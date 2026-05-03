search
Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump amenință cu mai multe tăieri, după ce SUA au anunțat retragerea a 5.000 de soldați din Germania

0
0
Publicat:

Donald Trump ameninţă că retragerea a 5.000 de militari americani din Germania este doar începutul, pentru că „analizează” o reducere mult mai drastică a prezenţei SUA în Europa, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Washington și aliații săi.

Donald Trump ameninţă cu noi retrageri ale trupelor SUA din Europa. FOTO: Profimedia
Donald Trump ameninţă cu noi retrageri ale trupelor SUA din Europa. FOTO: Profimedia

Vă reamintim că, vineri, Pentagonul a anunțat decizia de a reduce prezența militară a SUA din Germania, urmând să retragă aproximativ 5.000 de soldați în următoarele luni.

După doar o zi, sâmbătă, 2 mai, Donald Trump a revenit asupra acestei decizii, precizând că anunuţul făcut de Pentagon este doar începutul, deoarece planul său vizează reduceri mult mai consistente ale trupelor americane în Europa: „Vom reduce drastic și vom tăia mai mult de 5.000 de soldați”, le-a spus Trump jurnaliștilor, transmite CNN.

Potrivit oficialilor americani, retragerea va avea loc într-un interval de șase până la douăsprezece luni și face parte dintr-o reevaluare mai amplă a poziționării forțelor SUA în Europa.

„Secretarul Apărării a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, continuând: „Această decizie urmează unei analize aprofundate a poziționării forțelor Departamentului în Europa și reflectă cerințele teatrului de operațiuni și condițiile din teren. Ne așteptăm ca retragerea să fie finalizată în următoarele șase până la douăsprezece luni”.

Chiar și după această reducere, Germania va rămâne unul dintre principalele puncte de sprijin pentru armata americană, cu peste 30.000 de militari staționați pe teritoriul său.

Cu toate acestea, Donald Trump a declarat că intenționează să continue diminuarea efectivelor şi că SUA vor „reduce mult mai mult” decât cele 5.000 de trupe deja anunțate.

Relații tensionate cu Berlinul

Decizia vine într-un moment delicat pentru relațiile dintre Washington și Berlin, după ce Donald Trump l-a criticat pe cancelarul Friedrich Merz, care a pus sub semnul întrebării strategia SUA în conflictul cu Iranul.

Reacţia preşedintelui american a fost generată de afirmaţia cancelarului german Friedrich Merz că intervenția americană în Orientul Mijlociu a fost lipsită de o direcție clară, spunând că „întreaga situație este cel puțin prost gândită” şi că SUA au suferit o umilinţă usturătoare.

„Iranienii sunt, evident, foarte pricepuți la negocieri sau, mai degrabă, foarte pricepuți la a nu negocia, lăsându-i pe americani să călătorească la Islamabad și apoi să plece fără niciun rezultat. O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numiții Gardieni ai Revoluției. Sper ca acest lucru să se încheie cât mai curând posibil”, a fost declaraţia care l-a înfuriat pe Donald Trump.

Câți militari au SUA în Germania și ce înseamnă reducerea prezenței americane în această țară

Reacția lui a fost promptă şi deloc delicată. Donald Trump a spus că Merz „nu știe despre ce vorbește” și a anunțat ulterior că administrația americană „analizează și reevaluează” nivelul trupelor din Europa.

Presiuni asupra aliaților europeni

Nemulțumirile Washingtonului nu se limitează însă la Germania. Relațiile cu aliații din NATO s-au deteriorat pe fondul războiului cu Iranul, inițiat de SUA fără consultarea majorității partenerilor.

Donald Trump a acuzat mai multe state europene că nu au oferit sprijin suficient și a sugerat că ar putea reduce prezența militară și în alte țări. „Adică, nu au fost chiar de partea noastră”, a spus el. „Da, probabil că o voi face. De ce nu? Italia nu a fost de niciun ajutor. Spania a fost îngrozitoare. Absolut”, a ameninţat el.

Reacții critice în Congres

Decizia de retragere a stârnit îngrijorări și la Washington, liderii republicani din Congres avertizând că diminuarea prezenței militare ar putea slăbi poziția strategică a SUA în Europa şi ar putea transmite un mesaj de încurajare lui Vladimir Putin.

Senatorul Roger Wicker și congresmanul Mike Rogers au cerut Pentagonului să mențină trupele pe continent, chiar dacă acestea ar urma să fie redistribuite către est, subliniind că aliații din acea zonă „au făcut investiții semnificative pentru a găzdui trupe americane … consolidând în același timp linia frontului NATO pentru a descuraja un conflict mult mai costisitor”.

Autoritățile germane au tratat anunțul cu privire la retragerea soldaţilor americani cu reținere. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a calificat decizia drept „previzibilă”, declarând că Europa trebuie să își întărească propriile capacități de apărare şi punctând că Germania este „pe drumul cel bun” în acest sens.

În prezent, țara rămâne un pilon central al infrastructurii militare americane în Europa, găzduind inclusiv baza Ramstein Air Base, un hub esențial pentru operațiunile aeriene ale SUA. La finalul anului 2025, peste 36.000 de militari americani erau staționați aici.

Deși Berlinul a oferit sprijin logistic în conflictul cu Iranul, permițând utilizarea bazelor sale, a evitat implicarea directă în atacuri, iar Merz a lăsat deschisă posibilitatea unei implicări mai consistente, dar doar într-o fază ulterioară conflictului, precizând că Germania ar putea participa la o misiune internațională de stabilizare, odată ce ostilitățile vor înceta.

În acest context, Berlinul a anunțat deja desfășurarea unui dragor de mine în Marea Mediterană, ca parte a pregătirilor pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Chiar și aceste măsuri nu par însă să răspundă așteptărilor administrației Trump, care continuă să pună presiune pe aliații europeni și să reevalueze rolul militar al Statelor Unite pe continent.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
digi24.ro
image
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
De Ziua Internațională a Libertății Presei, România condusă de Nicușor Dan și Ilie Bolojan primește încă un duș rece. Ocupă abia poziția 49 și este pusă la zid: „Propagandă, interferență politică, amestecul procurorilor, jurnaliști supuși amenințărilor și intimidărilor”
gandul.ro
image
De ce retragerea militarilor americani din Germania nu este cea mai mare lovitură pentru Europa
mediafax.ro
image
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre Faimos
fanatik.ro
image
Primul zbor TAROM pe ruta Otopeni – New York, sub filajul CIA. Cât a plătit România pentru favoarea de a aduce turiști americani la București
libertatea.ro
image
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
observatornews.ro
image
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
cancan.ro
image
În ce condiții stagiul militar poate fi considerat perioadă contributivă la pensie? Se pot da bani în plus?
newsweek.ro
image
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
prosport.ro
image
Ce este pașaportul temporar și la ce folosește. Noutăți din 2026
playtech.ro
image
Ce aliment nu mai consumă Gică Hagi de 5 ani. Românii îl cumpără în fiecare zi pentru gustul său delicios
fanatik.ro
image
Dieteticienii spun că regula 30-30-3 pentru sănătatea intestinului îți poate îmbunătăți digestia. Cum funcționează
ziare.com
image
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru pensionari, începând cu luna mai. 3 milioane de români primesc prima tranșă
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Nașul lui Sorin Grindeanu, consultant discret într-o companie de stat. Legături de familie și controverse în jurul Hidroelectrica
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 4–10 mai 2026. Zodiile care sunt protejate de Dumnezeu și încep un nou capitol din viața lor
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Dictatorul nazist Adolf Hitler preia un apel telefonic la Wolfsschlucht I, sediul său central din Bruly-de-Pesche, în timpul campaniei din vest, mai-iunie 1940 (© Getty Images)
Ordinul lui Hitler de oprire a înaintării spre Dunkerque
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
image
Horoscop săptămâna 4–10 mai 2026. Zodiile care sunt protejate de Dumnezeu și încep un nou capitol din viața lor

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Meghan Markle, duelul eleganței, formei fizice și-al ridurilor. Cine sfidează mai grațios trecerea timpului?

Click! Pentru femei

image
Ce l-a rugat Rita Wilson pe soțul ei, Tom Hanks, să facă în caz că ea murea de cancer

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață