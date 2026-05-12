Nicușor Dan, cină de lucru la Cotroceni cu Mark Rutte și Karol Nawrocki înaintea Summitului B9

Bucureştiul devine, începând de marţi, centrul diplomatic al Flancului Estic, odată cu sosirea preşedintelui Poloniei, Karol Nawrocki, şi a secretarului general al NATO, Mark Rutte, înaintea Summitului Bucureşti 9 (B9), programat miercuri la Palatul Cotroceni. Reuniunea va fi găzduită de preşedintele României, Nicuşor Dan, şi va reuni lideri din statele estice ale Alianţei, precum şi reprezentanţi ai ţărilor nordice.

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, va fi primit marţi după-amiază la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei ceremonii oficiale programate la ora 17:00. Cei doi şefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete şi discuţii oficiale, urmate de declaraţii comune de presă.

Seara, preşedintele României va participa la o cină de lucru alături de Karol Nawrocki şi de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în contextul pregătirilor pentru summitul de miercuri.

Prezenţa celor doi lideri ai Alianţei subliniază importanţa momentului, într-un context regional marcat de tensiuni şi de necesitatea consolidării cooperării transatlantice.

Agenda zilei de marți, 12 mai

Iată cum arată agenda zilei de marți, transmisă de Administrația Prezidențială:

09:30 Participare la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum”

Alocuțiunea Președintelui României din cadrul evenimentului va fi transmisă presei prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale.

13:00 Primirea Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu

17:00 Primirea Președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki

Primire în Holul de Onoare și fotografie oficială; Convorbiri tête-à-tête; Convorbiri oficiale); Declarații de presă comune;

Primirea Președintelui Republicii Polone la Palatul Cotroceni și declarațiile de presă comune (aproximativ ora 18:15) vor fi transmise presei prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale.

19:00 Cină de lucru cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu Secretarul General NATO, Mark Rutte

Summitul B9 şi Ţările Nordice – „Delivering More for Transatlantic Security”

Miercuri, 13 mai, Palatul Cotroceni devine scena principală a diplomaţiei euro-atlantice, odată cu deschiderea Summitului Formatului Bucureşti 9, organizat în paralel cu o reuniune a ţărilor nordice. Evenimentul este co-prezidat de preşedintele României şi de preşedintele Poloniei şi are ca temă generală „Delivering More for Transatlantic Security”, un mesaj care reflectă preocupările actuale ale statelor de pe Flancul Estic al NATO. În debutul sesiunii plenare, Nicuşor Dan şi Karol Nawrocki vor susţine intervenţii menite să traseze direcţiile de discuţie ale summitului.

Reuniunea de la Bucureşti aduce împreună lideri din întreaga regiune, de la statele baltice până la cele nordice, alături de reprezentanţi ai Statelor Unite şi ai altor ţări aliate. Printre participanţi se numără preşedinţii Lituaniei, Estoniei, Cehiei, Letoniei şi Slovaciei, preşedintele Finlandei, premierul Danemarcei, precum şi miniştri şi oficiali de rang înalt din Suedia, Norvegia, Islanda, Bulgaria şi Ungaria. Prezenţa lor confirmă rolul tot mai important al Formatului B9 în arhitectura de securitate a NATO.

Un moment aşteptat al reuniunii este sosirea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, care vine la Bucureşti însoţit de soţia sa, Olena Zelenska.

În timp ce liderul de la Kiev va participa la discuţiile oficiale şi va susţine o intervenţie la finalul sesiunii de lucru, Olena Zelenska va avea un program separat, alături de partenera preşedintelui României, Mirabela Grădinaru.

Prezenţa cuplului prezidenţial ucrainean conferă summitului o dimensiune suplimentară, în condiţiile în care sprijinul pentru Ucraina rămâne una dintre temele centrale ale discuţiilor.

Agenda zilei cuprinde primirea oficială a delegaţiilor, sesiunea plenară, fotografia de familie şi un dejun de lucru. Seara, preşedintele României, alături de preşedintele Poloniei şi de secretarul general al NATO, va susţine o conferinţă de presă comună, în care vor fi prezentate concluziile reuniunii. La finalul summitului, statele participante vor adopta o Declaraţie Comună, document care va reafirma angajamentul pentru întărirea relaţiei transatlantice, pentru consolidarea Flancului Estic şi pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei în faţa ameninţărilor din regiune.

Formatul Bucureşti 9, iniţiat în 2015 de România şi Polonia, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai importante platforme de coordonare politică şi militară din interiorul NATO. Reuneşte statele de pe Flancul Estic – România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Lituania şi Letonia – şi funcţionează ca un mecanism de consultare şi formulare a unor poziţii comune în faţa provocărilor de securitate. Reuniunea de la Bucureşti continuă această tradiţie, într-un moment în care solidaritatea şi coeziunea Alianţei sunt esenţiale.