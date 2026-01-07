Video SUA au confiscat un al doilea petrolier sancționat, într-o operațiune separată în Marea Caraibelor

SUA au confiscat miercuri un alt petrolier în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, în urma unei operaţiuni separate în Marea Caraibilior. Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc, în zona Atlanticului de Nord, după o urmărire de mai multe zile de către o navă a Coastei SUA.

Sophia, ce navighează sub pavilion camerunez, a fost capturat miercuri în Marea Caraibilor, a anunţat comandamentul armatei SUA, potrivit agențiilor internațonale de presă

„În urma unei acţiuni desfăşurate în cursul dimineţii, Departamentul de Război, în coordonare cu Departamentul pentru Securitate Internă, a reţinut fără incidente un petrolier apatrid, din flota fantomă sancţionată”, a transmis armata americană.

Marina SUA a anunțat miercuri sechestrarea petrolierului redenumit recent „Marinera”, înregistrat sub pavilion rusesc. Denumit iniţial „Bella 1”, petrolierul se află sub sancţiuni americane din 2024 pentru presupuse legături cu Iranul şi cu gruparea şiită libaneză Hezbollah.

Capturarea acestui petrolier survine la câteva ore după ce au apărut relatări în presă conform cărora Rusia a trimis cel puţin o navă militară pentru a-l proteja. Între timp, presa rusă a publicat fotografii care arată un elicopter militar deasupra petrolierului, în largul mării.

petrolier era urmărit de Garda de Coastă a SUA încă din 21 decembrie, în timp ce se deplasa fără încărcătură spre Venezuela. Statele Unite au anunţat la sfârşitul lunii decembrie, înainte de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro la Caracas, impunerea unei blocade navale în jurul Venezuelei împotriva petrolierelor „sancţionate” de SUA. De atunci, marina militară americană a capturat trei petroliere în largul mării.

Petrolierele care operează în apele venezuelene au trecut sub pavilion rusesc în ultimele săptămâni, în urma anunțului făcut de Statele Unite la mijlocul lunii decembrie privind blocada petrolierelor care navighează spre sau dinspre Venezuela.

Cel puțin alte trei petroliere aflate sub sancțiuni americane ar fi ajuns sub jurisdicția Rusiei, a relatat The New York Times, citând un registru rusesc.

Se observă că una dintre aceste trei a dispărut din apele venezuelene, în ciuda blocadei americane asupra navelor aflate sub sancțiuni.

În total, numărul petrolierelor care au arborat pavilion rusesc a ajuns la cinci. Toate și-au declarat porturile de reședință în orașele rusești Soci sau Taganrog.