Moscova, furioasă după interceptarea petrolierului sub pavilion rusesc de către forțele SUA: „Un act de piraterie”

Statele Unite și Rusia se află într-un schimb de acuzații după ce forțele americane au interceptat în Atlantic un petrolier înregistrat sub pavilion rusesc, într‑o operațiune care alimentează tensiunile internaționale, mai ales în contextul sancțiunilor privind exporturile de petrol.

Forțele americane au intervenit miercuri în Oceanul Atlantic de Nord și au preluat controlul asupra petrolierului „Marinera”, cunoscut anterior sub numele de Bella‑1. Nava fusese urmărită de Garda de Coastă și forțe militare americane timp de peste două săptămâni, după ce ar fi evitat o blocadă maritimă impusă de SUA navelor sancționate și ar fi refuzat să permită îmbarcarea echipajelor americane în Caraibe. Capturarea a avut loc în baza unui mandat emis de o instanță federală din SUA pentru presupuse încălcări ale sancțiunilor.

Potrivit analiștilor și rapoartelor internaționale, petrolierul a fost sancționat anterior și ar fi făcut parte dintr‑o rețea de nave folosite pentru transporturi de petrol care încalcă restricțiile impuse de Washington. Nava a fost reînregistrată sub pavilion rus în timpul călătoriei, modificare menită, potrivit unor surse, să complice acțiunile de capturare.

Reacția Moscovei: o încălcare a dreptului maritim

Autoritățile ruse au condamnat interceptarea petrolierului, calificând operațiunea drept o încălcare a normelor internaționale privind libertatea de navigație. Ministerul rus de Externe a transmis, prin agenția de stat TASS, că „nava navighează în apele internaționale ale Atlanticului de Nord sub pavilionul Federației Ruse și în deplină conformitate cu dreptul maritim internațional”. În aceeași declarație, oficialii ruși au adăugat că, „pentru motive care ne sunt neclare, vasul primește o atenție sporită și clar disproporționată din partea armatei SUA și NATO, în ciuda statutului său pașnic”, potrivit The Guardian.

Un important parlamentar rus din partidul de guvernământ, Andrei Klișas, a reacționat dur la acțiunea americană, acuzându‑i pe americani de piraterie. El a declarat că operațiunea „reprezintă un act de piraterie pur și simplu”, potrivit agenției de stat TASS.

Detalii despre operațiune și context

Petrolierul Bella‑1, redenumit în timpul călătoriei Marinera, făcuse anterior parte dintr‑o „flotă fantomă” de nave acuzate că evită sancțiunile privind exporturile de petrol. Nava și‑a schimbat numele și pavilionul și a fost urmărită de forțele americane până în nordul Atlanticului, unde a fost interceptată. Oficialii americani au implicat Garda de Coastă și militari în operațiune, în baza unui mandat emis de un judecător federal.

Interceptarea a avut loc într‑un moment de tensiuni deja ridicate între Washington și Moscova, pe fondul intensificării sancțiunilor asupra exporturilor de petrol venezuelean și al altor acțiuni americane în regiune. Înainte de capturare, Rusia ar fi trimis un submarin și alte nave militare în apropiere pentru a escorta vasul.