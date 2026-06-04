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Poliția confirmă ancheta în cazul Sabrinei Voinea

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Poliția Capitalei a confirmat în această seară, într-un comunicat, agresiunea gimnastei Sabrina Voinea asupra iubitului ei. Chiar dacă nu i-au dat numele, surse judiciare au declarat pentru Agerpres că tânăra vizată de anchetă este gimnasta Sabrina Voinea.

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La data de 3 iunie 2026, polițiștii Secției 9 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați, prin plângere, de un tânăr de 19 ani. Acesta a reclamat că, în timp ce se afla într-un complex sportiv din Sectorul 2, ar fi fost agresat fizic de o tânără de 19 ani. Potrivit comunicatului transmis de Poliția Capitalei, conflictul ar fi fost unul spontan, iar tânăra l-ar fi lovit pe reclamant cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superioare.

Victimei i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2024, privind posibilitatea emiterii unui ordin de protecție extins, însă tânărul a refuzat luarea unei astfel de măsuri, se arată în comunicatul polițiștilor. „Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 9 Poliție pentru stabilirea situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul DGPMB.

Incidentul ar fi avut loc la Complexul „Lia Manoliu”

Potrivit informațiilor aflate în timpul zilei, tânărul care a depus plângerea ar fi Șerban Cotîrlan, gimnast în lotul național și iubitul Sabrinei Voinea. Cei doi se aflau în incinta Complexului Sportiv „Lia Manoliu”, unde sunt cazați și unde își desfășoară pregătirea

Surse citate de golazo.ro susțin că tensiunile ar fi pornit după ce Sabrina Voinea i-ar fi reproșat lui Șerban Cotîrlan că nu își face timp să stea cu ea. Discuția ar fi degenerat în momentul în care sportivul i-ar fi spus că nu poate petrece seara împreună cu ea.

Potrivit martorilor, gimnasta ar fi început să îl jignească și apoi să îl lovească. Aceleași surse susțin că Șerban Cotîrlan nu ar fi ripostat. „Îi tot reproșa că nu vrea să stea împreună. Era spre după-amiază și probabil Sabrina dorea să își facă planuri împreună spre seară. Tânărul îi tot zicea că nu se poate. De aici a început. Sabrina a început să-l înjure, să-i arunce cuvinte urâte, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească. I-a dat mai multe palme, pumni. Dădea mai mult la corp, nu la față”, au declarat surse pentru golazo.ro.

Conflictul s-ar fi repetat în mai multe episoade

Martorii citați susțin că episodul violent nu s-ar fi încheiat după prima altercație. Șerban Cotîrlan ar fi mers ulterior spre Hotelul Sport, aflat în incinta complexului, pentru a-și lua lucrurile și a pleca, însă Sabrina Voinea l-ar fi urmat.

Potrivit acelorași surse, gimnasta ar fi continuat să îl agreseze verbal și fizic, deși în apropiere se aflau și alte persoane.

„Chiar dacă erau oameni de față, ea nu s-a oprit din a-l înjura și lovi. Băiatul nu a ripostat, nu a împins-o pe Sabrina, nimic. S-a abținut. Apoi au ieșit din hotel și s-au îndepărtat, așa că nu am mai văzut ce s-a întâmplat”, au mai spus martorii citați de publicația amintită.

După câteva ore, Șerban Cotîrlan ar fi încercat din nou să plece acasă, însă Sabrina Voinea s-ar fi opus, iar conflictul s-ar fi reaprins. Potrivit surselor citate, la acel moment ar fi fost de față și Camelia Voinea, mama sportivei, suspendată în prezent de Federația Română de Gimnastică din calitatea de antrenor.

„După câteva ore, Șerban a făcut o nouă tentativă de a pleca spre casă, dar Sabrina s-a opus din nou. Palme, pumni, iar mama ei, Camelia Voinea, care era de față, nu a intervenit deloc”, au mai spus surse din anturajul sportivului pentru golazo.ro.

Șerban Cotîrlan ar fi mers la INML și apoi la Poliție

După ultimul episod, Șerban Cotîrlan ar fi decis să meargă pe cale legală. Sportivul ar fi mers la Institutul Național de Medicină Legală pentru obținerea unui certificat medico-legal, apoi a depus plângere la Poliție.

Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, a avut o reacție pe acest subiect și a precizat că federația nu tolerează comportamente care contravin valorilor sportului. „Nu tolerăm astfel de comportamente care contravin valorilor sportului și principiilor de respect pe care le promovăm. Am înțeles că au fost formulate sesizări către autoritățile competente și așteptăm mai multe detalii. În prezent, Sabrina Voinea se află sub contract cu CSM Constanța și își desfășoară pregătirea în sala de la Lia Manoliu, cu acordul ANS”, a declarat Ioan Suciu pentru golazo.ro.

Sabrina Voinea a împlinit 19 ani pe 4 iunie. Sportiva este considerată una dintre cele mai valoroase gimnaste ale noii generații din România.

Numele ei a mai fost legat recent de un episod tensionat. În luna martie, Sabrina Voinea ar fi fost implicată într-o altercație cu o halterofilă din lotul național, la sala de mese din Complexul Sportiv „Lia Manoliu”.

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