrenament militar a SUA din afara teritoriului american. Chiar și în aceste condiții, baza ar continua să găzduiască aproximativ 8.000 de militari.

Premierul Bavariei, Markus Söder, a criticat dur posibilitatea retragerii trupelor și a sugerat că Guvernul federal de la Berlin poartă o parte din responsabilitate. „Este la fel de enervant pe cât este de periculos faptul că America ia în considerare să nu livreze rachetele cu rază medie de acțiune”, a declarat liderul CSU.

Acesta a cerut implicarea directă a Ministerului Apărării, a Cancelariei și a Ministerului de Externe în negocierile cu Washingtonul pentru a limita amploarea retragerii. Söder a subliniat importanța strategică a Germaniei pentru SUA, mai ales în ceea ce privește operațiunile de apărare desfășurate în afara Europei.

Totodată, liderul bavarez a avertizat că reducerea efectivelor americane ar afecta puternic economia locală. În jurul bazelor militare americane din Germania s-a dezvoltat o amplă rețea de furnizori și servicii care depind de prezența militarilor și a familiilor acestora.

Și liderul grupului parlamentar CSU, Alexander Hoffmann, a atras atenția că o eventuală retragere din Vilseck ar reprezenta „o lovitură grea pentru Bavaria, pentru regiunea Oberpfalz și pentru arhitectura de securitate a NATO”.

În prezent, aproximativ 39.000 de soldați americani sunt staționați în Germania.

Președintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat că se așteaptă ca Statele Unite să își mențină prezența militară în Germania, considerând că aceasta servește și intereselor strategice americane. Aflat într-o vizită oficială la Helsinki, Steinmeier a afirmat că baze-cheie precum Ramstein sunt importante atât pentru securitatea europeană, cât și pentru cea a SUA.

