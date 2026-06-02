Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Elicoptere de luptă americane Black Hawk și Apache vor fi relocate în România. Transferul face parte din consolidarea flancului estic al NATO

Elicoptere ale Armatei Statelor Unite, de tip Black Hawk și Apache, vor fi relocate în România din Grecia, în cadrul unei rotații a forțelor americane desfășurate în Europa. Aeronavele vor tranzita spațiul aerian bulgar în zilele de 2 și 3 iunie.

Elicoptere de luptă americane Black Hawk vor fi relocate în România. FOTO: Profimedia
Potrivit unui comunicat al Ministerul Apărării al Bulgariei, elicopterele vor efectua o escală în zona poligonului militar Novo Selo, înainte de a-și continua deplasarea către România. Este vorba despre aparate UH-60 Black Hawk și AH-64 Apache, utilizate atât pentru transport militar, cât și pentru misiuni de atac și sprijin aerian.

Ministerul bulgar al Apărării a precizat că zborurile se vor desfășura pe rute aprobate în prealabil, cu respectarea tuturor procedurilor de siguranță aeriană și a măsurilor menite să reducă impactul fonic asupra populației.

Relocarea face parte din Operation Atlantic Resolve, programul prin care Statele Unite își consolidează prezența militară pe flancul estic al NATO, în contextul tensiunilor de securitate generate de războiul din Ucraina.

Prin această operațiune, Washingtonul desfășoară în mod regulat rotații de trupe și tehnică militară în statele aliate din Europa Centrală și de Est, inclusiv în România.

Relocarea elicopterelor are loc într-un context mai amplu al discuțiilor privind redistribuirea unor forțe americane în Europa.

Potrivit unei analize publicate în luna mai de Politico, România, Polonia și statele baltice și-au exprimat interesul pentru găzduirea unui număr mai mare de militari americani, atât prin declarații publice, cât și prin demersuri diplomatice și activități de lobby.

La începutul lunii mai, administrația președintelui Donald Trump a anunțat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania. Potrivit informațiilor furnizate de Pentagon, procesul de retragere urmează să se desfășoare începând din 2027.

Chiar și după această reducere, aproximativ 30.000 de soldați americani vor rămâne staționați în Germania.

Experții citați de Politico apreciază că România și Polonia dispun deja de infrastructura și spațiul necesar pentru a găzdui efective suplimentare ale armatei americane.

În schimb, în statele baltice – Estonia, Letonia și Lituania – extinderea semnificativă a prezenței militare americane ar necesita investiții suplimentare și dezvoltarea unor noi facilități logistice și militare.

Relocarea elicopterelor Black Hawk și Apache în România este văzută ca un nou semnal al importanței strategice pe care țara o are în arhitectura de securitate a NATO pe flancul estic al Alianței.

