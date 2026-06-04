PSD reacționează după desemnarea lui Tomac: „România are nevoie de Guvern cât mai rapid”. Cele trei condiții anunțate de Grindeanu

Partidele parlamentare au reacționat după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. PSD a anunțat deschidere pentru negocieri, în timp ce USR respinge ferm orice formulă de guvernare alături de social-democrați.

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare”, a transmis Grindeanu.

În același mesaj, liderul social-democrat a precizat că partidul așteaptă clarificări din partea lui Eugen Tomac privind direcțiile majore ale viitorului Executiv, dar și structura echipei guvernamentale.

„PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe”, se arată în poziția transmisă de Grindeanu.

Social-democrații au anunțat că, după aceste consultări, conducerea partidului va analiza intern concluziile și va decide poziția oficială față de susținerea noului Guvern.

Cele trei condiții invocate de PSD

Grindeanu a enumerat și principalele direcții pe care PSD le consideră esențiale pentru a susține un Executiv: reluarea investițiilor și stimularea economiei pentru recuperarea locurilor de muncă pierdute; protejarea românilor cu venituri mici și medii; sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor).

„Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea acestor principii”, a mai transmis liderul social-democrat.

Dominic Fritz: „Vom sta de vorbă, dar nu susținem formule cu PSD”

Uniunea Salvați România își menține deschiderea pentru discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac, însă exclude ferm orice formulă de guvernare care implică PSD sau formațiuni similare, a transmis liderul USR, Dominic Fritz.

Într-un mesaj publicat pe FB, Dominic Fritz a afirmat că USR va participa la consultări, însă pe baza unor principii deja stabilite în interiorul partidului.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil. USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”, a transmis Fritz.

Liderul USR a precizat că formațiunea consideră necesară participarea directă la guvernare, printr-o echipă proprie de miniștri.

„Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă”, a scris Fritz.

Dominic Fritz a subliniat că România are nevoie de continuitate în reforme și de asumare politică fermă în viitorul Guvern.

„România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică. Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”, a transmis liderul USR.