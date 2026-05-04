search
Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, la Interviurile Adevărul, de la ora 14:30

SUA retrag trupe din Germania. Polonia și România, în cursa pentru găzduirea brigăzii

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Planul Pentagonului de a retrage 5.000 de militari din Germania a declanșat o dezbatere aprinsă la Washington și în capitalele europene. În timp ce liderii republicani din Congres solicită mutarea forțelor către flancul estic al NATO pentru a descuraja Rusia, lipsa infrastructurii adecvate în țări precum Polonia sau România ar putea forța trupele să se întoarcă, cel puțin temporar, pe teritoriul american.

5000 de militari americani vor fi retrași din Germania/FOTO:EPA/EFE
5000 de militari americani vor fi retrași din Germania/FOTO:EPA/EFE

O decizie strategică sau o reacție impulsivă?

Anunțul Washingtonului privind reducerea contingentului din Germania vine pe fondul unor tensiuni diplomatice evidente între președintele Donald Trump și cancelarul german Friedrich Merz. Disputa a escaladat recent, după ce liderul de la Berlin a criticat deschis implicarea SUA în conflictul din Iran.

Deși oficialii americani descriu măsura ca fiind parte a unui proces deliberativ, surse diplomatice citate de analiști sugerează că cifra de 5.000 de militari ar fi fost stabilită fără o consultare prealabilă cu aliații NATO sau cu structurile de comandă militară. Fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder, a avertizat că o astfel de mișcare, percepută ca o „pedeapsă” la adresa Berlinului, riscă să submineze interesele de securitate ale Americii în Europa.

Flancul estic, entuziasm limitat de realitatea logistică

Senatorul Roger Wicker și reprezentantul Mike Rogers, figuri cheie în comisiile pentru servicii armate, au emis o declarație comună prin care cer ca aceste forțe să nu părăsească continentul, ci să fie poziționate strategic spre est.

Totuși, mutarea Regimentului 2 Cavalerie (bazat în prezent la Vilseck) întâmpină obstacole majore.

Polonia, deși găzduiește cartierul general al Corpului V al Armatei SUA la Poznań, bazele poloneze sunt concepute pentru trupe rotaționale. Infrastructura actuală — containere de tip „CHU” și facilități de antrenament limitate — este considerată insuficientă pentru o prezență permanentă care să includă familiile militarilor, școli și spitale.

România a demarat un proiect ambițios de extindere a Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu, cu scopul de a depăși dimensiunile bazei Ramstein din Germania. Totuși, proiectul este la ani distanță de finalizare, fiind incapabil să primească un regiment întreg în termenul de 6-12 luni impus de Casa Albă, scrie Stars and Stripes.

Barierele legale din Congres

Dincolo de logistică, Pentagonul se lovește de bariere legislative. Legea privind Autorizarea Apărării Naționale (NDAA) pentru anul 2026 impune restricții stricte: interzice utilizarea fondurilor pentru schimbări drastice în Comandamentul European fără o justificare extensivă, menține un prag minim de 76.000 de militari în Europa (în prezent sunt aproximativ 85.000) și restricționează transferul de echipamente militare valoroase către națiunile gazdă fără aprobări speciale.

În timp ce președintele Trump a sugerat în Florida că reducerile ar putea fi mult mai drastice decât pragul inițial de 5.000 de persoane, analiștii avertizează că o retragere precipitată fără o destinație clară în Europa ar putea crea un vid de securitate.

Dacă infrastructura din Polonia sau România nu poate fi adaptată în timp record, „centrul de greutate” al armatei americane s-ar putea deplasa nu spre est, ci înapoi peste Atlantic, lăsând flancul estic al NATO într-o stare de incertitudine strategică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
digi24.ro
image
ANAF intensifică inspecțiile fiscale la persoane fizice. "Păstrați bonurile și facturile!"
stirileprotv.ro
image
Tensiuni în creștere între SUA și Iran. Teheranul avertizează Marina americană să stea departe de Strâmtoare. Noi detalii despre operațiunea lui Trump
gandul.ro
image
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
mediafax.ro
image
Marius Şumudică a încheiat telenovela venirii la FCSB: ”Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!” Mesaj dur pentru MM Stoica: “Dragul meu, Mihai, sunt mulți jucători care vor să vin!”
fanatik.ro
image
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
libertatea.ro
image
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”Dacă aș avea cu 50 de ani mai puțin, m-aș duce mâine la Giorgia Meloni și i-aș spune-o”
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
"Ajutor, salvaţi-mă". Copilaş, înecat în piscina bunicilor în timp ce mama lui îi ajuta să vândă căpşune
observatornews.ro
image
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
Unde s-au virat, deja, primele pensii și ajutoarele de 500 lei? 5 categorii de pensionari iau bani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
O fabrică de mobilă cu tradiție din România își închide porțile. Famos intră în lichidare pe fondul concurenței produselor ieftine din China
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii
fanatik.ro
image
Mii de curse aeriene, anulate în săptămânile următoare, fără compensații către turiști. Europa e pe un butoi de pulbere, din cauza penuriei de kerosen: „Dacă zborul era unul de vacanță, cel mai probabil va fi anulat”
ziare.com
image
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
PSD se laudă că moțiunea va avea „minimum 265 de voturi”. Calcule de ultimă oră înainte de vot – SURSE
cotidianul.ro
image
Ce face Nicuşor Dan cu o zi înainte de moţiunea de cenzură. Decizie surpriză!
romaniatv.net
image
Un virus mortal amenință omenirea. Trei decese au fost deja confirmate de hantavirus. OMS a declarat stare de alertă în sănătatea publică
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Cât a putut să plătească o producătoare de la Kanal D pe „3 bucățele de cârnat, o pâinică și o gogonea”. Prețul a depășit orice așteptare
actualitate.net
image
Pune aceste două obiecte în grădină și vei scăpa de porumbei. Le poți folosi și pe balcon sau la geamuri
click.ro
image
Mihai Trăistariu, coșmar în minivacanța de 1 mai! De ce n-a închis un ochi tot weekendul? „Mi-au crăpat pereții, s-a zguduit ca la cutremur”. Daună la garsoniere!
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val săptămâna aceasta. Vor avea succes pe toate planurile. Sentimental va fi cu siguranță cea mai bună perioadă din ultimii ani
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
”Ducesa nimfomană”, șanse minime să-și mai spele imaginea. Ce a fost sfătuită totuși să facă
okmagazine.ro
elizabeth taylor jpeg
Desertul preferat al lui Elizabeth Taylor nu e deloc pentru toate gusturile
clickpentrufemei.ro
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
image
Pune aceste două obiecte în grădină și vei scăpa de porumbei. Le poți folosi și pe balcon sau la geamuri

OK! Magazine

image
Blondina cu chef de sex, dusă în extaz de Ben Affleck! Celebra divă a dat de înțeles că ar fi mai dotat decât Brad Pitt

Click! Pentru femei

image
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață