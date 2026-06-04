Eugen Tomac și-a dat demisia din Partidul Mișcarea Populară pentru a deveni independent politic SURSE

Eugen Tomac și-a înaintat demisia miercuri seară din funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară, potrivit unor surse oficale.

Decizia privind demisia din PMP vine în contextul în care Tomac a fost desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Tomac a fost în perioada 2015-2020 și din 2022 până în prezent președinte al PMP, partid neparlamentar.

Pe 1 februarie 2025 a fost reales în fruntea Partidul Mişcarea Populară, într-un congres extraordinar. Tot atunci PMP a validat și susținerea candidaturii primarului Capitalei, Nicușor Dan, la alegerile prezidențiale din luna mai.

În perioada 2019–2024, a fost membru al Parlamentului European din partea Partidului Mișcarea Populară, în Grupul Partidului Popular European. A fost reales membru al Parlamentului European în mai 2024.

Eugen Tomac, desemnat pentru funcția de premier

Eugen Tomac a anunțat, la Palatul Cotroceni, că va propune Parlamentului „o echipă de specialiști” și că vrea să formeze „un guvern tehnic, nu unul politic”.

Premierul desemnat a spus că își dorește „deschidere și un dialog sincer” din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru învestirea unui Guvern care să aibă ca obiectiv „binele comun al cetățenilor României”.

Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.