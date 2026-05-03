Trump amenință cu mai multe tăieri, după ce SUA au anunțat retragerea a 5.000 de soldați din Germania

Donald Trump ameninţă că retragerea a 5.000 de militari americani din Germania este doar începutul, pentru că „analizează” o reducere mult mai drastică a prezenţei SUA în Europa, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre Washington și aliații săi.

Vă reamintim că, vineri, Pentagonul a anunțat decizia de a reduce prezența militară a SUA din Germania, urmând să retragă aproximativ 5.000 de soldați în următoarele luni.

După doar o zi, sâmbătă, 2 mai, Donald Trump a revenit asupra acestei decizii, precizând că anunuţul făcut de Pentagon este doar începutul, deoarece planul său vizează reduceri mult mai consistente ale trupelor americane în Europa: „Vom reduce drastic și vom tăia mai mult de 5.000 de soldați”, le-a spus Trump jurnaliștilor, transmite CNN.

Potrivit oficialilor americani, retragerea va avea loc într-un interval de șase până la douăsprezece luni și face parte dintr-o reevaluare mai amplă a poziționării forțelor SUA în Europa.

„Secretarul Apărării a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari din Germania”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, continuând: „Această decizie urmează unei analize aprofundate a poziționării forțelor Departamentului în Europa și reflectă cerințele teatrului de operațiuni și condițiile din teren. Ne așteptăm ca retragerea să fie finalizată în următoarele șase până la douăsprezece luni”.

Chiar și după această reducere, Germania va rămâne unul dintre principalele puncte de sprijin pentru armata americană, cu peste 30.000 de militari staționați pe teritoriul său.

Cu toate acestea, Donald Trump a declarat că intenționează să continue diminuarea efectivelor şi că SUA vor „reduce mult mai mult” decât cele 5.000 de trupe deja anunțate.

Relații tensionate cu Berlinul

Decizia vine într-un moment delicat pentru relațiile dintre Washington și Berlin, după ce Donald Trump l-a criticat pe cancelarul Friedrich Merz, care a pus sub semnul întrebării strategia SUA în conflictul cu Iranul.

Reacţia preşedintelui american a fost generată de afirmaţia cancelarului german Friedrich Merz că intervenția americană în Orientul Mijlociu a fost lipsită de o direcție clară, spunând că „întreaga situație este cel puțin prost gândită” şi că SUA au suferit o umilinţă usturătoare.

„Iranienii sunt, evident, foarte pricepuți la negocieri sau, mai degrabă, foarte pricepuți la a nu negocia, lăsându-i pe americani să călătorească la Islamabad și apoi să plece fără niciun rezultat. O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numiții Gardieni ai Revoluției. Sper ca acest lucru să se încheie cât mai curând posibil”, a fost declaraţia care l-a înfuriat pe Donald Trump.

Câți militari au SUA în Germania și ce înseamnă reducerea prezenței americane în această țară

Reacția lui a fost promptă şi deloc delicată. Donald Trump a spus că Merz „nu știe despre ce vorbește” și a anunțat ulterior că administrația americană „analizează și reevaluează” nivelul trupelor din Europa.

Presiuni asupra aliaților europeni

Nemulțumirile Washingtonului nu se limitează însă la Germania. Relațiile cu aliații din NATO s-au deteriorat pe fondul războiului cu Iranul, inițiat de SUA fără consultarea majorității partenerilor.

Donald Trump a acuzat mai multe state europene că nu au oferit sprijin suficient și a sugerat că ar putea reduce prezența militară și în alte țări. „Adică, nu au fost chiar de partea noastră”, a spus el. „Da, probabil că o voi face. De ce nu? Italia nu a fost de niciun ajutor. Spania a fost îngrozitoare. Absolut”, a ameninţat el.

Reacții critice în Congres

Decizia de retragere a stârnit îngrijorări și la Washington, liderii republicani din Congres avertizând că diminuarea prezenței militare ar putea slăbi poziția strategică a SUA în Europa şi ar putea transmite un mesaj de încurajare lui Vladimir Putin.

Senatorul Roger Wicker și congresmanul Mike Rogers au cerut Pentagonului să mențină trupele pe continent, chiar dacă acestea ar urma să fie redistribuite către est, subliniind că aliații din acea zonă „au făcut investiții semnificative pentru a găzdui trupe americane … consolidând în același timp linia frontului NATO pentru a descuraja un conflict mult mai costisitor”.

Autoritățile germane au tratat anunțul cu privire la retragerea soldaţilor americani cu reținere. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a calificat decizia drept „previzibilă”, declarând că Europa trebuie să își întărească propriile capacități de apărare şi punctând că Germania este „pe drumul cel bun” în acest sens.

În prezent, țara rămâne un pilon central al infrastructurii militare americane în Europa, găzduind inclusiv baza Ramstein Air Base, un hub esențial pentru operațiunile aeriene ale SUA. La finalul anului 2025, peste 36.000 de militari americani erau staționați aici.

Deși Berlinul a oferit sprijin logistic în conflictul cu Iranul, permițând utilizarea bazelor sale, a evitat implicarea directă în atacuri, iar Merz a lăsat deschisă posibilitatea unei implicări mai consistente, dar doar într-o fază ulterioară conflictului, precizând că Germania ar putea participa la o misiune internațională de stabilizare, odată ce ostilitățile vor înceta.

În acest context, Berlinul a anunțat deja desfășurarea unui dragor de mine în Marea Mediterană, ca parte a pregătirilor pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Chiar și aceste măsuri nu par însă să răspundă așteptărilor administrației Trump, care continuă să pună presiune pe aliații europeni și să reevalueze rolul militar al Statelor Unite pe continent.