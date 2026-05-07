Polonia este pregătită să primească trupele americane pe care Trump le retrage din Germania, spune președintele Nawrocki

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască trupe americane care ar putea fi retrase din Germania, afirmând că va discuta personal cu președintele american Donald Trump pentru a susține această posibilitate.

Declarațiile au fost făcute în timpul unor exerciții NATO desfășurate în Lituania, în contextul în care Pentagonul analizează reducerea prezenței militare americane în Germania cu aproximativ 5.000 de soldați în următorul an. Trump a sugerat anterior că diminuarea efectivelor ar putea fi și mai amplă.

„Dacă președintele Donald Trump decide reducerea prezenței militare americane în Germania, atunci noi, în Polonia, suntem pregătiți să primim soldați americani”, a spus Nawrocki. El a adăugat că Polonia dispune deja de infrastructura necesară pentru relocarea trupelor.

Poziția președintelui polonez contrastează cu cea exprimată recent de premierul Donald Tusk. Acesta a avertizat că Polonia nu ar trebui să „atragă” trupe americane de la aliați europeni, deși a precizat că Varșovia va profita de orice oportunitate pentru consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul său. Tusk a insistat însă că nu dorește ca Polonia să contribuie la slăbirea unității europene.

Comentariile premierului au provocat reacții critice din partea partidului de opoziție Lege și Justiție, formațiunea politică din care provine și Nawrocki. Reprezentanții partidului l-au acuzat pe Tusk că pune relația cu Berlinul înaintea intereselor de securitate ale Poloniei.

Între timp, discuțiile dintre Varșovia și Washington privind extinderea prezenței militare americane sunt deja în desfășurare, atât la nivel diplomatic, cât și militar, potrivit adjunctului ministrului polonez de Externe, Marcin Bosacki. Oficialul a declarat că guvernul polonez nu se opune posibilității ca trupe relocate din Germania să ajungă în Polonia, deși Varșovia nu susține retragerea acestora din Germania.

Șeful diplomației poloneze, Radosław Sikorski, a afirmat la o conferință de securitate organizată la Varșovia că orice suplimentare a efectivelor americane „va fi binevenită în Polonia”, indiferent din ce stat sunt relocate trupele.

În prezent, Polonia găzduiește aproximativ 10.000 de militari americani, în timp ce Germania are circa 36.000 de soldați ai Statelor Unite staționați pe teritoriul său.