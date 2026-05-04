SUA retrag trupe din Germania. Polonia și România, în cursa pentru găzduirea brigăzii

Planul Pentagonului de a retrage 5.000 de militari din Germania a declanșat o dezbatere aprinsă la Washington și în capitalele europene. În timp ce liderii republicani din Congres solicită mutarea forțelor către flancul estic al NATO pentru a descuraja Rusia, lipsa infrastructurii adecvate în țări precum Polonia sau România ar putea forța trupele să se întoarcă, cel puțin temporar, pe teritoriul american.

O decizie strategică sau o reacție impulsivă?

Anunțul Washingtonului privind reducerea contingentului din Germania vine pe fondul unor tensiuni diplomatice evidente între președintele Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz. Disputa a escaladat recent, după ce liderul de la Berlin a criticat deschis implicarea SUA în conflictul din Iran.

Deși oficialii americani descriu măsura ca fiind parte a unui proces deliberativ, surse diplomatice citate de analiști sugerează că cifra de 5.000 de militari ar fi fost stabilită fără o consultare prealabilă cu aliații NATO sau cu structurile de comandă militară. Fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder, a avertizat că o astfel de mișcare, percepută ca o „pedeapsă” la adresa Berlinului, riscă să submineze interesele de securitate ale Americii în Europa.

Flancul estic, entuziasm limitat de realitatea logistică

Senatorul Roger Wicker și reprezentantul Mike Rogers, figuri cheie în comisiile pentru servicii armate, au emis o declarație comună prin care cer ca aceste forțe să nu părăsească continentul, ci să fie poziționate strategic spre est.

Totuși, mutarea Regimentului 2 Cavalerie (bazat în prezent la Vilseck) întâmpină obstacole majore.

Polonia, deși găzduiește cartierul general al Corpului V al Armatei SUA la Poznań, bazele poloneze sunt concepute pentru trupe rotaționale. Infrastructura actuală — containere de tip „CHU” și facilități de antrenament limitate — este considerată insuficientă pentru o prezență permanentă care să includă familiile militarilor, școli și spitale.

România a demarat un proiect ambițios de extindere a Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu, cu scopul de a depăși dimensiunile bazei Ramstein din Germania. Totuși, proiectul este la ani distanță de finalizare, fiind incapabil să primească un regiment întreg în termenul de 6-12 luni impus de Casa Albă, scrie Stars and Stripes.

Barierele legale din Congres

Dincolo de logistică, Pentagonul se lovește de bariere legislative. Legea privind Autorizarea Apărării Naționale (NDAA) pentru anul 2026 impune restricții stricte: interzice utilizarea fondurilor pentru schimbări drastice în Comandamentul European fără o justificare extensivă, menține un prag minim de 76.000 de militari în Europa (în prezent sunt aproximativ 85.000) și restricționează transferul de echipamente militare valoroase către națiunile gazdă fără aprobări speciale.

În timp ce președintele Trump a sugerat în Florida că reducerile ar putea fi mult mai drastice decât pragul inițial de 5.000 de persoane, analiștii avertizează că o retragere precipitată fără o destinație clară în Europa ar putea crea un vid de securitate.

Dacă infrastructura din Polonia sau România nu poate fi adaptată în timp record, „centrul de greutate” al armatei americane s-ar putea deplasa nu spre est, ci înapoi peste Atlantic, lăsând flancul estic al NATO într-o stare de incertitudine strategică.