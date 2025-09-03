Ce transmite ambasada Chinei cu privire la participarea foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada lui Xi de la Beijing

Foștii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au primit mulțumiri pentru participarea la ceremoniile organizate la Beijing pentru sărbătorirea a 80 de ani de la încheierea celui de al doilea Război Mondial.

„Mulțumiri foștilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze şi a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist”, conform unui mesaj postat pe pagina de Facebook.

De asemenea, pe pagina de Facebook a reprezentantei diplomatice este prezentată şi o imagine cu cei doi foşti premieri.

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase - acesta fiind însoţit de soţia sa - apar în fotografiile oficiale făcute la Beijing, unde miercuri a avut loc o paradă militară pentru a marca sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. La grandiosul eveniment organizat de preşedintele chinez Xi Jinping au participat preşedintele rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un.

Într-una dintre fotografii, Dăncilă şi soţii Năstase apar în spatele lui Xi, Putin şi Kim.

Prezenţa Vioricăi Dăncilă şi a lui Adrian Năstase la ceremoniile de la Beijing a fost criticată de politicienii români, iar ministrul de Externe Oana Ţoiu a spus că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

Fostul premier Adrian Năstae a reacţionat pe blogul său, precizând că a participat în calitate de fost demnitar şi „deci de persoană particulară”.

„În nici un caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înţeles, evenimentul a avut loc la Beijing, şi nu la Moscova”, a subliniat el.